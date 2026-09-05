Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund ist 1:0.
47'
Albian Hajdari (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
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47'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim).
47'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
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47'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund ist 1:0. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
45'
Ball abgeblockt. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Lemperle.
41'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
40'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
39'
Ball abgeblockt. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Avdullahu mit einem Steilpass.
38'
Vorbeigeschossen. Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leon Avdullahu.
37'
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
35'
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
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34'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
34'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ozan Kabak mit dem Kopf.
33'
Vorbeigeschossen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mats Rots mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Filippo Mane.
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Filippo Mane (Borussia Dortmund).
30'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
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30'
Ball pariert. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tim Lemperle.
30'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Albian Hajdari (TSG Hoffenheim).
29'
Foul von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
29'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
23'
Ball pariert. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
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22'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Filippo Mane (Borussia Dortmund).
22'
Ball pariert. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Felix Nmecha mit einem langen Ball.
21'
Abseits Borussia Dortmund. Konstantinos Karetsas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maximilian Beier im Abseits.
17'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wouter Burger.
15'
Abseits Borussia Dortmund. Gregor Kobel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Serhou Guirassy im Abseits.
12'
Foul von Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
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12'
Albian Hajdari (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Leon Avdullahu.
6'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Nmecha.
2'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Julian Ryerson.
1'
Ball pariert. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wouter Burger mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.