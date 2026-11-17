Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 7:0.
90'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 7:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Nicolás Tagliafico (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von John Ruiz (Costa Rica).
88'
7 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 7:0. Franco Mastantuono (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
86'
Foul von Franco Mastantuono (Argentinien).
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86'
Douglas López (Costa Rica) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Mariano Troilo (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Joseph Mora (Costa Rica).
81'
Foul von Alexis Mac Allister (Argentinien).
81'
Josimar Alcócer (Costa Rica) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Sequeira.
80'
Ball pariert. José Manuel López (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Mac Allister mit einem langen Ball.
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78'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 6:0. Alexis Mac Allister (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
77'
Wechsel Costa Rica. Gian Morera kommt für Manfred Ugalde.
76'
Foul von Gonzalo Montiel (Argentinien).
76'
John Ruiz (Costa Rica) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Giuliano Simeone (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von John Ruiz (Costa Rica).
71'
Wechsel Argentinien. Aaron Anselmino kommt für Facundo Medina.
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71'
Wechsel Argentinien. Giuliano Simeone kommt für Gianluca Prestianni.
69'
Ball abgeblockt. Manfred Ugalde (Costa Rica) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John Ruiz.
69'
Vorbeigeschossen. José Manuel López (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Thiago Almada mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
68'
Wechsel Costa Rica. Gabriel Leiva kommt für Celso Borges.
68'
Wechsel Costa Rica. Joseph Mora kommt für Carlos Mora.
68'
Nicolás Tagliafico (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kenay Myrie (Costa Rica).
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64'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Gerald Taylor (Costa Rica).
63'
Vorbeigeschossen. Mariano Troilo (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
61'
Wechsel Argentinien. Nicolás Tagliafico kommt für Román Vega.
61'
Wechsel Argentinien. Mariano Troilo kommt für Lisandro Martínez.
60'
Vorbeigeschossen. José Manuel López (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Franco Mastantuono mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Gerald Taylor.
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59'
Ball abgeblockt. José Manuel López (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonzalo Montiel.
57'
Franco Mastantuono (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Manfred Ugalde (Costa Rica).
56'
Ball abgeblockt. José Manuel López (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Máximo Perrone mit einem langen Ball.
55'
Wechsel Argentinien. Thiago Almada kommt für Enzo Fernández.
55'
Wechsel Costa Rica. Kenay Myrie kommt für Josimar Méndez.
54'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Juan Vargas.
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50'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Josimar Méndez (Costa Rica).
49'
Foul von Román Vega (Argentinien).
49'
Carlos Mora (Costa Rica) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 5:0. Franco Mastantuono (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Máximo Perrone.
46'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Sequeira.
46'
Ball pariert. Franco Mastantuono (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von José Manuel López mit einem Steilpass.
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45'
Wechsel Argentinien. José Manuel López kommt für Julián Alvarez.
45'
Wechsel Argentinien. Gonzalo Montiel kommt für Agustín Giay.
45'
Wechsel Argentinien. Franco Mastantuono kommt für Nico Paz.
45'
Wechsel Costa Rica. Douglas López kommt für Andrey Soto.
45'
Wechsel Costa Rica. Josimar Alcócer kommt für Kenyel Michel.
45'
Wechsel Costa Rica. John Ruiz kommt für Aarón Salazar.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 4:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 4:0. Julián Alvarez (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel oben links. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
42'
Foul von Máximo Perrone (Argentinien).
42'
Josimar Méndez (Costa Rica) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Kenyel Michel.
38'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 3:0. Nico Paz (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Máximo Perrone.
37'
Gianluca Prestianni (Argentinien) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Julián Alvarez nach einem Konter.
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35'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 2:0. Julián Alvarez (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Agustín Giay.
32'
Vorbeigeschossen. Facundo Medina (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gianluca Prestianni nach einer Ecke.
32'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Gerald Taylor.
29'
Vorbeigeschossen. Román Vega (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
27'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
27'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Manfred Ugalde (Costa Rica).
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25'
Ball pariert. Kenyel Michel (Costa Rica) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
22'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nico Paz.
19'
Ball pariert. Josimar Méndez (Costa Rica) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gerald Taylor mit einer Flanke.
18'
Foul von Máximo Perrone (Argentinien).
18'
Carlos Mora (Costa Rica) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Nico Paz (Argentinien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Manfred Ugalde (Costa Rica).
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15'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Gerald Taylor.
15'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Román Vega.
12'
Ball abgeblockt. Carlos Mora (Costa Rica) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Celso Borges.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Costa Rica ist 1:0. Nico Paz (Argentinien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Enzo Fernández.
7'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julián Alvarez.
5'
Vorbeigeschossen. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Costa Rica.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.