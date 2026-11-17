Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Huang Jiahui (China) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Omar Saber (Bahrain).
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87'
Wechsel Bahrain. Omar Saber kommt für Ali Madan.
87'
Ecke Bahrain. Die Ecke wurde verursacht von Ba Dun.
86'
Vorbeigeschossen. Hazaa Ali (Bahrain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jassem Benjemia mit einer Flanke.
85'
Wechsel Bahrain. Vincent Ani Emmanuel kommt für Ahmed Rabeea aufgrund einer Verletzung.
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84'
Foul von Umidjan Yusup (China).
84'
Mohamed Marhoon (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball abgeblockt. Wu Xi (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen China und Bahrain ist 2:2. Zhang Yuning (China) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
72'
VAR Entscheidung: Elfmeter China.
72'
Elfmeter für China. Wang Yudong wurde im Strafraum gefoult.
72'
Bader Al Asam verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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70'
Vorbeigeschossen. Wang Yudong (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
68'
Zhang Yuning (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Bader Al Asam (Bahrain).
68'
Huang Jiahui (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Komail Al Aswad (Bahrain).
67'
Vorbeigeschossen. Zhang Yuning (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei.
67'
Ball abgeblockt. Bunyamin Abdusalam (China) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liu Yang mit dem Kopf.
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67'
Vorbeigeschossen. Mao Weijie (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
66'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Amine Benaddi.
66'
Wechsel China. Bunyamin Abdusalam kommt für Yang Xi.
66'
Wechsel China. Huang Jiahui kommt für Xu Bin.
66'
Wechsel China. Zhang Yuning kommt für Behram Abduweli.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Behram Abduweli (China).
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61'
Wechsel Bahrain. Bader Al Asam kommt für Husain Abdulkarim.
61'
Wechsel Bahrain. Amine Benaddi kommt für Waleed Al Hayam.
61'
Wechsel Bahrain. Sayed Dhiya kommt für Ahmed Bughammar.
61'
Wechsel Bahrain. Hazaa Ali kommt für Abdulla Al Khulasi.
60'
Wechsel Bahrain. Saud Mohsin kommt für Mohammed Abdul Kayoum.
60'
Wechsel Bahrain. Jassem Benjemia kommt für Jasim Khelaif.
60'
Vorbeigeschossen. Jiang Shenglong (China) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ba Dun nach einer Ecke.
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60'
Vorbeigeschossen. Ba Dun (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wu Xi mit einer Flanke.
59'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Abdul Kayoum.
59'
Ball abgeblockt. Behram Abduweli (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wu Xi mit einer Flanke.
59'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Waleed Al Hayam.
58'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Komail Al Aswad.
56'
Vorbeigeschossen. Jiang Shenglong (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wang Yudong mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Abdulla Al Khulasi.
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55'
Ball abgeblockt. Mao Weijie (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Behram Abduweli.
52'
Foul von Hu Hetao (China).
52'
Ali Madan (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Abseits China. Yang Xi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Behram Abduweli im Abseits.
49'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Rabeea.
46'
Ahmed Bughammar (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Behram Abduweli (China).
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45'
Wechsel China. Jiang Shenglong kommt für Han Pengfei.
45'
Wechsel China. Hu Hetao kommt für Liu Yang.
45'
Wechsel China. Ba Dun kommt für Lin Liangming.
45'
Wechsel China. Umidjan Yusup kommt für Liu Haofan.
45'
Wechsel China. Wu Xi kommt für Wang Shangyuan.
45'
Wechsel China. Mao Weijie kommt für Yang Mingyang.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen China und Bahrain ist 1:2.
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50'
Husain Abdulkarim (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Liu Haofan (China).
46'
Waleed Al Hayam (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Behram Abduweli (China).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball pariert. Jasim Khelaif (Bahrain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mohamed Marhoon.
42'
Das Spiel läuft wieder.
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41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Behram Abduweli (China).
37'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen China und Bahrain ist 1:2. Behram Abduweli (China) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Wang Yudong mit einer Flanke.
37'
Vorbeigeschossen. Wang Yudong (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yang Xi mit einer Flanke.
33'
Abseits China. Wang Yudong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Behram Abduweli im Abseits.
31'
Han Pengfei (China) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Mohamed Marhoon (Bahrain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Han Pengfei (China).
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27'
Foul von Han Pengfei (China).
27'
Husain Abdulkarim (Bahrain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ahmed Bughammar (Bahrain).
25'
Yang Mingyang (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Han Pengfei (China) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yang Mingyang.
23'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Marhoon.
20'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen China und Bahrain ist 0:2. Ahmed Bughammar (Bahrain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mohammed Abdul Kayoum nach einer Ecke.
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20'
Ecke Bahrain. Die Ecke wurde verursacht von Liu Haofan.
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Li Hao (China).
14'
Vorbeigeschossen. Ahmed Bughammar (Bahrain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Komail Al Aswad mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Bahrain. Die Ecke wurde verursacht von Han Pengfei.
13'
Ecke Bahrain. Die Ecke wurde verursacht von Li Hao.
13'
Mohamed Marhoon (Bahrain) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern. Vorbereitet von Komail Al Aswad.
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6'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Bughammar.
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen China und Bahrain ist 0:1. Mohammed Abdul Kayoum (Bahrain) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Ahmed Rabeea mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen China und Bahrain.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.