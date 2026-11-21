Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und SC Freiburg ist 0:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und SC Freiburg ist 0:1.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Yannik Engelhardt.
89'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
89'
Wechsel SV 07 Elversberg. Raif Adam kommt für Maximilian Rohr.
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88'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
88'
Foul von Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg).
88'
Keisuke Goto (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordy Makengo mit einer Flanke.
85'
Lasse Günther (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
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81'
Wechsel SC Freiburg. Keisuke Goto kommt für Igor Matanovic.
81'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Derry Scherhant.
79'
Vorbeigeschossen. Felix Keidel (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lasse Günther mit einer Flanke.
78'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
76'
Abseits SC Freiburg. Derry Scherhant spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yuito Suzuki im Abseits.
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74'
Wechsel SV 07 Elversberg. Tom Zimmerschied kommt für Cole Campbell.
74'
Wechsel SV 07 Elversberg. Maurice Krattenmacher kommt für David Mokwa.
74'
Foul von Felix Keidel (SV 07 Elversberg).
74'
Mio Backhaus (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
71'
Wechsel SC Freiburg. Yuito Suzuki kommt für Lucas Höler.
70'
Igor Matanovic (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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70'
Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
68'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und SC Freiburg ist 0:1. Igor Matanovic (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Niklas Beste.
67'
David Mokwa (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
65'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant.
64'
Ball abgeblockt. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Treu mit einer Flanke.
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64'
Wechsel SV 07 Elversberg. Noel Futkeu kommt für Francis Onyeka.
64'
Wechsel SV 07 Elversberg. Luca Sirch kommt für Jan Gyamerah.
60'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
60'
Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball abgeblockt. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Petkov.
59'
Abseits SV 07 Elversberg. Felix Keidel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Mokwa im Abseits.
57'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
56'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke.
52'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
51'
Vorbeigeschossen. Lukas Petkov (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lukasz Poreba.
50'
Ball abgeblockt. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
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49'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Lukas Petkov (SV 07 Elversberg).
47'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV 07 Elversberg und SC Freiburg ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Petkov.
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45'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
38'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg).
37'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
36'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
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36'
Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cole Campbell.
34'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Treu.
33'
Niklas Beste (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
30'
Felix Keidel (SV 07 Elversberg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
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25'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von David Mokwa (SV 07 Elversberg).
24'
Vorbeigeschossen. Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
23'
Ball pariert. David Mokwa (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francis Onyeka.
23'
Vorbeigeschossen. Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Felix Keidel mit einer Flanke nach einer Ecke.
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22'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Eggestein.
22'
Ball abgeblockt. Lukasz Poreba (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jan Gyamerah (SV 07 Elversberg).
18'
Vorbeigeschossen. Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cole Campbell mit einer Flanke nach einer Ecke.
17'
Ecke SV 07 Elversberg. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Lienhart.
17'
Ball abgeblockt. Francis Onyeka (SV 07 Elversberg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cole Campbell.
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16'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Cole Campbell (SV 07 Elversberg).
15'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
9'
Vorbeigeschossen. Jordy Makengo (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Philipp Treu nach einer Ecke.
9'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Pinckert.
7'
Abseits SC Freiburg. Matthias Ginter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Matanovic im Abseits.
2'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Rohr.
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2'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
2'
Maximilian Rohr (SV 07 Elversberg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV 07 Elversberg und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.