Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und RB Leipzig ist 1:0.
47'
Abseits RB Leipzig. Neil El Aynaoui spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willi Orbán im Abseits.
47'
Ball abgeblockt. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
46'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Deman.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Johan Bakayoko (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Neil El Aynaoui.
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40'
Ball pariert. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
39'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
39'
Amos Pieper (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Deman.
37'
Ball abgeblockt. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
37'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
34'
Willi Orbán (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
32'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
32'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Abseits SV Werder Bremen. Marco Grüll spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niclas Füllkrug im Abseits.
28'
Ball pariert. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ridle Baku mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Johan Bakayoko (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter RB Leipzig.
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24'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
23'
Chuki (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Chuki (SV Werder Bremen).
19'
Ball abgeblockt. Christopher Nkunku (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johan Bakayoko.
11'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Deman.
7'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
6'
Foul von Neil El Aynaoui (RB Leipzig).
6'
Youri Regeer (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und RB Leipzig ist 1:0. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Chuki mit einem Steilpass.
3'
Ridle Baku (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
1'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
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1'
Ludovit Reis (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV Werder Bremen und RB Leipzig.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.