Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen ist 1:0.
93'
Vorbeigeschossen. Olivier Deman (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
89'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen (SV Werder Bremen).
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89'
Vorbeigeschossen. Marco Friedl (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
88'
Vorbeigeschossen. Cedric Itten (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer.
86'
Wechsel SV Werder Bremen. Cedric Itten kommt für Eren Dinkçi.
86'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
84'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
84'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel VfB Stuttgart. Ermedin Demirovic kommt für Chris Führich.
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83'
Wechsel VfB Stuttgart. Atakan Karazor kommt für Yanik Spalt.
81'
Ball pariert. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav mit dem Kopf.
81'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tiago Tomás.
77'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Deman.
77'
Ball abgeblockt. Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ball pariert. Ludovit Reis (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
75'
Ball abgeblockt. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
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73'
Justin Njinmah (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
71'
Ball abgeblockt. Chuki (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Njinmah.
71'
Ball abgeblockt. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
70'
Vorbeigeschossen. Arthur (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
69'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
69'
Ball abgeblockt. Justin Njinmah (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chuki.
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67'
Wechsel SV Werder Bremen. Chuki kommt für Senne Lynen.
67'
Wechsel SV Werder Bremen. Justin Njinmah kommt für Marco Grüll.
65'
Wechsel VfB Stuttgart. Tiago Tomás kommt für Jamie Leweling.
64'
Wechsel VfB Stuttgart. Nikolas Nartey kommt für Bilal El Khannouss.
64'
Abseits SV Werder Bremen. Niclas Füllkrug spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marco Grüll im Abseits.
64'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
62'
Vorbeigeschossen. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Eren Dinkçi.
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62'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yanik Spalt.
61'
Ball pariert. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
61'
Ball abgeblockt. Youri Regeer (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Senne Lynen mit dem Kopf.
60'
Vorbeigeschossen. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer mit dem Kopf.
58'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
57'
Ball pariert. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
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57'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Amos Pieper.
55'
Wechsel VfB Stuttgart. Finn Jeltsch kommt für Luca Jaquez.
54'
Vorbeigeschossen. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer.
53'
Marco Grüll (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Marco Grüll (SV Werder Bremen).
53'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eren Dinkçi.
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51'
Vorbeigeschossen. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
51'
Ball pariert. Youri Regeer (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niclas Füllkrug.
50'
Ball pariert. Eren Dinkçi (SV Werder Bremen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Marco Grüll.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen ist 1:0.
46'
Ludovit Reis (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Yanik Spalt (VfB Stuttgart).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte.
45'
Foul von Olivier Deman (SV Werder Bremen).
45'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Olivier Deman.
42'
Vorbeigeschossen. Youri Regeer (SV Werder Bremen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ludovit Reis mit einer Flanke.
37'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Youri Regeer (SV Werder Bremen).
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37'
Ball abgeblockt. Youri Regeer (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Grüll mit einer Flanke.
36'
Ecke SV Werder Bremen. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
36'
Ball abgeblockt. Youri Regeer (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eren Dinkçi.
35'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luca Jaquez (VfB Stuttgart).
33'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
33'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Karl Hein.
28'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
25'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Olivier Deman (SV Werder Bremen).
24'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
22'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
21'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jamie Leweling.
18'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke.
16'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
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15'
Olivier Deman (SV Werder Bremen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Jamie Leweling (VfB Stuttgart).
12'
Ball pariert. Marco Grüll (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen ist 1:0. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Grischa Prömel.
5'
Vorbeigeschossen. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chris Führich.
5'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
5'
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Abseits SV Werder Bremen. Niclas Füllkrug spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Arthur im Abseits.
2'
Foul von Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).
2'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball abgeblockt. Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Senne Lynen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.