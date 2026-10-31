Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim ist 2:0.
94'
Ball pariert. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amos Pieper mit einem Steilpass.
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93'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
93'
Karl Hein (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Youri Regeer (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Arthur (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte.
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92'
Valentin Lässig (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Arthur (SV Werder Bremen).
91'
Wechsel SV Werder Bremen. Dariusz Stalmach kommt für Ludovit Reis.
91'
Wechsel SV Werder Bremen. Oskar Wójcik kommt für Niclas Füllkrug.
91'
Wechsel TSG Hoffenheim. Valentin Lässig kommt für Mats Rots.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Jykese Fields (TSG Hoffenheim).
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88'
Senne Lynen (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel TSG Hoffenheim. Yasin Zor kommt für Andrej Kramaric.
87'
Wechsel TSG Hoffenheim. Jykese Fields kommt für Fisnik Asllani.
87'
Wechsel TSG Hoffenheim. Cajetan Lenz kommt für Leon Avdullahu.
86'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
85'
Koki Machida (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
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84'
Ball abgeblockt. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Grüll.
82'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim ist 2:0. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Marco Grüll.
81'
Abseits TSG Hoffenheim. Wouter Burger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
80'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marco Grüll mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
79'
Ball abgeblockt. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
78'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
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78'
Marco Friedl (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Adam Daghim.
76'
Ball abgeblockt. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Wechsel SV Werder Bremen. Senne Lynen kommt für Chuki.
73'
Wechsel SV Werder Bremen. Mick Schmetgens kommt für Olivier Deman.
72'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
72'
Karl Hein (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tim Lemperle mit einer Flanke nach einem Konter.
71'
Vorbeigeschossen. Amos Pieper (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chuki mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Koki Machida.
69'
Ball abgeblockt. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mats Rots.
68'
Vorbeigeschossen. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marco Grüll.
67'
Vorbeigeschossen. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber.
67'
Ball abgeblockt. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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67'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
66'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
66'
Ball abgeblockt. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
65'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Mats Rots.
63'
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
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62'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
62'
Youri Regeer (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Ludovit Reis.
60'
Marco Friedl (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Marco Friedl (SV Werder Bremen).
60'
Wechsel TSG Hoffenheim. Tim Lemperle kommt für Adam Hlozek.
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57'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim ist 1:0. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Karl Hein mit einem langen Ball.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
56'
Ball abgeblockt. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Olivier Deman (SV Werder Bremen).
54'
Vorbeigeschossen. Marco Friedl (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Arthur mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
53'
Ball pariert. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
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50'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
50'
Marco Friedl (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
49'
Arthur (SV Werder Bremen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Mats Rots.
48'
Ball abgeblockt. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Grüll mit einer Flanke.
47'
Foul von Natnael Abraha (TSG Hoffenheim).
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47'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Hlozek.
46'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Youri Regeer.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim ist 0:0.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen (TSG Hoffenheim).
46'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
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46'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Wouter Burger.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
44'
Koki Machida (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
43'
Ball abgeblockt. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Hlozek.
41'
Ball abgeblockt. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ludovit Reis.
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38'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ludovit Reis (SV Werder Bremen).
35'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
35'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Deman.
32'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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31'
Handspiel von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
31'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Adam Daghim.
27'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
27'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
24'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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22'
Vorbeigeschossen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wouter Burger mit einer Flanke.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen (TSG Hoffenheim).
16'
Wechsel SV Werder Bremen. Eren Dinkçi kommt für Mitchell Weiser aufgrund einer Verletzung.
16'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
16'
Chuki (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Das Spiel läuft wieder.
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14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mitchell Weiser (SV Werder Bremen).
8'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrej Kramaric mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Marco Grüll.
6'
Foul von Chuki (SV Werder Bremen).
6'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Youri Regeer (SV Werder Bremen).
4'
Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Vorbeigeschossen. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Niclas Füllkrug nach einem Konter.
3'
Vorbeigeschossen. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
3'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.