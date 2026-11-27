Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
67'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
67'
Vorbeigeschossen. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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67'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Sander.
66'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Jens Castrop.
64'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Sander.
64'
Ball pariert. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
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64'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shuto Machino.
63'
Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach).
62'
Vorbeigeschossen. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Arthur mit einer Flanke.
62'
Ball abgeblockt. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eren Dinkçi.
59'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
59'
Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
57'
Mick Schmetgens (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Mick Schmetgens (SV Werder Bremen).
57'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marco Friedl mit einem langen Ball.
55'
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
55'
Vorbeigeschossen. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wael Mohya nach einem Konter.
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54'
Ball abgeblockt. Mick Schmetgens (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Regeer.
54'
Ball abgeblockt. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
54'
Ball abgeblockt. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wael Mohya.
53'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
53'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Philipp Sander.
52'
Ball pariert. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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52'
Ball abgeblockt. Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Mick Schmetgens.
49'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen (SV Werder Bremen).
46'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ist 1:2. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Zento Uno mit einem Steilpass.
45'
Wechsel SV Werder Bremen. Mick Schmetgens kommt für Paul Erevbenagie.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ist 1:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
44'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach).
44'
Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
44'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte.
42'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
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42'
Ball pariert. Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franck Honorat.
41'
Abseits SV Werder Bremen. Marco Friedl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
38'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ist 1:1. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
37'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
37'
Ball pariert. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Niclas Füllkrug mit dem Kopf.
36'
Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).
34'
Foul von Ludovit Reis (SV Werder Bremen).
34'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Arthur (SV Werder Bremen).
34'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Paul Erevbenagie (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Handspiel von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
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27'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ist 0:1. Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
26'
Das Spiel läuft wieder.
24'
VAR Entscheidung: Elfmeter Borussia Mönchengladbach.
24'
Das Spiel ist unterbrochen (Borussia Mönchengladbach). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Youri Regeer (SV Werder Bremen).
24'
Youri Regeer verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
24'
Ball abgeblockt. Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
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22'
Foul von Youri Regeer (SV Werder Bremen).
22'
Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach).
21'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).
19'
Vorbeigeschossen. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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18'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Ludovit Reis.
18'
Ball abgeblockt. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
16'
Ball abgeblockt. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paul Erevbenagie.
15'
Vorbeigeschossen. Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wael Mohya.
12'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Fabio Chiarodia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Shuto Machino im Abseits.
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11'
Abseits SV Werder Bremen. Karl Hein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
10'
Vorbeigeschossen. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
10'
Ball pariert. Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Neuhaus mit einem Steilpass.
8'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Joe Scally spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Diks im Abseits.
8'
Ball abgeblockt. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franck Honorat mit einem langen Ball.
8'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Marco Friedl.
7'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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6'
Foul von Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).
6'
Ludovit Reis (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen (Borussia Mönchengladbach).
4'
Vorbeigeschossen. Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wael Mohya.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.