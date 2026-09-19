Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist 0:1.
92'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Ramy Bensebaini.
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92'
Ball abgeblockt. Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josha Vagnoman.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Leo Sauer (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke.
88'
Foul von Leo Sauer (VfB Stuttgart).
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88'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
84'
Wechsel VfB Stuttgart. Nikolas Nartey kommt für Grischa Prömel.
84'
Wechsel VfB Stuttgart. Leo Sauer kommt für Bilal El Khannouss.
82'
Wechsel Borussia Dortmund. Ramy Bensebaini kommt für Julian Ryerson aufgrund einer Verletzung.
82'
Wechsel Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer kommt für Maximilian Beier.
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82'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
81'
Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einem langen Ball nach einem Konter.
77'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dzenan Pejcinovic.
77'
Ball pariert. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dzenan Pejcinovic.
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75'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josha Vagnoman mit einer Flanke.
74'
Wechsel Borussia Dortmund. Fábio Silva kommt für Serhou Guirassy.
73'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Felix Nmecha nach einem Konter.
72'
Vorbeigeschossen. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
70'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist 0:1. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Jobe Bellingham mit einer Flanke.
70'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Felix Nmecha.
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66'
Abseits VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamie Leweling im Abseits.
66'
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).
65'
Ball abgeblockt. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Ryerson.
64'
Wechsel VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic kommt für Deniz Undav.
64'
Wechsel VfB Stuttgart. Jamie Leweling kommt für Chris Führich.
63'
Ball abgeblockt. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Schlotterbeck mit dem Kopf.
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62'
Wechsel Borussia Dortmund. Konstantinos Karetsas kommt für Ethan Nwaneri.
62'
Wechsel Borussia Dortmund. Jobe Bellingham kommt für Joey Veerman.
62'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
62'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Abseits VfB Stuttgart. Deniz Undav spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josha Vagnoman im Abseits.
57'
Joane Gadou (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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57'
Foul von Joane Gadou (Borussia Dortmund).
57'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Joey Veerman (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
55'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Nico Schlotterbeck.
52'
Abseits Borussia Dortmund. Felix Nmecha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ethan Nwaneri im Abseits.
51'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
49'
Abseits VfB Stuttgart. Fabian Bredlow spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ermedin Demirovic im Abseits.
48'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Joane Gadou.
48'
Vorbeigeschossen. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Angelo Stiller.
46'
Joey Veerman (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Joey Veerman (Borussia Dortmund).
46'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
39'
Ball abgeblockt. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Schlotterbeck.
35'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
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34'
Vorbeigeschossen. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke.
32'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).
31'
Ball pariert. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
29'
Vorbeigeschossen. Joey Veerman (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
28'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
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28'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ethan Nwaneri mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
24'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
23'
Foul von Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).
23'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Deniz Undav (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Joey Veerman (Borussia Dortmund).
22'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Serhou Guirassy.
19'
Abseits VfB Stuttgart. Angelo Stiller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bilal El Khannouss im Abseits.
18'
Vorbeigeschossen. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
17'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Josha Vagnoman.
17'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
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17'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
17'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
16'
Vorbeigeschossen. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bilal El Khannouss.
13'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte.
13'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
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13'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Fabian Bredlow (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
12'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
12'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
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8'
Vorbeigeschossen. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
7'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
4'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
4'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
3'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
3'
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.