Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 2:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 2:1.
98'
Ao Tanaka (Japan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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98'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
98'
Gleiker Mendoza (Venezuela) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
97'
Yangel Herrera (Venezuela) sieht eine Gelbe Karte.
96'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 2:1. Ayase Ueda (Japan) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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95'
José Contreras (Venezuela) sieht eine Gelbe Karte.
94'
VAR Entscheidung: Elfmeter Japan.
91'
Elfmeter für Japan. Takefusa Kubo wurde im Strafraum gefoult.
91'
Yangel Herrera verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Jon Aramburu (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Junnosuke Suzuki.
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86'
Tsuyoshi Watanabe kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Japan hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
86'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tsuyoshi Watanabe (Japan).
85'
Abseits Venezuela. Luís Balbo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yordan Osorio im Abseits.
84'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Junya Ito.
83'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tsuyoshi Watanabe (Japan).
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83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jesús Ramírez (Venezuela).
82'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Tsuyoshi Watanabe.
82'
Ball pariert. Jesús Ramírez (Venezuela) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nahuel Ferraresi mit einem Steilpass.
81'
Wechsel Japan. Kaina Tanimura kommt für Satoshi Tanaka.
80'
Takefusa Kubo (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
79'
Ball abgeblockt. Satoshi Tanaka (Japan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junya Ito.
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77'
Vorbeigeschossen. Jesús Ramírez (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
77'
Ball pariert. Cristian Cásseres (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Junya Ito.
75'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Tsuyoshi Watanabe.
74'
Foul von Satoshi Tanaka (Japan).
74'
Cristian Cásseres (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Satoshi Tanaka (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
72'
Wechsel Japan. Keito Nakamura kommt für Yuki Soma.
72'
Wechsel Japan. Hiroki Ito kommt für Ayumu Seko.
72'
Wechsel Japan. Ritsu Doan kommt für Shuto Nakano.
71'
Wechsel Venezuela. Wiki Carmona kommt für Marco Libra.
71'
Wechsel Venezuela. Gleiker Mendoza kommt für Kevin Kelsy.
69'
Das Spiel läuft wieder.
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68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung José Contreras (Venezuela).
67'
Junya Ito (Japan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
67'
Ball abgeblockt. Yuki Soma (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Jon Aramburu (Venezuela) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Yuki Soma (Japan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
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60'
Wechsel Venezuela. Cristian Cásseres kommt für Dani Pereira.
59'
Wechsel Venezuela. Jesús Ramírez kommt für Bryan Castillo.
59'
Foul von Shuto Nakano (Japan).
59'
Luís Balbo (Venezuela) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Junya Ito (Japan).
56'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball abgeblockt. Shuto Nakano (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuki Soma mit einer Flanke.
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53'
Foul von Ao Tanaka (Japan).
53'
Marco Libra (Venezuela) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Bryan Castillo (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin Kelsy.
50'
Foul von Yuki Soma (Japan).
50'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 1:1. Ayase Ueda (Japan) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Junya Ito mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 0:1. Kevin Kelsy (Venezuela) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Luís Balbo nach einem Konter.
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45'
Wechsel Japan. Junya Ito kommt für Shunsuke Saito.
45'
Wechsel Japan. Takefusa Kubo kommt für Ryunosuke Sato.
45'
Wechsel Japan. Ayase Ueda kommt für Keisuke Goto.
45'
Wechsel Japan. Ao Tanaka kommt für Daichi Kamada.
45'
Wechsel Japan. Zion Suzuki kommt für Leo Kokubo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Japan und Venezuela ist 0:0.
47'
Ball abgeblockt. Christian Makoun (Venezuela) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Ball abgeblockt. Bryan Castillo (Venezuela) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yordan Osorio mit dem Kopf.
46'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Tsuyoshi Watanabe.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
36'
Foul von Junnosuke Suzuki (Japan).
36'
Kevin Kelsy (Venezuela) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Yuki Soma (Japan) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Shunsuke Saito mit einer Flanke.
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34'
Daichi Kamada (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Marco Libra (Venezuela).
34'
Vorbeigeschossen. Keisuke Goto (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Satoshi Tanaka nach einem Konter.
33'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung José Contreras (Venezuela).
32'
Ball pariert. Shunsuke Saito (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keisuke Goto.
32'
Ball pariert. Yuki Soma (Japan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daichi Kamada.
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31'
Daichi Kamada (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Dani Pereira (Venezuela).
27'
Abseits Venezuela. Nahuel Ferraresi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jon Aramburu im Abseits.
26'
Marco Libra (Venezuela) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Shunsuke Saito (Japan).
25'
Handspiel von Kevin Kelsy (Venezuela).
24'
Vorbeigeschossen. Shunsuke Saito (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
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24'
Foul von Christian Makoun (Venezuela).
24'
Shuto Nakano (Japan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Yuki Soma (Japan).
18'
Vorbeigeschossen. Kevin Kelsy (Venezuela) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luís Balbo nach einer Standardsituation.
17'
Yangel Herrera (Venezuela) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Satoshi Tanaka (Japan).
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15'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
15'
Satoshi Tanaka (Japan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
14'
Yuki Soma (Japan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Abseits Venezuela. Nahuel Ferraresi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luís Balbo im Abseits.
11'
Luís Balbo (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Shuto Nakano (Japan).
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10'
Foul von Keisuke Goto (Japan).
10'
Marco Libra (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Tsuyoshi Watanabe (Japan) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Shunsuke Saito mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
8'
Wechsel Japan. Satoshi Tanaka kommt für Koki Kumasaka aufgrund einer Verletzung.
8'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Koki Kumasaka (Japan).
6'
Yuki Soma (Japan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
6'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
6'
Daichi Kamada (Japan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Marco Libra (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Yuki Soma (Japan).
4'
Ecke Japan. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Ferraresi.
4'
Vorbeigeschossen. Shunsuke Saito (Japan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Keisuke Goto.
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3'
Kevin Kelsy (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Ayumu Seko (Japan).
2'
Foul von Luís Balbo (Venezuela).
2'
Shuto Nakano (Japan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Bryan Castillo (Venezuela).
2'
Koki Kumasaka (Japan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Japan und Venezuela.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.