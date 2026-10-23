Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 2:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 2:3.
93'
Vorbeigeschossen. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chris Führich.
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92'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Moritz Nicolas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Hack im Abseits.
92'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
91'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Daiki Hashioka.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von David Herold.
90'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Wechsel VfB Stuttgart. Jeff Chabot kommt für Finn Jeltsch.
89'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach).
88'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
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88'
Ball abgeblockt. Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
86'
Vorbeigeschossen. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Robin Hack mit einer Flanke nach einer Ecke.
85'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
84'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Mathieu Nguefack kommt für Hugo Bolin.
84'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Lion Schweers kommt für Shuto Machino.
83'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 2:3. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Jamie Leweling mit einer Flanke.
82'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
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82'
Ball pariert. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
81'
Handspiel von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
81'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Robin Hack (Borussia Mönchengladbach).
79'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte.
79'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).
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78'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
78'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. David Herold kommt für Fabio Chiarodia.
75'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach).
72'
Ball abgeblockt. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt.
71'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Robin Hack kommt für Wael Mohya aufgrund einer Verletzung.
70'
Wechsel Borussia Mönchengladbach. Yukhym Konoplia kommt für Joe Scally aufgrund einer Verletzung.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
66'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 1:3. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Joe Scally.
66'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Ullrich.
64'
Vorbeigeschossen. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Grischa Prömel.
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64'
Ball abgeblockt. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke.
64'
Wechsel VfB Stuttgart. Grischa Prömel kommt für Atakan Karazor.
62'
Foul von Jamie Leweling (VfB Stuttgart).
62'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Abseits VfB Stuttgart. Deniz Undav spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ermedin Demirovic im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bilal El Khannouss mit einer Flanke.
56'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
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56'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Wechsel VfB Stuttgart. Bilal El Khannouss kommt für Lorenz Assignon.
55'
Wechsel VfB Stuttgart. Jamie Leweling kommt für Leo Sauer.
55'
Wechsel VfB Stuttgart. Deniz Undav kommt für Dzenan Pejcinovic.
54'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
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53'
Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
51'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 1:2. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Wael Mohya.
50'
Abseits Borussia Mönchengladbach. Moritz Nicolas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Shuto Machino im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 1:1.
50'
Vorbeigeschossen. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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50'
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
50'
Ball abgeblockt. Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Seimen.
49'
Ball pariert. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Bolin.
48'
Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).
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47'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
47'
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
45'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Leo Sauer (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Leo Sauer (VfB Stuttgart).
43'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
41'
Leo Sauer (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach).
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40'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Zento Uno (Borussia Mönchengladbach).
38'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 1:1. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Zento Uno.
38'
Ball abgeblockt. Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Ball pariert. Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Neuhaus.
36'
Vorbeigeschossen. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Bolin nach einer Standardsituation.
36'
Das Spiel läuft wieder.
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34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
33'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
33'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Atakan Karazor.
32'
Vorbeigeschossen. Lorenz Assignon (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chris Führich.
30'
Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach).
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29'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
29'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Leo Sauer (VfB Stuttgart).
21'
Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Abseits VfB Stuttgart. Dennis Seimen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ermedin Demirovic im Abseits.
18'
Vorbeigeschossen. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
17'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Sander.
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16'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Moritz Nicolas.
16'
Ball pariert. Lorenz Assignon (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Leo Sauer.
14'
Vorbeigeschossen. Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke.
9'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
9'
Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Hugo Bolin (Borussia Mönchengladbach) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wael Mohya.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ist 1:0. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dzenan Pejcinovic mit dem Kopf.
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5'
Vorbeigeschossen. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Bolin mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke Borussia Mönchengladbach. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
3'
Vorbeigeschossen. Leo Sauer (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
3'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Joe Scally.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.