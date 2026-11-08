Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 2:1.
100'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 2:1.
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99'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Soufiane El-Faouzi.
99'
Abseits TSG Hoffenheim. Leon Avdullahu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Max Moerstedt im Abseits.
98'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
98'
Foul von Edin Dzeko (FC Schalke 04).
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97'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Müller.
97'
Ball pariert. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Hlozek mit einem langen Ball.
96'
Wechsel TSG Hoffenheim. Max Moerstedt kommt für Tim Lemperle.
93'
Foul von Junior Adamu (FC Schalke 04).
93'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
90'
Vitalie Becker (FC Schalke 04) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Bernardo (TSG Hoffenheim).
89'
Junior Adamu (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
87'
Hasan Kuruçay (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Vitalie Becker (FC Schalke 04).
84'
Abseits TSG Hoffenheim. Leon Avdullahu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
83'
Handspiel von Nikola Katic (FC Schalke 04).
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 2:1. Junior Adamu (FC Schalke 04) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
81'
Ball pariert. Edin Dzeko (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit einer Flanke.
80'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Koki Machida.
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79'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
79'
Edin Dzeko (FC Schalke 04) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Daghim kommt für Fisnik Asllani.
78'
Wechsel TSG Hoffenheim. Bernardo kommt für Mats Rots.
77'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
77'
Vitalie Becker (FC Schalke 04) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel FC Schalke 04. Edin Dzeko kommt für Dejan Ljubicic.
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76'
Abseits TSG Hoffenheim. Fisnik Asllani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Prass im Abseits.
76'
Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
75'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen (TSG Hoffenheim).
74'
Ball abgeblockt. Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Adamu.
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74'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
74'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Mats Rots (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Prass.
72'
Ball pariert. Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Vladimír Coufal.
72'
Ball abgeblockt. Junior Adamu (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Dina Ebimbe.
70'
Wechsel FC Schalke 04. Junior Adamu kommt für Satoshi Tanaka.
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70'
Wechsel FC Schalke 04. Junior Dina Ebimbe kommt für Mertcan Ayhan aufgrund einer Verletzung.
70'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Hlozek kommt für Andrej Kramaric.
70'
Foul von Alexander Prass (TSG Hoffenheim).
70'
Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vitalie Becker mit einer Flanke.
67'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mertcan Ayhan (FC Schalke 04).
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64'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
64'
Ecke FC Schalke 04. Die Ecke wurde verursacht von Koki Machida.
62'
Abseits FC Schalke 04. Adil Aouchiche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Soufiane El-Faouzi im Abseits.
60'
Abseits TSG Hoffenheim. Tim Lemperle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrej Kramaric im Abseits.
57'
Ball abgeblockt. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
57'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
57'
Ball abgeblockt. Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mertcan Ayhan mit einer Flanke.
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55'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Satoshi Tanaka (FC Schalke 04).
53'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04).
52'
Wechsel FC Schalke 04. Kevin Müller kommt für Loris Karius aufgrund einer Verletzung.
51'
Wechsel FC Schalke 04. Vitalie Becker kommt für Robin Gosens aufgrund einer Verletzung.
51'
Das Spiel läuft wieder.
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47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loris Karius (FC Schalke 04).
47'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Loris Karius.
47'
Ball pariert. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Prass.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 2:0.
46'
Abseits TSG Hoffenheim. Fisnik Asllani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrej Kramaric im Abseits.
46'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
45'
Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tim Lemperle.
42'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
42'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Gosens.
41'
Ball abgeblockt. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wouter Burger mit einem langen Ball.
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39'
Ball abgeblockt. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mats Rots.
38'
Vorbeigeschossen. Robin Gosens (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adil Aouchiche mit dem Kopf.
38'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Karaman.
35'
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Robin Gosens (FC Schalke 04).
34'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
34'
Adil Aouchiche (FC Schalke 04) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Vorbeigeschossen. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
30'
Ball abgeblockt. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Gosens.
26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 2:0. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
24'
Abseits TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
24'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
20'
Abseits FC Schalke 04. Nikola Katic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hwang Hee-Chan im Abseits.
15'
Vorbeigeschossen. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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14'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Gosens.
13'
Foul von Adil Aouchiche (FC Schalke 04).
13'
Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kenan Karaman.
12'
Vorbeigeschossen. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Satoshi Tanaka nach einem Konter.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 ist 1:0. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
9'
Ball pariert. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mats Rots mit einer Flanke.
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8'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Robin Gosens.
7'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke.
5'
Ball abgeblockt. Robin Gosens (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
5'
Ball pariert. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dejan Ljubicic.
4'
Ball abgeblockt. Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dejan Ljubicic.
3'
Vorbeigeschossen. Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
3'
Ball abgeblockt. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
3'
Ball abgeblockt. Kenan Karaman (FC Schalke 04) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adil Aouchiche.
1'
Ball pariert. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
1'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und FC Schalke 04.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.