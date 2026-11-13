Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 1:2.
95'
Foul von Rodrigo Aguirre (Uruguay).
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95'
Enzo Fernández (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lisandro Martínez.
91'
Agustín Giay (Argentinien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Agustín Giay (Argentinien).
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91'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Agustín Giay.
87'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einem langen Ball.
86'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Rodrigo Aguirre (Uruguay).
85'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Guillermo Varela (Uruguay).
85'
Wechsel Uruguay. Facundo Pellistri kommt für Maxi Araújo.
85'
Wechsel Uruguay. Rodrigo Aguirre kommt für Darwin Núñez.
84'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Guillermo Varela.
83'
Wechsel Argentinien. Agustín Giay kommt für Gonzalo Montiel.
83'
Wechsel Argentinien. Román Vega kommt für Facundo Medina.
82'
Ball pariert. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Federico Valverde mit einem langen Ball.
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80'
Enzo Fernández (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Facundo Bernal (Uruguay).
80'
Vorbeigeschossen. Leonardo Balerdi (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Guillermo Varela.
79'
Ball abgeblockt. Gianluca Prestianni (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Paz mit einem langen Ball.
79'
Abseits Uruguay. Federico Viñas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Darwin Núñez im Abseits.
77'
Rodrigo Bentancur (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Julián Alvarez (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
76'
Wechsel Uruguay. Facundo Bernal kommt für Lucas Torreira.
76'
Wechsel Uruguay. Federico Viñas kommt für Giorgian de Arrascaeta.
75'
Enzo Fernández (Argentinien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Enzo Fernández (Argentinien).
75'
Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Guillermo Varela.
73'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 1:2. Julián Alvarez (Argentinien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
68'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Cristopher Fiermarín.
68'
Ball pariert. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé mit einem langen Ball.
66'
Vorbeigeschossen. Lisandro Martínez (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
66'
Ball abgeblockt. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Guillermo Varela (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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65'
Gianluca Prestianni (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Guillermo Varela (Uruguay).
61'
Abseits Uruguay. Darwin Núñez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxi Araújo im Abseits.
60'
Wechsel Argentinien. Gianluca Prestianni kommt für Thiago Almada.
60'
Federico Valverde (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte.
58'
Wechsel Uruguay. Federico Valverde kommt für Agustín Canobbio.
58'
Wechsel Uruguay. Sebastián Cáceres kommt für Joaquín Piquerez.
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57'
Vorbeigeschossen. Thiago Almada (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Facundo Medina.
56'
Matías Soulé (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
53'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 0:2. Maxi Araújo (Uruguay) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Gerónimo Rulli.
53'
Ball pariert. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta mit einem Steilpass.
52'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matías Soulé.
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52'
Handspiel von Lucas Torreira (Uruguay).
48'
0 : 1
Pech für Argentinien - Eigentor von Leonardo Balerdi! Der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
48'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
47'
Leonardo Balerdi (Argentinien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Leonardo Balerdi (Argentinien).
47'
Darwin Núñez (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Argentinien. Matías Soulé kommt für Exequiel Palacios.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Uruguay ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Montiel.
44'
Ball abgeblockt. Joaquín Piquerez (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Foul von Leonardo Balerdi (Argentinien).
42'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
34'
Foul von Thiago Almada (Argentinien).
34'
Agustín Canobbio (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Exequiel Palacios (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Lucas Torreira (Uruguay).
29'
Das Spiel läuft wieder.
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29'
Das Spiel ist unterbrochen (Argentinien).
29'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
29'
Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Montiel.
25'
Abseits Argentinien. Enzo Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexis Mac Allister im Abseits.
23'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Argentinien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gonzalo Montiel mit einer Flanke.
21'
Foul von Julián Alvarez (Argentinien).
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21'
Ronald Araujo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Facundo Medina (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández.
17'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Cristopher Fiermarín.
17'
Ball pariert. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
17'
Ball abgeblockt. Alexis Mac Allister (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Facundo Medina.
8'
Ecke Argentinien. Die Ecke wurde verursacht von Guillermo Varela.
8'
Ball abgeblockt. Thiago Almada (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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8'
Ball pariert. Julián Alvarez (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
6'
Handspiel von Exequiel Palacios (Argentinien).
5'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
5'
Lisandro Martínez (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Nico Paz (Argentinien).
2'
Joaquín Piquerez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Handspiel von Enzo Fernández (Argentinien).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Uruguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.