Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:5.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:5.
93'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:5. Ahmad Al Qaq (Palästina) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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93'
Ball pariert. Adam Kaied (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ahmad Abdelraouf Abdullah Taha.
92'
Handspiel von Wang Ziming (China).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
85'
Vorbeigeschossen. Hamed Hamdan (Palästina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mus'ab Al Battat.
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83'
Adam Kaied (Palästina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Huang Jiahui (China).
83'
Wechsel Palästina. Ayham Shhade kommt für Agustín Manzur.
83'
Wechsel Palästina. Yaser Hamed kommt für Khalid El Haija.
83'
Wechsel Palästina. Adam Kaied kommt für Assad Al Hamlawi.
82'
Wechsel Palästina. Ahmad Al Qaq kommt für Oday Dabbagh.
82'
Ball abgeblockt. Dai Weijun (China) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bunyamin Abdusalam.
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79'
Liu Yang (China) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
78'
Foul von Hamed Hamdan (Palästina).
78'
Zhao Songyuan (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball abgeblockt. Wang Ziming (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xie Wenneng mit einer Flanke.
75'
Ecke Palästina. Die Ecke wurde verursacht von Xie Wenneng.
73'
Wechsel Palästina. Tamer Seyam kommt für Ameed Mahajneh.
72'
Wechsel Palästina. Mus'ab Al Battat kommt für Zaid Qunbar.
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72'
Wechsel Palästina. Ahmad Abdelraouf Abdullah Taha kommt für Wajdi Nabhan.
72'
Wechsel Palästina. Hamed Hamdan kommt für Ameed Sawafta.
71'
Vorbeigeschossen. Wang Ziming (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wang Shangyuan mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke China. Die Ecke wurde verursacht von Ameed Mahajneh.
71'
Ball abgeblockt. Wang Shangyuan (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Wechsel China. Dai Weijun kommt für Gao Zhunyi.
69'
Vorbeigeschossen. Ameed Mahajneh (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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69'
Ball abgeblockt. Alaa Eddin Hasan (Palästina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Oday Dabbagh (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Gao Zhunyi (China) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Gao Zhunyi (China).
68'
Wang Shangyuan (China) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
66'
Foul von Ameed Sawafta (Palästina).
66'
Xie Wenneng (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Ameed Mahajneh (Palästina).
64'
Xie Wenneng (China) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ameed Sawafta (Palästina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Huang Jiahui (China).
62'
Vorbeigeschossen. Gao Zhunyi (China) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wang Shangyuan mit einer Flanke.
62'
Wechsel China. Xie Wenneng kommt für Wei Shihao.
62'
Foul von Wajdi Nabhan (Palästina).
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62'
Bunyamin Abdusalam (China) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Palästina. Alaa Eddin Hasan kommt für Khaled Al Nabris.
60'
Ball pariert. Wang Ziming (China) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zhao Songyuan.
57'
Vorbeigeschossen. Wei Shihao (China) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Liu Yang mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
57'
Foul von Khaled Al Nabris (Palästina).
57'
Li Yang (China) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel China. Wang Ziming kommt für Huang Shenghao aufgrund einer Verletzung.
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54'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:4. Oday Dabbagh (Palästina) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts.
54'
Ball abgeblockt. Ameed Mahajneh (Palästina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ball pariert. Zhao Songyuan (China) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bunyamin Abdusalam.
51'
Oday Dabbagh (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Huang Shenghao (China).
50'
Khaled Al Nabris (Palästina) sieht eine Gelbe Karte.
49'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
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48'
Khaled Al Nabris (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Huang Shenghao (China).
47'
Agustín Manzur (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Wang Shangyuan (China).
45'
Wechsel China. Huang Jiahui kommt für Wei Zhen.
45'
Wechsel China. Bunyamin Abdusalam kommt für Yang Mingrui.
45'
Wechsel China. Li Yang kommt für Chen Pu.
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45'
Wechsel China. Yan Junling kommt für Yan Bingliang.
45'
Wechsel China. Zhao Songyuan kommt für Tao Qianglong.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:3.
50'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:3. Oday Dabbagh (Palästina) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ameed Mahajneh.
48'
Vorbeigeschossen. Huang Shenghao (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wei Shihao.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball pariert. Ameed Sawafta (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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44'
Vorbeigeschossen. Assad Al Hamlawi (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Agustín Manzur nach einer Ecke.
43'
Ecke Palästina. Die Ecke wurde verursacht von Wei Zhen.
41'
Abseits China. Chen Pu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tao Qianglong im Abseits.
38'
Agustín Manzur (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Wang Shangyuan (China).
37'
Ball pariert. Tao Qianglong (China) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wei Shihao.
37'
Vorbeigeschossen. Assad Al Hamlawi (Palästina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Agustín Manzur mit einer Flanke nach einer Ecke.
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36'
Ecke Palästina. Die Ecke wurde verursacht von Yan Bingliang.
36'
Ball pariert. Oday Dabbagh (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khaled Al Nabris.
30'
Foul von Ameed Mahajneh (Palästina).
30'
Tao Qianglong (China) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Assad Al Hamlawi (Palästina).
30'
Wei Zhen (China) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Palästina. Die Ecke wurde verursacht von Jiang Guangtai.
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28'
Ball pariert. Wajdi Nabhan (Palästina) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Ameed Sawafta (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Chen Pu (China).
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zaid Qunbar (Palästina).
22'
VAR Entscheidung: Tor China 0-2 Palästina (Assad Al Hamlawi).
22'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:2. Assad Al Hamlawi (Palästina) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Zaid Qunbar.
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22'
Ameed Mahajneh (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Huang Shenghao (China).
18'
Foul von Zaid Qunbar (Palästina).
18'
Gao Zhunyi (China) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen China und Palästina ist 0:1. Assad Al Hamlawi (Palästina) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Oday Dabbagh.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
14'
Foul von Wang Shangyuan (China).
14'
Khalid El Haija (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Gao Zhunyi (China).
7'
Zaid Qunbar (Palästina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Abseits China. Wang Shangyuan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yang Mingrui im Abseits.
4'
Vorbeigeschossen. Agustín Manzur (Palästina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Michel Termanini.
2'
Yang Mingrui (China) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Zaid Qunbar (Palästina).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen China und Palästina.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.