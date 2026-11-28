Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 2:2.
93'
Vorbeigeschossen. Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Niko Ilicevic.
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92'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
92'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Bilal El Khannouss.
92'
Ball abgeblockt. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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91'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball abgeblockt. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoube Amaimouni-Echghouyab.
87'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
87'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tiago Tomás.
86'
Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Tiago Tomás (VfB Stuttgart).
85'
Wechsel VfB Stuttgart. Tiago Tomás kommt für Ermedin Demirovic.
85'
Wechsel VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic kommt für Deniz Undav.
84'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Ansgar Knauff.
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84'
Ball abgeblockt. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grischa Prömel.
78'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Ayoube Amaimouni-Echghouyab kommt für Younes Ebnoutalib.
78'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Niko Ilicevic kommt für Ritsu Doan.
76'
Ball pariert. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lilian Brassier.
75'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
75'
Vorbeigeschossen. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
74'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
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74'
Vorbeigeschossen. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt.
73'
Wechsel Eintracht Frankfurt. Noël Aséko kommt für Mario Götze.
72'
Vorbeigeschossen. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Elias Baum.
71'
Ball abgeblockt. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
71'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
70'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
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70'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Ansgar Knauff.
70'
Vorbeigeschossen. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Götze.
69'
Ball pariert. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ermedin Demirovic.
67'
Wechsel VfB Stuttgart. Chris Führich kommt für Atakan Karazor.
67'
Wechsel VfB Stuttgart. Bilal El Khannouss kommt für Ramon Hendriks.
66'
Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
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65'
Ball pariert. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Farès Chaïbi.
65'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
64'
Robin Koch (Eintracht Frankfurt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
64'
Deniz Undav (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 2:2. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
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61'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
61'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
59'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
58'
Foul von Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).
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58'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel VfB Stuttgart. Angelo Stiller kommt für Nikolas Nartey.
56'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
56'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 2:1. Luca Jaquez (VfB Stuttgart) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Deniz Undav mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Brassier.
51'
Ball abgeblockt. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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51'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
49'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
48'
Ball abgeblockt. Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke.
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47'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Ansgar Knauff.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 1:1.
49'
Ball abgeblockt. Elias Baum (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 1:1. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Robin Koch nach einer Ecke.
47'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Seimen.
46'
Vorbeigeschossen. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Luca Jaquez (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Luca Jaquez (VfB Stuttgart).
45'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ball pariert. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
42'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist 1:0. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Ermedin Demirovic.
40'
Vorbeigeschossen. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Robin Koch mit dem Kopf nach einer Ecke.
40'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
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40'
Ball abgeblockt. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Burkardt.
37'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).
36'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
36'
Robin Koch (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jamie Leweling.
34'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
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34'
Ball abgeblockt. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Götze.
32'
Ball abgeblockt. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramon Hendriks mit einer Flanke.
32'
Abseits Eintracht Frankfurt. Robin Koch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Younes Ebnoutalib im Abseits.
30'
Ball pariert. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
30'
Ball abgeblockt. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ermedin Demirovic.
30'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grischa Prömel.
29'
Ball pariert. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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28'
Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
26'
Vorbeigeschossen. Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Raphael Onyedika mit einem Steilpass nach einem Konter.
25'
Abseits VfB Stuttgart. Atakan Karazor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Deniz Undav im Abseits.
24'
Foul von Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt).
24'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Jamie Leweling.
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21'
VAR Entscheidung: Keine Rote Karte Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
18'
Ball abgeblockt. Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
18'
Ball abgeblockt. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Götze.
16'
Ball pariert. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elias Baum.
16'
Ecke Eintracht Frankfurt. Die Ecke wurde verursacht von Luca Jaquez.
12'
Foul von Mario Götze (Eintracht Frankfurt).
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12'
Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
8'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
7'
Mario Götze (Eintracht Frankfurt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
6'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Elias Baum (Eintracht Frankfurt).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.