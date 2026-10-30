SV Elversberg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:1.
95'
Gelb-Rote Karte für Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) für überhartes Einsteigen.
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95'
Frederik Schmahl (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
92'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:1. Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
92'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Sheraldo Becker.
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90'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:0. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nicholas Mickelson.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Danny da Costa (1. FSV Mainz 05).
88'
Wechsel SV 07 Elversberg. Raif Adam kommt für Lukas Petkov.
88'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Schnellbacher kommt für David Mokwa.
87'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Eric Martel (1. FSV Mainz 05).
87'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Eric Martel kommt für Kaishu Sano.
86'
Ball pariert. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
85'
Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
83'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
82'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Danny da Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Benedict Hollerbach im Abseits.
80'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
80'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anthony Caci mit einer Flanke.
77'
Wechsel SV 07 Elversberg. Cole Campbell kommt für Maurice Krattenmacher.
77'
Wechsel SV 07 Elversberg. Frederik Schmahl kommt für Francis Onyeka.
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77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg).
75'
Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05).
75'
Ball abgeblockt. Nicholas Mickelson (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel.
74'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Lennard Maloney (1. FSV Mainz 05).
74'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Lennard Maloney (1. FSV Mainz 05).
72'
Ball pariert. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Felix Keidel mit einem langen Ball.
69'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Benedict Hollerbach (1. FSV Mainz 05).
69'
Das Spiel läuft wieder.
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69'
Das Spiel ist unterbrochen (SV 07 Elversberg).
68'
Wechsel SV 07 Elversberg. Nicholas Mickelson kommt für Lasse Günther.
68'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Benedict Hollerbach.
65'
VAR Entscheidung: Kein Tor SV 07 Elversberg 3-0 1. FSV Mainz 05.
65'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Ransford Königsdörffer (1. FSV Mainz 05) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
65'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Robin Zentner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ransford Königsdörffer im Abseits.
65'
Ball abgeblockt. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Caci.
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65'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Luca Sirch.
64'
Vorbeigeschossen. Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
63'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Lasse Günther.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Lennard Maloney kommt für Paul Nebel.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Silvan Widmer kommt für Phillipp Mwene.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Ransford Königsdörffer kommt für Phillip Tietz.
63'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Benedict Hollerbach kommt für Nadiem Amiri.
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61'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
60'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Sirch.
60'
Ball abgeblockt. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maurice Krattenmacher.
59'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
58'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
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56'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05).
56'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
56'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke.
52'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
52'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
50'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
49'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
48'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
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48'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 3:0.
46'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 3:0. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links nach einer Ecke.
46'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Paul Nebel.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
43'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
41'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
40'
Vorbeigeschossen. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Francis Onyeka nach einem Konter.
38'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maximilian Rohr mit einem langen Ball.
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36'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
36'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoss.
33'
Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Danny da Costa (1. FSV Mainz 05).
32'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
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32'
Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von David Mokwa.
30'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Luca Sirch.
30'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Francis Onyeka.
30'
Ball abgeblockt. Sheraldo Becker (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
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29'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Petkov.
26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 2:0. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von David Mokwa.
25'
Vorbeigeschossen. Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sheraldo Becker.
24'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
22'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Robin Zentner.
20'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
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20'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nadiem Amiri mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
13'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Phillipp Mwene.
8'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Luca Sirch.
8'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05 ist 1:0. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten rechts.
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6'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
5'
Ball abgeblockt. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke.
4'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
1'
Handspiel von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV 07 Elversberg und 1. FSV Mainz 05.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.