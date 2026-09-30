Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 4:0.
94'
Ball pariert. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Román Vega.
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91'
Abseits Bolivien. José Flores spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Óscar López im Abseits.
91'
Foul von Equi Fernández (Argentinien).
91'
José Martínez (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Valentín Gómez (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von José Flores (Bolivien).
86'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 4:0. José Manuel López (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
85'
Abseits Argentinien. Julián Alvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen José Manuel López im Abseits.
84'
Ball abgeblockt. José Flores (Bolivien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Lima.
83'
Vorbeigeschossen. José Manuel López (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leonel Flores mit einem Steilpass nach einem Konter.
83'
Wechsel Bolivien. José Martínez kommt für Miguel Terceros.
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83'
Wechsel Bolivien. Luís Haquín kommt für Jesús Maraude.
83'
Wechsel Bolivien. Pablo Lima kommt für Héctor Cuéllar.
83'
Wechsel Bolivien. Diego Medina kommt für Roberto Fernández.
81'
Wechsel Argentinien. Valentín Gómez kommt für Exequiel Palacios.
81'
Wechsel Argentinien. Leonel Flores kommt für Lisandro Martínez.
79'
Román Vega (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Miguel Terceros (Bolivien).
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77'
Vorbeigeschossen. Equi Fernández (Argentinien) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Franco Mastantuono mit einer Flanke nach einer Ecke.
76'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Cuéllar.
75'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
75'
Wechsel Argentinien. José Manuel López kommt für Lautaro Martínez aufgrund einer Verletzung.
74'
Wechsel Argentinien. Santiago Simón kommt für Agustín Giay.
74'
Wechsel Argentinien. Equi Fernández kommt für Alexis Mac Allister.
74'
Franco Mastantuono (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Óscar López (Bolivien).
73'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Efraín Morales.
72'
Wechsel Bolivien. Óscar López kommt für Robson Matheus.
71'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Marcelo Tórrez.
70'
Leonardo Balerdi (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Héctor Cuéllar (Bolivien).
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69'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Marcelo Tórrez.
68'
Foul von Román Vega (Argentinien).
68'
Miguel Terceros (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Valentín Barco (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Yomar Rocha (Bolivien).
65'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (Argentinien) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Franco Mastantuono mit einer Flanke nach einer Ecke.
64'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Roberto Fernández.
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62'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lautaro Martínez (Argentinien).
60'
Vorbeigeschossen. Jesús Maraude (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von José Flores.
60'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Héctor Cuéllar (Bolivien).
59'
Vorbeigeschossen. Lisandro Martínez (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Franco Mastantuono mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Marcelo Tórrez.
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58'
Ball abgeblockt. Román Vega (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentín Barco.
56'
Wechsel Argentinien. Franco Mastantuono kommt für Nico Paz.
56'
Wechsel Argentinien. Valentín Barco kommt für Gianluca Prestianni.
56'
Wechsel Argentinien. Leonardo Balerdi kommt für Cristian Romero.
54'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 3:0. Cristian Romero (Argentinien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nico Paz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
53'
Román Vega (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Miguel Terceros (Bolivien).
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51'
Foul von Gianluca Prestianni (Argentinien).
51'
Robson Matheus (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Miguel Terceros (Bolivien) sieht eine Gelbe Karte.
50'
Miguel Terceros (Bolivien) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
48'
Vorbeigeschossen. Robson Matheus (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leonardo Viviani.
47'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
47'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Wechsel Bolivien. José Flores kommt für Ramiro Vaca.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 2:0.
48'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
48'
Robson Matheus (Bolivien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Handspiel von Cristian Romero (Argentinien).
47'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Cuéllar.
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46'
Julián Alvarez (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ramiro Vaca (Bolivien).
46'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (Argentinien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nico Paz mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Efraín Morales.
45'
Ball pariert. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Exequiel Palacios.
43'
Wechsel Bolivien. Leonardo Viviani kommt für Diego Arroyo aufgrund einer Verletzung.
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43'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Arroyo (Bolivien).
39'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Efraín Morales.
37'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Guillermo Viscarra (Bolivien).
34'
Foul von Alexis Mac Allister (Argentinien).
34'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 2:0. Nico Paz (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Exequiel Palacios mit einem Steilpass.
27'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
27'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Vorbeigeschossen. Cristian Romero (Argentinien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Paz mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Yomar Rocha.
25'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Ramiro Vaca.
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25'
Ball abgeblockt. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Romero.
20'
Foul von Lisandro Martínez (Argentinien).
20'
Miguel Terceros (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Bolivien ist 1:0. Lautaro Martínez (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
18'
Cristian Romero (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Efraín Morales (Bolivien).
17'
Ecke Bolivien. Die Ecke wurde verursacht von Román Vega.
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16'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
16'
Robson Matheus (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Handspiel von Gianluca Prestianni (Argentinien).
8'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Diego Arroyo.
4'
Román Vega (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Yomar Rocha (Bolivien).
2'
Agustín Giay (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Roberto Fernández (Bolivien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Bolivien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.