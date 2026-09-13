SV Elversberg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 1:2.
93'
Abseits FC Bayern München. Dayot Upamecano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alphonso Davies im Abseits.
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92'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
92'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Díaz.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Kane.
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89'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Luca Schnellbacher (SV 07 Elversberg).
87'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Noah Darvich.
86'
Ball abgeblockt. Alphonso Davies (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball abgeblockt. Jamal Musiala (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Kristof.
86'
Ball pariert. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Harry Kane.
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84'
Foul von Luis Díaz (FC Bayern München).
84'
Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Noah Darvich.
83'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Schnellbacher kommt für Lukas Petkov.
83'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
82'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
82'
Noel Futkeu (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Ball abgeblockt. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alphonso Davies.
77'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
77'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Díaz.
76'
Ball abgeblockt. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Kane.
74'
Vorbeigeschossen. Noel Futkeu (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
73'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noel Futkeu kommt für David Mokwa.
73'
Wechsel SV 07 Elversberg. Amara Condé kommt für Felix Keidel.
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72'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 1:2. Harry Kane (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
71'
Ball abgeblockt. Alphonso Davies (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
71'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Lasse Günther (SV 07 Elversberg).
70'
Michael Olise (FC Bayern München) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
69'
Foul von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).
69'
David Mokwa (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Díaz.
68'
Foul von Luis Díaz (FC Bayern München).
68'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball pariert. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einem Steilpass.
67'
Vorbeigeschossen. Josip Stanisic (FC Bayern München) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
66'
Ball abgeblockt. Jamal Musiala (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joshua Kimmich.
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65'
Wechsel FC Bayern München. Jamal Musiala kommt für Lennart Karl.
65'
Wechsel FC Bayern München. Luis Díaz kommt für Ismael Saibari.
65'
Wechsel FC Bayern München. Joshua Kimmich kommt für Tom Bischof.
65'
Wechsel FC Bayern München. Alphonso Davies kommt für Nathaniel Brown.
64'
Foul von Kim Min-Jae (FC Bayern München).
64'
Noah Darvich (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
63'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 1:1. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Noah Darvich.
60'
Abseits FC Bayern München. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Kane im Abseits.
58'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Poreba.
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56'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Lasse Günther (SV 07 Elversberg).
53'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Ismael Saibari.
52'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
50'
Foul von Harry Kane (FC Bayern München).
50'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ismael Saibari.
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45'
Wechsel SV 07 Elversberg. Maurice Krattenmacher kommt für Cole Campbell.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits SV 07 Elversberg. Lukas Pinckert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noah Darvich im Abseits.
38'
Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michael Olise.
37'
Nathaniel Brown (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
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36'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Josip Stanisic.
36'
Ball abgeblockt. Cole Campbell (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lasse Günther.
30'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
30'
Cole Campbell (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München ist 0:1. Lennart Karl (FC Bayern München) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Harry Kane.
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26'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ismael Saibari mit einer Flanke.
26'
Vorbeigeschossen. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke.
25'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
25'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Ball pariert. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harry Kane.
19'
Vorbeigeschossen. Noah Darvich (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lukas Petkov.
17'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Kim Min-Jae.
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17'
Vorbeigeschossen. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lasse Günther.
16'
Foul von Tom Bischof (FC Bayern München).
16'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josip Stanisic mit einer Flanke.
11'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noah Darvich kommt für Francis Onyeka aufgrund einer Verletzung.
11'
Vorbeigeschossen. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
11'
Ball abgeblockt. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismael Saibari.
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9'
Vorbeigeschossen. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michael Olise.
8'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
5'
Ismael Saibari (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
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5'
Abseits SV 07 Elversberg. Felix Keidel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Petkov im Abseits.
1'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Francis Onyeka (SV 07 Elversberg).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV 07 Elversberg und FC Bayern München.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.