Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 3:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 3:2.
96'
Vorbeigeschossen. Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah mit einer Flanke.
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94'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
94'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
92'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Kristof.
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92'
Ball pariert. Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez.
91'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 3:2. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
91'
Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah mit einer Flanke.
89'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
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87'
Handspiel von Luca Schnellbacher (SV 07 Elversberg).
86'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Victor Boniface.
85'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Victor Boniface kommt für Afonso Moreira.
83'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
83'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel SV 07 Elversberg. Florian Le Joncour kommt für Maximilian Rohr.
80'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
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79'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza nach einem Konter.
78'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
78'
Luca Sirch (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 3:1. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ibrahim Maza nach einer Ecke.
77'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonas Hofmann nach einer Ecke.
77'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
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75'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Sirch kommt für Jan Gyamerah.
75'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Schnellbacher kommt für David Mokwa.
73'
Foul von Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen).
73'
Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
70'
Foul von Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen).
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70'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lukasz Poreba.
68'
Foul von Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).
68'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg).
67'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einer Flanke.
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65'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Malik Tillman.
65'
Wechsel SV 07 Elversberg. Maurice Krattenmacher kommt für Cole Campbell.
65'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noah Darvich kommt für Francis Onyeka.
65'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah.
63'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit einer Flanke.
57'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
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56'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
56'
Lasse Günther (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Christian Kofane kommt für Lucas Vázquez.
55'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Facundo Medina kommt für Equi Fernández.
55'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jarell Quansah kommt für Loïc Badé.
54'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
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53'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
53'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
50'
Foul von Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen).
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50'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen).
49'
Lasse Günther (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
47'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
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46'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 3:0. David Mokwa (SV 07 Elversberg) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Lukas Petkov mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ball pariert. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lasse Günther.
41'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
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39'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
37'
Vorbeigeschossen. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
37'
Ball abgeblockt. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
34'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
34'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Equi Fernández.
33'
Ball abgeblockt. Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrik Schick.
32'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Vázquez.
31'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
31'
Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg).
28'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
28'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Lucas Vázquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Equi Fernández im Abseits.
22'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
22'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Vorbeigeschossen. Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
20'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
18'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
18'
Abseits SV 07 Elversberg. Nicolas Kristof spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cole Campbell im Abseits.
17'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
17'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
15'
Vorbeigeschossen. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Mokwa nach einer Ecke.
15'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
15'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Malik Tillman.
14'
Ball abgeblockt. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ball abgeblockt. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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14'
Ball pariert. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Petkov.
13'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Equi Fernández.
12'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
11'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
11'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 2:0. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts.
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8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen ist 1:0. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Francis Onyeka.
5'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
5'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Mark Flekken.
4'
Ball pariert. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francis Onyeka.
3'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
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2'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV 07 Elversberg und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.