Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 7:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 7:0.
93'
7 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 7:0. Giuliano Simeone (Argentinien) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Valentín Barco.
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92'
Santiago Castro (Argentinien) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Exequiel Palacios.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Razack Guira.
89'
Ball pariert. Santiago Castro (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Leonel Flores.
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88'
Vorbeigeschossen. Valentín Barco (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leonel Flores.
87'
Ball pariert. Franco Mastantuono (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
87'
Foul von Nouhoum Koné (Burkina Faso).
87'
Matías Soulé (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel Burkina Faso. Salif Tietietta kommt für Chec Bebel Doumbia.
85'
Ecke Burkina Faso. Die Ecke wurde verursacht von Giuliano Simeone.
83'
Das Spiel läuft wieder.
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82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mohamed Zongo (Burkina Faso).
79'
Giuliano Simeone (Argentinien).
79'
Nouhoum Koné (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Argentinien. Gerónimo Rulli kommt für Emiliano Martínez.
78'
Vorbeigeschossen. Nico González (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Valentín Barco.
76'
Wechsel Burkina Faso. Razack Sanou kommt für Papus Ouattara.
75'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Coulibaly.
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70'
Ball pariert. Papus Ouattara (Burkina Faso) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Chec Bebel Doumbia.
69'
Wechsel Argentinien. Exequiel Palacios kommt für Enzo Fernández.
69'
Wechsel Argentinien. Santiago Castro kommt für Lautaro Martínez.
69'
Wechsel Argentinien. Valentín Barco kommt für Alexis Mac Allister.
68'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
68'
Alane Moussa Ky (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Giuliano Simeone (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einem langen Ball.
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67'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Razack Guira.
67'
Ball pariert. Alexis Mac Allister (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke.
66'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
64'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Papus Ouattara (Burkina Faso).
64'
Wechsel Argentinien. Giuliano Simeone kommt für Agustín Giay.
63'
Wechsel Argentinien. Nico González kommt für Facundo Medina.
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59'
Ball pariert. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
58'
Wechsel Burkina Faso. Ousmane Camara kommt für Jack Diarra.
58'
Wechsel Burkina Faso. Alane Moussa Ky kommt für Hasamadou Ouédraogo.
58'
Wechsel Burkina Faso. Mikael Coulibaly kommt für Moumouni Diallo.
57'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 6:0. Franco Mastantuono (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
54'
Agustín Giay (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Jack Diarra (Burkina Faso).
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53'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
53'
Fadil Barro (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball abgeblockt. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández.
51'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Donatien Bama.
51'
Ball abgeblockt. Leonel Flores (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández.
47'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Fadil Barro.
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45'
Wechsel Argentinien. Franco Mastantuono kommt für Julián Alvarez.
45'
Wechsel Argentinien. Leonardo Balerdi kommt für Cristian Romero.
45'
Wechsel Argentinien. Tomás Palacios kommt für Lisandro Martínez.
45'
Wechsel Argentinien. Leonel Flores kommt für Gianluca Prestianni.
45'
Wechsel Burkina Faso. Nouhoum Koné kommt für Alla Franck Alain Kanté.
45'
Wechsel Burkina Faso. Fadil Barro kommt für Cyrille Dao.
45'
Wechsel Burkina Faso. Mohamed Zongo kommt für Dylann Kam.
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45'
Wechsel Argentinien. Matías Soulé kommt für Nico Paz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 5:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
44'
Cyrille Dao (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández.
41'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
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39'
Foul von Cristian Romero (Argentinien).
39'
Papus Ouattara (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball pariert. Lautaro Martínez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
38'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
38'
Chec Bebel Doumbia (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 5:0. Julián Alvarez (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
35'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 4:0. Nico Paz (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte.
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35'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
34'
Ball pariert. Lautaro Martínez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Agustín Giay.
33'
Ball pariert. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
33'
Ball pariert. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Facundo Medina mit einer Flanke.
31'
Vorbeigeschossen. Jack Diarra (Burkina Faso) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Cyrille Dao mit einem langen Ball.
31'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
31'
Jack Diarra (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Ball pariert. Alexis Mac Allister (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cristian Romero.
25'
Vorbeigeschossen. Cristian Romero (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Moumouni Diallo.
23'
Foul von Agustín Giay (Argentinien).
23'
Jack Diarra (Burkina Faso) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez.
17'
Vorbeigeschossen. Alla Franck Alain Kanté (Burkina Faso) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Papus Ouattara mit dem Kopf.
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17'
Foul von Gianluca Prestianni (Argentinien).
17'
Donatien Bama (Burkina Faso) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Donatien Bama (Burkina Faso).
15'
Abseits Argentinien. Cristian Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
12'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 3:0. Gianluca Prestianni (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
11'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Agustín Giay mit einer Flanke.
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8'
2 : 0
Pech für Burkina Faso - Eigentor von Moumouni Diallo! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 2:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
8'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Burkina Faso ist 1:0. Lautaro Martínez (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Standardsituation.
4'
Elfmeter pariert! Lautaro Martínez (Argentinien) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
3'
Moumouni Diallo (Burkina Faso) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
3'
Elfmeter für Argentinien. Agustín Giay wurde im Strafraum gefoult.
3'
Moumouni Diallo verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Burkina Faso.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.