Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 3:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 3:1.
96'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 3:1. Ayase Ueda (Japan) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Junya Ito.
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93'
José María Giménez (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 2:1. Kento Shiogai (Japan) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
84'
Wechsel Uruguay. Facundo Pellistri kommt für Maxi Araújo.
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83'
Wechsel Japan. Kento Shiogai kommt für Keito Nakamura.
79'
Wechsel Uruguay. Joaquín Piquerez kommt für Juan Manuel Sanabria.
79'
Wechsel Uruguay. Facundo Bernal kommt für Rodrigo Bentancur.
77'
Wechsel Japan. Ao Tanaka kommt für Kaishu Sano.
77'
Wechsel Japan. Yuki Soma kommt für Yuito Suzuki.
75'
Rodrigo Bentancur (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Ayumu Seko (Japan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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68'
Wechsel Uruguay. José María Giménez kommt für Ronald Araujo.
68'
Wechsel Uruguay. Giorgian de Arrascaeta kommt für Federico Viñas.
68'
Wechsel Uruguay. Rodrigo Zalazar kommt für Brian Rodríguez.
67'
Hiroki Ito (Japan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Wechsel Japan. Junya Ito kommt für Kuryu Matsuki.
64'
Wechsel Japan. Junnosuke Suzuki kommt für Ko Itakura.
64'
Wechsel Japan. Takefusa Kubo kommt für Ritsu Doan.
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63'
Wechsel Japan. Ayase Ueda kommt für Daizen Maeda.
49'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
49'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Hiroki Ito.
45'
Wechsel Japan. Daichi Kamada kommt für Kodai Sano.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 1:1. Maxi Araújo (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte unter die Latte.
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42'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darwin Núñez.
42'
Abseits Uruguay. Rodrigo Bentancur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Viñas im Abseits.
40'
Foul von Ko Itakura (Japan).
40'
Darwin Núñez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
39'
Ball pariert. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nahitan Nández mit einer Flanke.
37'
Kodai Sano (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Nahitan Nández (Uruguay).
32'
Kodai Sano (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
27'
Foul von Kodai Sano (Japan).
27'
Brian Rodríguez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Ayumu Seko (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
22'
Foul von Ritsu Doan (Japan).
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22'
Lucas Torreira (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Daizen Maeda (Japan).
19'
Mathías Olivera (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Yuito Suzuki (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Keito Nakamura.
13'
Ball pariert. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Uruguay ist 1:0. Kuryu Matsuki (Japan) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Keito Nakamura mit einem langen Ball.
11'
Foul von Ritsu Doan (Japan).
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11'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Vorbeigeschossen. Brian Rodríguez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
6'
Foul von Ayumu Seko (Japan).
6'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Hiroki Ito (Japan).
6'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Ball abgeblockt. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Viñas.
1'
Daizen Maeda (Japan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Japan und Uruguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.