Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Chile und Kolumbien ist 0:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Chile und Kolumbien ist 0:0.
94'
Jhon Lucumí (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Foul von Jhon Lucumí (Kolumbien).
94'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Jhon Solís (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Gonzalo Tapia (Chile).
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92'
Vorbeigeschossen. Daniel Mosquera (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matías Orozco mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Clemente Montes.
91'
Ball abgeblockt. Matías Orozco (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Juan Rengifo (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
88'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Iván Román.
86'
Wechsel Chile. Thomas Dean kommt für Gabriel Suazo.
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86'
Wechsel Chile. Clemente Montes kommt für Vicente Pizarro.
84'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Suazo.
84'
Ball abgeblockt. Camilo Durán (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Orozco.
83'
Camilo Durán (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
77'
Ball abgeblockt. Agustín Arce (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Echeverría.
72'
Jhon Solís (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Gonzalo Tapia (Chile).
71'
Wechsel Kolumbien. Óscar Cortés kommt für Daniel Arcila.
71'
Wechsel Kolumbien. Camilo Durán kommt für Camilo Mena.
71'
Wechsel Kolumbien. Daniel Mosquera kommt für Luis Suárez.
71'
Wechsel Kolumbien. Samuel Velásquez kommt für Juan Cabal.
70'
Camilo Mena (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
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69'
Foul von Juan Cabal (Kolumbien).
69'
Darío Osorio (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Chile. Agustín Arce kommt für César Pérez.
69'
Wechsel Chile. Rodrigo Echeverría kommt für Lucas Cepeda.
68'
Foul von Camilo Mena (Kolumbien).
68'
Gabriel Suazo (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Juan Cabal (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Darío Osorio (Chile).
66'
Foul von Juan Cabal (Kolumbien).
66'
César Pérez (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Luis Suárez (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte.
63'
Foul von Jhon Solís (Kolumbien).
63'
Iván Román (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Iván Román.
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60'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Iván Román.
59'
Wechsel Chile. Gonzalo Tapia kommt für Ben Brereton.
59'
Wechsel Chile. Maximiliano Gutiérrez kommt für Nils Reichmuth.
57'
Darío Osorio (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Matías Orozco (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Darío Osorio (Chile).
57'
Foul von Jhon Solís (Kolumbien).
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57'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Juan Rengifo (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Arcila.
52'
Vorbeigeschossen. César Pérez (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
52'
Foul von Matías Orozco (Kolumbien).
52'
Nils Reichmuth (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball pariert. Matías Orozco (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Ball abgeblockt. Daniel Arcila (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Rengifo.
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49'
Foul von Nils Reichmuth (Chile).
49'
Jhon Solís (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Juan Rengifo (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
46'
Gabriel Suazo (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
46'
Camilo Mena (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Kolumbien. Devis Vásquez kommt für Aldair Quintana.
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45'
Wechsel Kolumbien. Jhon Solís kommt für Jefferson Lerma.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Chile und Kolumbien ist 0:0.
47'
Jefferson Lerma (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jefferson Lerma (Kolumbien).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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43'
Wechsel Kolumbien. Juan Rengifo kommt für Gustavo Puerta aufgrund einer Verletzung.
43'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gustavo Puerta (Kolumbien).
40'
Foul von César Pérez (Chile).
40'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Camilo Mena.
37'
Vorbeigeschossen. Jhon Lucumí (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matías Orozco mit einer Flanke nach einer Ecke.
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37'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Suazo.
36'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Vigouroux.
36'
Elfmeter pariert! Luis Suárez (Kolumbien) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
34'
Vicente Pizarro verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
34'
Elfmeter für Kolumbien. Daniel Muñoz wurde im Strafraum gefoult.
33'
Foul von Iván Román (Chile).
33'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ball abgeblockt. Iván Román (Chile) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darío Osorio mit einer Flanke.
29'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Luis Suárez.
29'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Aldair Quintana.
29'
Ball pariert. Nils Reichmuth (Chile) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
29'
Ball abgeblockt. Nils Reichmuth (Chile) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darío Osorio.
26'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
26'
Camilo Mena (Kolumbien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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25'
César Pérez (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Foul von César Pérez (Chile).
25'
Camilo Mena (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Lucas Cepeda (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ball abgeblockt. Lucas Cepeda (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Wechsel Kolumbien. Jhon Lucumí kommt für Davinson Sánchez aufgrund einer Verletzung.
23'
Camilo Mena (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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23'
Darío Osorio (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Camilo Mena (Kolumbien).
22'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Felipe Loyola.
21'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Jefferson Lerma.
20'
Ball pariert. Darío Osorio (Chile) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
19'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Daniel Arcila (Kolumbien).
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18'
Vorbeigeschossen. Nils Reichmuth (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Darío Osorio mit einem langen Ball nach einer Ecke.
17'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Davinson Sánchez.
16'
Darío Osorio (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
14'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Luis Suárez (Kolumbien).
13'
Nils Reichmuth (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
7'
Ball abgeblockt. Darío Osorio (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Davinson Sánchez (Kolumbien).
5'
Davinson Sánchez (Kolumbien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Darío Osorio (Chile).
2'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
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2'
Ben Brereton (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Handspiel von Ben Brereton (Chile).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Chile und Kolumbien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.