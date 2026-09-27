Wechsel Neuseeland. George Stanger kommt für Bill Tuiloma.
45'
Wechsel China. Huang Shenghao kommt für Zhang Aihui.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen China und Neuseeland ist 0:2.
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47'
Foul von Elijah Just (Neuseeland).
47'
Huang Jiahui (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Ben Waine (Neuseeland).
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46'
Wang Shangyuan (China) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Handspiel von Jesse Randall (Neuseeland).
43'
Ben Waine (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Xie Wenneng (China).
43'
Vorbeigeschossen. Xie Wenneng (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wei Shihao.
42'
Ball pariert. Jesse Randall (Neuseeland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ben Old.
41'
Ben Waine (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Wei Zhen (China).
36'
Foul von Marko Stamenic (Neuseeland).
36'
Wei Shihao (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Callum McCowatt (Neuseeland).
35'
Wei Shihao (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Marko Stamenic (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Wei Shihao (China).
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33'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Elijah Just (Neuseeland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Liu Yang (China).
29'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen China und Neuseeland ist 0:2. Ben Waine (Neuseeland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Elijah Just.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
24'
Elijah Just (Neuseeland) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Ben Waine.
23'
Ball pariert. Wei Shihao (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Chen Pu.
22'
Vorbeigeschossen. Logan Rogerson (Neuseeland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Callum McCowatt mit einer Flanke.
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21'
Vorbeigeschossen. Xie Wenneng (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wang Shangyuan nach einer Ecke.
20'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Bindon.
20'
Vorbeigeschossen. Wei Shihao (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wang Shangyuan mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Logan Rogerson (Neuseeland).
19'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Logan Rogerson.
18'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Ben Old.
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18'
Ball abgeblockt. Wang Ziming (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ball abgeblockt. Wang Ziming (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xie Wenneng.
17'
Ball pariert. Ben Waine (Neuseeland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bill Tuiloma mit einem langen Ball.
16'
Marko Stamenic (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Chen Pu (China).
15'
Foul von Jesse Randall (Neuseeland).
15'
Zhang Aihui (China) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Callan Elliot (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Chen Pu (China).
10'
Abseits Neuseeland. Tyler Bindon spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Logan Rogerson im Abseits.
5'
Tyler Bindon (Neuseeland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Wang Ziming (China).
4'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen China und Neuseeland ist 0:1. Tyler Bindon (Neuseeland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Callum McCowatt mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
3'
Ecke Neuseeland. Die Ecke wurde verursacht von Zhang Aihui.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen China und Neuseeland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.