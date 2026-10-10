Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,.
24'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
24'
Yussuf Poulsen (Hamburger SV) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Abseits TSG Hoffenheim. Vladimír Coufal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
21'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Martin Adeline (Hamburger SV).
20'
Vorbeigeschossen. David Møller Wolfe (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Albert Sambi Lokonga.
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18'
Abseits TSG Hoffenheim. Wouter Burger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
18'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Martin Adeline (Hamburger SV).
17'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
17'
Nicolás Capaldo (Hamburger SV) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Abseits TSG Hoffenheim. Bambasé Conté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tim Lemperle im Abseits.
14'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Yussuf Poulsen.
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13'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV).
12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Hamburger SV ist 0:1. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
12'
Vorbeigeschossen. Nicolás Capaldo (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yussuf Poulsen nach einer Standardsituation.
12'
Vorbeigeschossen. Yussuf Poulsen (Hamburger SV) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Albert Sambi Lokonga mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
11'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
11'
Nicolai Remberg (Hamburger SV) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Abseits Hamburger SV. Sebastiaan Bornauw spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Møller Wolfe im Abseits.
9'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
8'
Ball abgeblockt. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Nicolai Remberg (Hamburger SV).
5'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von David Møller Wolfe (Hamburger SV).
4'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Daghim nach einem Konter.
2'
Vorbeigeschossen. Nicolai Remberg (Hamburger SV) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fábio Vieira mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
2'
Ball abgeblockt. Fábio Vieira (Hamburger SV) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
1'
Yussuf Poulsen (Hamburger SV) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ozan Kabak.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und Hamburger SV.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.