Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 3:2.
92'
Raphinha (Brasilien) sieht die Rote Karte.
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91'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 3:2. Tatsuhiro Sakamoto (Japan) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben links.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
91'
Ball abgeblockt. Kodai Sano (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Koki Ogawa.
91'
Vorbeigeschossen. Koki Ogawa (Japan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kaishu Sano mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
João Gomes (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Kodai Sano (Japan).
88'
Vorbeigeschossen. João Gomes (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriel Magalhães.
87'
Vinícius Júnior (Brasilien) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Endrick (Brasilien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Endrick (Brasilien).
87'
Kaishu Sano (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Junnosuke Suzuki (Japan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Alisson Santana (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Junnosuke Suzuki (Japan).
86'
Wechsel Japan. Kodai Sano kommt für Ao Tanaka.
86'
Wechsel Japan. Junnosuke Suzuki kommt für Hiroki Ito.
86'
Wechsel Japan. Ko Itakura kommt für Koki Machida.
83'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Hiroki Ito.
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80'
Endrick (Brasilien) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
78'
Wechsel Brasilien. João Gomes kommt für Andrey Santos.
78'
Wechsel Brasilien. Vanderson kommt für Wesley.
78'
Wesley (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Junya Ito (Japan).
77'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.
76'
Ecke Japan. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Jesus.
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75'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 2:2. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Bruno Guimarães nach einer Ecke.
74'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Tatsuhiro Sakamoto.
74'
Vorbeigeschossen. Jonathan Jesus (Brasilien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bruno Guimarães mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Hiroki Ito.
73'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einem langen Ball.
72'
Wechsel Japan. Tatsuhiro Sakamoto kommt für Ritsu Doan.
72'
Wechsel Japan. Takumi Minamino kommt für Daichi Kamada.
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72'
Wechsel Japan. Koki Ogawa kommt für Daizen Maeda.
72'
Wechsel Japan. Junya Ito kommt für Keito Nakamura.
71'
Wechsel Brasilien. Endrick kommt für Raphinha.
69'
Vorbeigeschossen. Gabriel Magalhães (Brasilien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Raphinha mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Hiroki Ito.
67'
Foul von Raphinha (Brasilien).
67'
Ritsu Doan (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Marlon Gomes (Brasilien).
65'
Yukinari Sugawara (Japan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Alisson Santana (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Hiroki Ito (Japan).
64'
Foul von Gabriel Magalhães (Brasilien).
64'
Daizen Maeda (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Japan. Kaishu Sano kommt für Takefusa Kubo.
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62'
Wechsel Japan. Yukinari Sugawara kommt für Shuto Nakano.
62'
Foul von Wesley (Brasilien).
62'
Keito Nakamura (Japan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vinícius Júnior (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Ayumu Seko (Japan).
58'
Foul von Vinícius Júnior (Brasilien).
58'
Shuto Nakano (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Wechsel Brasilien. Jonathan Jesus kommt für Jair Cunha.
58'
Wechsel Brasilien. Marlon Gomes kommt für André.
58'
Wechsel Brasilien. Alisson Santana kommt für Estêvão.
58'
Bruno Guimarães (Brasilien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
55'
Andrey Santos (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
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51'
Bruno Guimarães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Daizen Maeda (Japan).
50'
Foul von Wesley (Brasilien).
50'
Hiroki Ito (Japan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Gabriel Magalhães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Daizen Maeda (Japan).
48'
Ball pariert. Raphinha (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von André.
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47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carlos Augusto (Brasilien).
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ritsu Doan (Japan).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 2:1.
48'
Vorbeigeschossen. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wesley mit dem Kopf nach einer Ecke.
47'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Ao Tanaka.
47'
Bruno Guimarães (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Koki Machida (Japan).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
45'
Ball pariert. André (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Ritsu Doan.
41'
Estêvão (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Hiroki Ito (Japan).
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40'
Vorbeigeschossen. Estêvão (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bruno Guimarães (Brasilien).
37'
Foul von André (Brasilien).
37'
Daichi Kamada (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Bruno Guimarães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Ritsu Doan (Japan).
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33'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 2:1. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
33'
Ball pariert. Estêvão (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vinícius Júnior.
32'
Raphinha (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Koki Machida (Japan).
28'
Vinícius Júnior (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
26'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Shuto Nakano.
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26'
Ball abgeblockt. Andrey Santos (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Raphinha (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
24'
Carlos Augusto (Brasilien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ritsu Doan (Japan).
23'
Gabriel Magalhães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Ritsu Doan (Japan).
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22'
Ball pariert. Raphinha (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
22'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Koki Machida.
21'
Bruno Guimarães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Daichi Kamada (Japan).
19'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 2:0. Keito Nakamura (Japan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Shuto Nakano mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Daizen Maeda (Japan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
18'
Ball pariert. Daizen Maeda (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Takefusa Kubo mit einem langen Ball.
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17'
Vorbeigeschossen. Gabriel Magalhães (Brasilien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raphinha mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
17'
Vinícius Júnior (Brasilien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Shuto Nakano (Japan).
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Brasilien ist 1:0. Takefusa Kubo (Japan) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ritsu Doan mit einem Steilpass.
13'
Raphinha (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Koki Machida (Japan).
12'
Foul von Estêvão (Brasilien).
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12'
Hiroki Ito (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Hiroki Ito (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Vorbeigeschossen. Estêvão (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
7'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabriel Magalhães (Brasilien).
6'
Vinícius Júnior (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Shuto Nakano (Japan).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Japan und Brasilien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.