Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 2:2.
93'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 2:2. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
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93'
Ball abgeblockt. Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke.
92'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Clemens Lippmann.
92'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jano ter Horst.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Abseits SC Paderborn 07. Laurin Curda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rayan Philippe im Abseits.
88'
Wechsel SC Paderborn 07. Steffen Tigges kommt für Deniz Zeitler.
88'
Vorbeigeschossen. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Farès Chaïbi.
86'
Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Clemens Lippmann (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
85'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Love Arrhov kommt für Raphael Onyedika.
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80'
Deniz Zeitler (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Deniz Zeitler (SC Paderborn 07).
80'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
79'
Oscar Højlund (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Abseits SC Paderborn 07. Clemens Lippmann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castañeda im Abseits.
75'
Gelb-Rote Karte für Elias Baum (Eintracht Frankfurt) für überhartes Einsteigen.
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75'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Elias Baum (Eintracht Frankfurt).
74'
Wechsel SC Paderborn 07. Rayan Philippe kommt für Stefano Marino.
73'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 2:1. Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
72'
Elfmeter für SC Paderborn 07. Marvin Pieringer wurde im Strafraum gefoult.
72'
Lilian Brassier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
71'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
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71'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Clemens Lippmann (SC Paderborn 07).
70'
Niko Ilicevic (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Jano ter Horst (SC Paderborn 07) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Clemens Lippmann mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Onyedika.
68'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Niko Ilicevic (Eintracht Frankfurt).
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67'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
65'
Wechsel SC Paderborn 07. Clemens Lippmann kommt für Raphael Obermair.
65'
Wechsel SC Paderborn 07. Marvin Pieringer kommt für Ruben Müller.
65'
Foul von Ruben Müller (SC Paderborn 07).
65'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Niko Ilicevic kommt für Ritsu Doan.
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64'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Younes Ebnoutalib kommt für Can Uzun.
62'
Foul von Santiago Castañeda (SC Paderborn 07).
62'
Oscar Højlund (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Oscar Højlund.
60'
Elias Baum (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Elias Baum (Eintracht Frankfurt).
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57'
Vorbeigeschossen. Can Uzun (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
57'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jano ter Horst.
57'
Ball abgeblockt. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elias Baum.
56'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Can Uzun (Eintracht Frankfurt).
56'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
55'
Ball abgeblockt. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke.
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55'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
55'
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Raphael Onyedika.
52'
Vorbeigeschossen. Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ruben Müller.
51'
Vorbeigeschossen. Ruben Müller (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Santiago Castañeda mit einer Flanke.
49'
Ball abgeblockt. Ruben Müller (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raphael Obermair.
48'
Foul von Tjark Scheller (SC Paderborn 07).
48'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel SC Paderborn 07. Deniz Zeitler kommt für Gabriel Vidovic.
45'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Oscar Højlund kommt für Noël Aséko.
45'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Nnamdi Collins kommt für Ansgar Knauff.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 1:1. Raphael Obermair (SC Paderborn 07) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ruben Müller nach einer Ecke.
44'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Ansgar Knauff.
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44'
Foul von Santiago Castañeda (SC Paderborn 07).
44'
Robin Koch (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
41'
Foul von Stefano Marino (SC Paderborn 07).
41'
Robin Koch (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Ruben Müller (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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37'
Vorbeigeschossen. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
31'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen (SC Paderborn 07).
30'
Handspiel von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
29'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
29'
Ball abgeblockt. Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santiago Castañeda.
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28'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
27'
Vorbeigeschossen. Elias Baum (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
27'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Mattes Hansen.
27'
Ball abgeblockt. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noël Aséko.
25'
Ball abgeblockt. Laurin Curda (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt ist 0:1. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Farès Chaïbi.
23'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
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23'
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Tom Baack (SC Paderborn 07).
22'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
17'
Foul von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
17'
Can Uzun (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt).
13'
Ball pariert. Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mattes Hansen.
11'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
11'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Raphael Obermair (SC Paderborn 07).
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9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
6'
Foul von Stefano Marino (SC Paderborn 07).
6'
Robin Koch (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
5'
Vorbeigeschossen. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Farès Chaïbi mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Obermair.
4'
Ball abgeblockt. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
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1'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
1'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Paderborn 07 und Eintracht Frankfurt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.