Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:6.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:6.
92'
Abseits Uruguay. Rodrigo Aguirre spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Facundo Pellistri im Abseits.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Santiago Mouriño (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Bijoy Varghese (Indien).
90'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von Thiago Cardozo.
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90'
Ball pariert. Ryan Williams (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von Juan Manuel Sanabria.
86'
1 : 6
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:6. Rodrigo Aguirre (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
82'
Handspiel von Lucas Torreira (Uruguay).
81'
Vorbeigeschossen. Juan Rodríguez (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lucas Torreira nach einer Ecke.
81'
Vorbeigeschossen. Lucas Torreira (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
81'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Anwar Ali.
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81'
Ball abgeblockt. Federico Viñas (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Hmingthanmawia Ralte (Indien).
79'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
78'
Foul von Juan Rodríguez (Uruguay).
78'
Ryan Williams (Indien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Das Spiel läuft wieder.
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78'
Wechsel Indien. Rahim Ali kommt für Manvir Singh.
78'
Wechsel Indien. Ricky Shabong kommt für Lalengmawia Ralte.
78'
Wechsel Indien. Albino Gomes kommt für Gurpreet Singh Sandhu.
77'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
73'
Foul von Rodrigo Aguirre (Uruguay).
73'
Bijoy Varghese (Indien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
1 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:5. Juan Manuel Sanabria (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einem Konter.
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70'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von Thiago Cardozo.
70'
Ball pariert. Mohammed Sanan (Indien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Akash Mishra.
66'
Lucas Torreira (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Sahal Abdul Samad (Indien).
66'
Wechsel Indien. Mohammed Sanan kommt für Ashique Kuruniyan.
65'
Wechsel Indien. Hmingthanmawia Ralte kommt für Abhishek Singh.
64'
Foul von Lucas Torreira (Uruguay).
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64'
Anirudh Thapa (Indien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Uruguay. Facundo Pellistri kommt für Rodrigo Zalazar.
64'
Wechsel Uruguay. Juan Rodríguez kommt für José María Giménez.
63'
Wechsel Uruguay. Rodrigo Aguirre kommt für Darwin Núñez.
63'
Wechsel Uruguay. Facundo Bernal kommt für Rodrigo Bentancur.
63'
Wechsel Uruguay. Juan Manuel Sanabria kommt für Joaquín Piquerez.
62'
Vorbeigeschossen. Lalengmawia Ralte (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anirudh Thapa.
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62'
Ball pariert. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darwin Núñez.
60'
Abseits Uruguay. Joaquín Piquerez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Viñas im Abseits.
59'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:4. Maxi Araújo (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Federico Viñas.
58'
Joaquín Piquerez (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Ryan Williams (Indien).
57'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Akash Mishra.
55'
Ball pariert. Ryan Williams (Indien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anwar Ali mit einem langen Ball.
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53'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:3. Rodrigo Zalazar (Uruguay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Darwin Núñez mit dem Kopf.
51'
Vorbeigeschossen. Joaquín Piquerez (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Guillermo Varela mit einer Flanke.
50'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Bijoy Varghese.
49'
Abseits Uruguay. Darwin Núñez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Zalazar im Abseits.
47'
Ball abgeblockt. Lucas Torreira (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Anwar Ali.
46'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Akash Mishra.
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46'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Viñas mit dem Kopf.
45'
Wechsel Uruguay. Lucas Torreira kommt für Emiliano Martínez.
45'
Wechsel Uruguay. Guillermo Varela kommt für Nahitan Nández.
45'
Wechsel Indien. Bijoy Varghese kommt für Pramveer Singh.
45'
Wechsel Indien. Sahal Abdul Samad kommt für Edmund Lalrindika.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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41'
Vorbeigeschossen. Manvir Singh (Indien) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Anirudh Thapa mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von Maxi Araújo.
40'
Ball abgeblockt. Manvir Singh (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ball abgeblockt. Edmund Lalrindika (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ball abgeblockt. Edmund Lalrindika (Indien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ashique Kuruniyan.
40'
Nahitan Nández (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Foul von Nahitan Nández (Uruguay).
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40'
Ashique Kuruniyan (Indien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Uruguay. Rodrigo Bentancur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Zalazar im Abseits.
37'
Ball pariert. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Zalazar mit einem langen Ball.
35'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joaquín Piquerez mit einer Flanke.
34'
Darwin Núñez (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Ashique Kuruniyan (Indien).
31'
Santiago Mouriño (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Edmund Lalrindika (Indien).
30'
Ecke Indien. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
28'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:2. Maxi Araújo (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nahitan Nández mit einer Flanke.
26'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Viñas.
25'
Ball pariert. Abhishek Singh (Indien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
24'
Nahitan Nández (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Edmund Lalrindika (Indien).
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22'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 1:1. Anirudh Thapa (Indien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
22'
Ball pariert. Ryan Williams (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
22'
Abseits Uruguay. José María Giménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Zalazar im Abseits.
21'
Nahitan Nández (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Ashique Kuruniyan (Indien).
20'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
20'
Pramveer Singh (Indien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Akash Mishra.
20'
Ball abgeblockt. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Zalazar.
17'
Foul von Nahitan Nández (Uruguay).
17'
Ashique Kuruniyan (Indien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Maxi Araújo (Uruguay) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Rodrigo Zalazar.
15'
Foul von Federico Viñas (Uruguay).
15'
Anirudh Thapa (Indien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Vorbeigeschossen. Lalengmawia Ralte (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ryan Williams.
13'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Ashique Kuruniyan (Indien).
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Indien und Uruguay ist 0:1. Darwin Núñez (Uruguay) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
10'
Elfmeter für Uruguay. Federico Viñas wurde im Strafraum gefoult.
10'
Pramveer Singh verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
9'
Abseits Indien. Ryan Williams spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edmund Lalrindika im Abseits.
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9'
Abseits Indien. Anirudh Thapa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anwar Ali im Abseits.
8'
Foul von Santiago Mouriño (Uruguay).
8'
Edmund Lalrindika (Indien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Anwar Ali (Indien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
6'
Ball abgeblockt. Ryan Williams (Indien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Joaquín Piquerez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Manvir Singh (Indien).
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4'
Abseits Uruguay. Nahitan Nández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Darwin Núñez im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Indien und Uruguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.