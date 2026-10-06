Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 3:0.
95'
Vorbeigeschossen. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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93'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Sessi D'Almeida (Benin).
92'
Leonel Flores (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Samadou Attidjikou (Benin).
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91'
Wechsel Benin. Amiro Amadou kommt für Yohan Roche.
91'
Wechsel Benin. Sahid Ngobi kommt für Rodolfo Aloko.
91'
Wechsel Benin. Samadou Attidjikou kommt für Imourane Hassane.
91'
Abseits Argentinien. Exequiel Palacios spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lionel Messi im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Franco Mastantuono (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Mattéo Ahlinvi (Benin).
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89'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Saturnin Allagbé.
89'
Ball pariert. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
89'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Saturnin Allagbé.
89'
Ball pariert. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lionel Messi mit einem Steilpass.
88'
Abseits Argentinien. Giovani Lo Celso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lionel Messi im Abseits.
86'
Foul von Facundo Medina (Argentinien).
86'
Rodolfo Aloko (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Facundo Medina (Argentinien).
84'
Rodolfo Aloko (Benin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Abseits Argentinien. Giovani Lo Celso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lionel Messi im Abseits.
82'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
82'
Ball pariert. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nico Paz.
80'
Agustín Giay (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Junior Olougbade (Benin).
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80'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
80'
Rodolfo Aloko (Benin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Argentinien. Exequiel Palacios kommt für Enzo Fernández.
79'
Wechsel Argentinien. Franco Mastantuono kommt für Cristian Romero.
79'
Wechsel Argentinien. Giovani Lo Celso kommt für Alexis Mac Allister.
78'
Wechsel Argentinien. Leonel Flores kommt für Lautaro Martínez.
77'
Foul von Lisandro Martínez (Argentinien).
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77'
Jodel Dossou (Benin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Benin. Saturnin Allagbé kommt für Marcel Dandjinou.
75'
Wechsel Benin. Charlemagne Azongnitode kommt für Tamimou Ouorou.
75'
Wechsel Benin. Jodel Dossou kommt für Aiyegun Tosin.
75'
Vorbeigeschossen. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nico González mit einer Flanke.
73'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
73'
Tamimou Ouorou (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 3:0. Lionel Messi (Argentinien) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben rechts.
71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tamimou Ouorou (Benin).
68'
Elfmeter für Argentinien. Agustín Giay wurde im Strafraum gefoult.
68'
Tamimou Ouorou verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
65'
Nico González (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Mattéo Ahlinvi (Benin).
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64'
Wechsel Benin. Junior Olougbade kommt für Yamirou Ouorou.
64'
Wechsel Benin. Mattéo Ahlinvi kommt für Junior Olaïtan.
64'
Ecke Benin. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Romero.
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 2:0. Nico Paz (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Lionel Messi.
61'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Yohan Roche (Benin).
60'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Marcel Dandjinou.
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60'
Ball pariert. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
60'
Wechsel Argentinien. Nico González kommt für Julián Alvarez.
59'
Wechsel Argentinien. Nico Paz kommt für Rodrigo De Paul.
59'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Mohamed Tijani (Benin).
57'
Abseits Argentinien. Agustín Giay spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
56'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Imourane Hassane (Benin).
56'
Foul von Alexis Mac Allister (Argentinien).
56'
Aiyegun Tosin (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Mohamed Tijani (Benin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alexis Mac Allister (Argentinien).
53'
Foul von Agustín Giay (Argentinien).
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53'
Junior Olaïtan (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Agustín Giay mit einer Flanke.
52'
Wechsel Argentinien. Facundo Medina kommt für Nicolás Tagliafico.
52'
Wechsel Argentinien. Lisandro Martínez kommt für Nicolás Otamendi.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 1:0. Nicolás Otamendi (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lionel Messi mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Tijani.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Benin ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Nicolás Otamendi (Argentinien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Vorbeigeschossen. Tamimou Ouorou (Benin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
44'
Ball pariert. Yamirou Ouorou (Benin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
44'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Marcel Dandjinou.
43'
Ball pariert. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lionel Messi mit einem Steilpass.
43'
Ball pariert. Junior Olaïtan (Benin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yamirou Ouorou.
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37'
Handspiel von Junior Olaïtan (Benin).
36'
Abseits Argentinien. Enzo Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
35'
Agustín Giay (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Rodolfo Aloko (Benin).
33'
Foul von Nicolás Tagliafico (Argentinien).
33'
Rodolfo Aloko (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lautaro Martínez nach einem Konter.
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31'
Foul von Nicolás Tagliafico (Argentinien).
31'
Rodolfo Aloko (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Liam Omore.
29'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo De Paul mit einer Flanke.
27'
Enzo Fernández (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Sessi D'Almeida (Benin).
26'
Ball pariert. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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25'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Imourane Hassane (Benin).
24'
Vorbeigeschossen. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rodrigo De Paul mit einem Steilpass.
19'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Benin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rodolfo Aloko mit einer Flanke.
17'
Vorbeigeschossen. Aiyegun Tosin (Benin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einer Flanke nach einer Ecke.
17'
Ecke Benin. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Romero.
15'
Vorbeigeschossen. Rodrigo De Paul (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
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14'
Abseits Argentinien. Lionel Messi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolás Otamendi im Abseits.
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen (Argentinien).
7'
Ball pariert. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicolás Tagliafico.
7'
Ball pariert. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rodrigo De Paul.
5'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Benin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ball abgeblockt. Yohan Roche (Benin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Tijani.
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5'
Foul von Rodrigo De Paul (Argentinien).
5'
Sessi D'Almeida (Benin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Cristian Romero (Argentinien).
4'
Yohan Roche (Benin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Imourane Hassane.
2'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Sessi D'Almeida.
1'
Foul von Rodolfo Aloko (Benin).
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1'
Nicolás Otamendi (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Benin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.