Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:3.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:3.
92'
Abdulaziz Hatem (Katar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Kusini Yengi (Australien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Abdulaziz Hatem (Katar).
92'
Ball abgeblockt. Edmílson Junior (Katar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammad Al Manai.
91'
Foul von Kusini Yengi (Australien).
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91'
Bassam Al Rawi (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Katar. Mohammad Al Manai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Edmílson Junior im Abseits.
89'
Foul von Connor Metcalfe (Australien).
89'
Mohammad Al Manai (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Eli Adams (Australien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Homam El Amin (Katar).
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87'
Abseits Katar. Mohammad Al Manai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yusuf Abdurisag im Abseits.
87'
Gianni Stensness (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Niall Mason (Katar).
86'
Foul von Eli Adams (Australien).
86'
Homam El Amin (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Eli Adams (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kusini Yengi.
84'
Eli Adams (Australien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Foul von Eli Adams (Australien).
84'
Bassam Al Rawi (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Kasey Bos (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Yusuf Abdurisag (Katar).
81'
Abseits Katar. Mohammad Al Manai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yusuf Abdurisag im Abseits.
81'
Wechsel Australien. Diesel Herrington kommt für Lucas Herrington.
80'
Foul von Eli Adams (Australien).
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80'
Homam El Amin (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Australien. Kasey Bos kommt für Aziz Behich.
77'
Vorbeigeschossen. Yusuf Abdurisag (Katar) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bassam Al Rawi.
75'
Foul von Kusini Yengi (Australien).
75'
Tarek Salman (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Yusuf Abdurisag (Katar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ahmed Alaa.
72'
Wechsel Katar. Mohammad Al Manai kommt für Assim Madibo.
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72'
Wechsel Katar. Abdulaziz Hatem kommt für Akram Afif.
71'
Foul von Connor Metcalfe (Australien).
71'
Akram Afif (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Marcus Younis (Australien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jassem Gaber (Katar).
69'
Foul von Jason Geria (Australien).
69'
Homam El Amin (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Assim Madibo (Katar) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Foul von Connor Metcalfe (Australien).
66'
Assim Madibo (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel Australien. Sam Klein kommt für Jacob Italiano.
65'
Wechsel Australien. Jason Geria kommt für Paul Okon-Engstler.
65'
Wechsel Australien. Gianni Stensness kommt für Alessandro Circati.
65'
Wechsel Australien. Marcus Younis kommt für Nestory Irankunda.
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65'
Wechsel Australien. Eli Adams kommt für Riley McGree.
64'
Nestory Irankunda (Australien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Assim Madibo (Katar).
62'
Wechsel Katar. Niall Mason kommt für Issa Laye.
62'
Wechsel Katar. Jassem Gaber kommt für Sultan Al Brake.
62'
Wechsel Katar. Tarek Salman kommt für Ayoub Al Oui.
62'
Wechsel Katar. Ahmed Alaa kommt für Karim Boudiaf.
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62'
Wechsel Katar. Edmílson Junior kommt für Almoez Ali.
62'
Wechsel Katar. Bassam Al Rawi kommt für Boualem Khoukhi.
61'
Abseits Australien. Riley McGree spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aziz Behich im Abseits.
58'
Foul von Paul Okon-Engstler (Australien).
58'
Akram Afif (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Alessandro Circati (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Homam El Amin (Katar).
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50'
Abseits Australien. Nestory Irankunda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aziz Behich im Abseits.
49'
Ball pariert. Nestory Irankunda (Australien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler.
47'
Abseits Australien. Jacob Italiano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kusini Yengi im Abseits.
45'
Wechsel Australien. Kusini Yengi kommt für Tete Yengi.
45'
Wechsel Katar. Yusuf Abdurisag kommt für Hassan Al Haydos.
45'
Wechsel Katar. Homam El Amin kommt für Ahmed Fathy.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:3.
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46'
Ball abgeblockt. Jacob Italiano (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riley McGree.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Connor Metcalfe (Australien).
44'
Ahmed Fathy (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:3. Nestory Irankunda (Australien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Connor Metcalfe.
40'
Ball pariert. Riley McGree (Australien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nestory Irankunda.
39'
Ball pariert. Lucas Herrington (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harry Souttar.
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39'
Vorbeigeschossen. Harry Souttar (Australien) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Riley McGree mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Akram Afif.
37'
Vorbeigeschossen. Tete Yengi (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Riley McGree mit dem Kopf.
34'
Vorbeigeschossen. Paul Okon-Engstler (Australien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tete Yengi.
32'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:2. Tete Yengi (Australien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Connor Metcalfe mit einem Steilpass.
30'
Paul Okon-Engstler (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Hassan Al Haydos (Katar).
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30'
Vorbeigeschossen. Jacob Italiano (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Paul Okon-Engstler nach einer Ecke.
29'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Fathy.
28'
Abseits Katar. Karim Boudiaf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hassan Al Haydos im Abseits.
27'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Fathy.
22'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Assim Madibo.
21'
Foul von Jacob Italiano (Australien).
21'
Akram Afif (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Connor Metcalfe (Australien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Assim Madibo (Katar).
18'
Ecke Katar. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
17'
Vorbeigeschossen. Riley McGree (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
13'
Ball pariert. Alessandro Circati (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacob Italiano mit einer Flanke.
11'
Foul von Nestory Irankunda (Australien).
11'
Ahmed Fathy (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Abseits Katar. Boualem Khoukhi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sultan Al Brake im Abseits.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Katar und Australien ist 0:1. Riley McGree (Australien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
4'
Foul von Jacob Italiano (Australien).
4'
Hassan Al Haydos (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Paul Okon-Engstler (Australien).
3'
Hassan Al Haydos (Katar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Katar und Australien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.