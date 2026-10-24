Wechsel Hamburger SV. Otto Stange kommt für Fábio Vieira aufgrund einer Verletzung.
12'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fábio Vieira (Hamburger SV).
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10'
Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Miro Muheim (Hamburger SV).
9'
Ball abgeblockt. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yussuf Poulsen.
5'
Foul von Jano ter Horst (SC Paderborn 07).
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5'
Fábio Vieira (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Yussuf Poulsen (Hamburger SV).
3'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Yussuf Poulsen (Hamburger SV).
3'
Vorbeigeschossen. Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tjark Scheller nach einer Standardsituation.
2'
Stefano Marino (SC Paderborn 07) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Sebastiaan Bornauw (Hamburger SV).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Paderborn 07 und Hamburger SV.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.