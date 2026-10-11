Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 2:1.
95'
Foul von Edin Dzeko (FC Schalke 04).
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95'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jordy Makengo.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
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89'
Robin Gosens (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
88'
Robin Gosens (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
86'
Abseits FC Schalke 04. Soufiane El-Faouzi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hwang Hee-Chan im Abseits.
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85'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 2:1. Keisuke Goto (SC Freiburg) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
84'
Handspiel von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
83'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
83'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cyriaque Irié.
83'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Derry Scherhant.
83'
Wechsel SC Freiburg. Lukas Kübler kommt für Philipp Treu.
82'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
79'
Wechsel FC Schalke 04. Hwang Hee-Chan kommt für Moussa Sylla.
79'
Wechsel FC Schalke 04. Timo Becker kommt für Max Wöber.
79'
Wechsel FC Schalke 04. Adil Aouchiche kommt für Adrian Gantenbein.
72'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
69'
Wechsel FC Schalke 04. Edin Dzeko kommt für Junior Adamu.
69'
Wechsel FC Schalke 04. Ron Schallenberg kommt für Satoshi Tanaka.
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69'
Wechsel SC Freiburg. Keisuke Goto kommt für Yannik Engelhardt.
69'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste aufgrund einer Verletzung.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Niklas Beste (SC Freiburg).
65'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Igor Matanovic.
64'
Gelb-Rote Karte für Yuito Suzuki (SC Freiburg) für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
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64'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Abseits FC Schalke 04. Loris Karius spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
60'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Max Wöber (FC Schalke 04).
60'
Ball abgeblockt. Nikola Katic (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Gosens mit einer Flanke.
59'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Yannik Engelhardt.
59'
Ball abgeblockt. Moussa Sylla (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Soufiane El-Faouzi.
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57'
Matthias Ginter (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
57'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Robin Gosens (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hasan Kuruçay mit einer Flanke.
53'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Adrian Gantenbein (FC Schalke 04).
51'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
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51'
Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits FC Schalke 04. Hasan Kuruçay spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kenan Karaman im Abseits.
49'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
49'
Moussa Sylla (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 1:1.
48'
Abseits FC Schalke 04. Robin Gosens spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junior Adamu im Abseits.
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47'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Kenan Karaman (FC Schalke 04).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
45'
Robin Gosens (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Hasan Kuruçay.
38'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
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38'
Adrian Gantenbein (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Handspiel von Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04).
37'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
35'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
35'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
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30'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 1:1. Kenan Karaman (FC Schalke 04) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Adrian Gantenbein nach einer Ecke.
30'
Ball abgeblockt. Adrian Gantenbein (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Yannik Engelhardt.
28'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
27'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loris Karius (FC Schalke 04).
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23'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Karaman.
23'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
20'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
20'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
19'
Moussa Sylla (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Robin Gosens (FC Schalke 04).
18'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
12'
Abseits FC Schalke 04. Max Wöber spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junior Adamu im Abseits.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04 ist 1:0. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
10'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke.
9'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
8'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
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8'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
6'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
5'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hasan Kuruçay (FC Schalke 04).
3'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
2'
Foul von Nikola Katic (FC Schalke 04).
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2'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und FC Schalke 04.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.