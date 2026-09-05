Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und SC Freiburg ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
Werbung
46'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
Werbung
40'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
40'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Igor Matanovic.
40'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Igor Matanovic.
39'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
38'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
Werbung
38'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
36'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
34'
Foul von Marvin Pieringer (SC Paderborn 07).
34'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Derry Scherhant.
Werbung
30'
Ecke SC Paderborn 07. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Treu.
30'
Ball abgeblockt. Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Philippe mit einem Steilpass.
28'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Philipp Treu mit einer Flanke.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Paderborn 07 und SC Freiburg ist 0:1. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
26'
Ball abgeblockt. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
26'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke.
Werbung
25'
Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
22'
Foul von Laurin Curda (SC Paderborn 07).
22'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit dem Kopf.
19'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Castañeda.
18'
Ball pariert. Rayan Philippe (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Raphael Obermair.
Werbung
17'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordy Makengo.
16'
Foul von Rayan Philippe (SC Paderborn 07).
16'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Laurin Curda (SC Paderborn 07) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
10'
Foul von Jano ter Horst (SC Paderborn 07).
10'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
7'
Foul von Gabriel Vidovic (SC Paderborn 07).
7'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
5'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Noll.
5'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matthias Ginter.
4'
Tjark Scheller (SC Paderborn 07) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
Werbung
2'
Ball abgeblockt. Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Laurin Curda.
2'
Ball pariert. Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tjark Scheller.
1'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
1'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke.
1'
Ball abgeblockt. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Derry Scherhant.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Paderborn 07 und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.