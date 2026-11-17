Juan José Cáceres (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Paraguay ist 0:2. Gustavo Gómez (Paraguay) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Diego Gómez mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Paraguay. Die Ecke wurde verursacht von Kaishu Sano.
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33'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Japan.
31'
Ball abgeblockt. Kodai Sano (Japan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Tatsuhiro Sakamoto (Japan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mateo Gamarra (Paraguay).
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21'
Yukinari Sugawara (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Julio Enciso (Paraguay).
17'
Foul von Ko Itakura (Japan).
17'
Allan Wlk (Paraguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Junnosuke Suzuki (Japan).
15'
Hugo Cuenca (Paraguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Yuki Soma (Japan).
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12'
Juan José Cáceres (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Juan José Cáceres (Paraguay).
9'
Yuki Soma (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Japan. Die Ecke wurde verursacht von Damián Bobadilla.
5'
Miguel Almirón (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kodai Sano (Japan).
3'
Ecke Japan. Die Ecke wurde verursacht von Omar Alderete.
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3'
Ball abgeblockt. Keisuke Goto (Japan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuki Soma.
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Paraguay ist 0:1. Juan José Cáceres (Paraguay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Diego Gómez mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Paraguay. Die Ecke wurde verursacht von Kodai Sano.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Japan und Paraguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.