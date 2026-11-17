Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jordanien und Australien ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jordanien und Australien ist 2:0.
95'
Ecke Jordanien. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
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93'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Jordanien und Australien ist 2:0. Ali Olwan (Jordanien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ghaith Al Madadha nach einem Konter.
92'
Abseits Jordanien. Ali Olwan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Odeh Fakhoury im Abseits.
92'
Wechsel Jordanien. Mohammad Abu Hasheesh kommt für Mohannad Abu Taha.
91'
Wechsel Jordanien. Odeh Fakhoury kommt für Mahmoud Al Mardi.
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91'
Wechsel Jordanien. Ibrahim Sadeh kommt für Noor Al Rawabdeh.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Sam Klein (Australien).
90'
Mohannad Abu Taha (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Nizar Al Rashdan (Jordanien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Sam Klein (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Nizar Al Rashdan (Jordanien).
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88'
Kasey Bos (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Ahmad Assaf (Jordanien).
86'
Wechsel Australien. Kusini Yengi kommt für Nestory Irankunda.
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abdallah Nasib (Jordanien).
80'
Gelb-Rote Karte für Daniel Arzani (Australien) für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Daniel Arzani (Australien).
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80'
Abdallah Nasib (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Ali Olwan (Jordanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Noor Al Rawabdeh nach einem Konter.
78'
Abseits Jordanien. Nizar Al Rashdan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ali Olwan im Abseits.
78'
Vorbeigeschossen. Jason Geria (Australien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
77'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Mohannad Abu Taha.
75'
Wechsel Jordanien. Ahmad Abd Rabbo kommt für Mohammad Abu Al Nadi aufgrund einer Verletzung.
75'
Wechsel Jordanien. Ahmad Assaf kommt für Amer Jamous.
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75'
Wechsel Jordanien. Ghaith Al Madadha kommt für Anas Badawi.
75'
Wechsel Jordanien. Ali Olwan kommt für Mousa Al Tamari.
74'
Daniel Arzani (Australien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Daniel Arzani (Australien).
74'
Mousa Al Tamari (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Australien. Marcus Younis kommt für Riley McGree.
73'
Wechsel Australien. Jason Geria kommt für Jacob Italiano.
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71'
Gefährliches Spiel von Paul Okon-Engstler (Australien).
71'
Amer Jamous (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Paul Okon-Engstler (Australien).
70'
Nizar Al Rashdan (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Abseits Australien. Nestory Irankunda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Arzani im Abseits.
65'
Wechsel Australien. Daniel Arzani kommt für Tete Yengi.
65'
Wechsel Australien. Sam Klein kommt für Connor Metcalfe.
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65'
Wechsel Australien. Kasey Bos kommt für Aziz Behich.
62'
Foul von Paul Okon-Engstler (Australien).
62'
Nizar Al Rashdan (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Paul Okon-Engstler (Australien).
61'
Mahmoud Al Mardi (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball abgeblockt. Connor Metcalfe (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riley McGree.
59'
Nestory Irankunda (Australien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Abdallah Nasib (Jordanien).
54'
Ball pariert. Mahmoud Al Mardi (Jordanien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amer Jamous.
53'
Foul von Alessandro Circati (Australien).
53'
Amer Jamous (Jordanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Riley McGree (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Connor Metcalfe.
45'
Wechsel Australien. Diesel Herrington kommt für Harry Souttar.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Jordanien und Australien ist 1:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Jacob Italiano (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
44'
Tete Yengi (Australien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Yazan Al Arab (Jordanien).
43'
Abseits Jordanien. Abdallah Al Fakhori spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mousa Al Tamari im Abseits.
43'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abdallah Al Fakhori (Jordanien).
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40'
Ball pariert. Amer Jamous (Jordanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
40'
Ball abgeblockt. Mousa Al Tamari (Jordanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mahmoud Al Mardi.
39'
Vorbeigeschossen. Connor Metcalfe (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
38'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mahmoud Al Mardi (Jordanien).
34'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Jordanien und Australien ist 1:0. Mousa Al Tamari (Jordanien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Amer Jamous mit einem langen Ball nach einem Konter.
33'
Abseits Australien. Alessandro Circati spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacob Italiano im Abseits.
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32'
Elfmeter pariert! Mousa Al Tamari (Jordanien) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem linken Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
31'
Connor Metcalfe verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
31'
Elfmeter für Jordanien. Mousa Al Tamari wurde im Strafraum gefoult.
28'
Ball abgeblockt. Nizar Al Rashdan (Jordanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohannad Abu Taha.
28'
Ball abgeblockt. Mousa Al Tamari (Jordanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noor Al Rawabdeh.
26'
Abseits Jordanien. Mousa Al Tamari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mahmoud Al Mardi im Abseits.
20'
Ecke Jordanien. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
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17'
Abseits Australien. Riley McGree spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacob Italiano im Abseits.
16'
Vorbeigeschossen. Paul Okon-Engstler (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
15'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Noor Al Rawabdeh.
14'
Abseits Australien. Nestory Irankunda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aziz Behich im Abseits.
14'
Abseits Jordanien. Mohannad Abu Taha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mousa Al Tamari im Abseits.
13'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paul Okon-Engstler (Australien).
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12'
Abseits Jordanien. Mohannad Abu Taha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mahmoud Al Mardi im Abseits.
9'
Ball abgeblockt. Riley McGree (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Yazan Al Arab (Jordanien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
8'
Nestory Irankunda (Australien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Yazan Al Arab (Jordanien).
7'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Das Spiel ist unterbrochen (Australien).
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6'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Jordanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anas Badawi mit einem langen Ball.
4'
Vorbeigeschossen. Mahmoud Al Mardi (Jordanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
4'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Jordanien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mahmoud Al Mardi mit einem langen Ball.
3'
Ball pariert. Mahmoud Al Mardi (Jordanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anas Badawi mit einem langen Ball.
1'
Handspiel von Lucas Herrington (Australien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Jordanien und Australien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.