Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 3:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 3:2.
96'
Das Spiel läuft wieder.
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95'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marco Friedl (SV Werder Bremen).
95'
Ball abgeblockt. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jeffrey Gouweleeuw mit dem Kopf.
94'
Wechsel SV Werder Bremen. Mick Schmetgens kommt für Arthur.
93'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 3:2. Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Marco Grüll mit einer Flanke.
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92'
Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
90'
Foul von Salim Musah (SV Werder Bremen).
90'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 2:2. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
85'
Vorbeigeschossen. Marco Friedl (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marco Grüll mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
85'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg).
83'
Wechsel FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw kommt für Calvin Brackelmann.
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Finn Dahmen (FC Augsburg).
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79'
Foul von Youri Regeer (SV Werder Bremen).
79'
Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel SV Werder Bremen. Oskar Wójcik kommt für Amos Pieper.
78'
Wechsel SV Werder Bremen. Salim Musah kommt für Ludovit Reis.
78'
Abseits FC Augsburg. Finn Dahmen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Ribeiro im Abseits.
78'
Ball pariert. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Chuki.
77'
Hennes Behrens (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Hennes Behrens (FC Augsburg).
77'
Ball abgeblockt. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer mit einem langen Ball.
74'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
74'
Youri Regeer (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Augsburg. Seol Young-Woo kommt für Marius Wolf.
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73'
Foul von Ludovit Reis (SV Werder Bremen).
73'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
71'
Marius Wolf (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
68'
Ball abgeblockt. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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68'
Ball pariert. Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
68'
Wechsel SV Werder Bremen. Mitchell Weiser kommt für Eren Dinkçi.
67'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Youri Regeer mit einer Flanke.
66'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 1:2. Marco Grüll (SV Werder Bremen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Chuki nach einer Standardsituation.
65'
Marco Friedl (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Calvin Brackelmann (FC Augsburg).
65'
Abseits SV Werder Bremen. Karl Hein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
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64'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robin Fellhauer nach einem Konter.
61'
Ball pariert. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
60'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
59'
Marius Wolf (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 0:2. Calvin Brackelmann (FC Augsburg) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Alexis Claude-Maurice mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Amos Pieper.
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57'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
57'
Ball pariert. Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Fabian Rieder.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Olivier Deman (SV Werder Bremen).
55'
Abseits SV Werder Bremen. Youri Regeer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
53'
Wechsel FC Augsburg. Alexis Claude-Maurice kommt für Mert Kömür.
53'
Wechsel FC Augsburg. Rodrigo Ribeiro kommt für Michael Gregoritsch.
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52'
Wechsel FC Augsburg. Yannik Keitel kommt für Han-Noah Massengo.
50'
Vorbeigeschossen. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Chuki.
50'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Olivier Deman mit einer Flanke.
46'
Ball pariert. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marco Grüll.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball pariert. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Amos Pieper.
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42'
Vorbeigeschossen. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
41'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Chrislain Matsima.
40'
Ball abgeblockt. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Deman.
38'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Mert Kömür (FC Augsburg).
36'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michael Gregoritsch (FC Augsburg).
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31'
Ball abgeblockt. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
29'
Ball pariert. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Chuki mit einem langen Ball.
27'
Arthur (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Foul von Arthur (SV Werder Bremen).
27'
Calvin Brackelmann (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
25'
Mert Kömür (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Ball abgeblockt. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
18'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg ist 0:1. Robin Fellhauer (FC Augsburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einem langen Ball nach einem Konter.
15'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Brackelmann.
11'
Foul von Mert Kömür (FC Augsburg).
11'
Ludovit Reis (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Mert Kömür (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Amos Pieper (SV Werder Bremen).
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8'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Robin Fellhauer mit einer Flanke.
7'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
6'
Ball pariert. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
5'
Han-Noah Massengo (FC Augsburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Foul von Han-Noah Massengo (FC Augsburg).
5'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
4'
Ludovit Reis (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
1'
Han-Noah Massengo (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.