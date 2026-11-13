Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Chile ist 1:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Chile ist 1:0.
95'
Foul von Matías Orozco (Kolumbien).
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95'
Ben Brereton (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Daniel Muñoz (Kolumbien).
95'
César Pérez (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Daniel Mosquera (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Rengifo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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94'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Villagra.
93'
Vorbeigeschossen. Lucas Cepeda (Chile) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Daniel Muñoz (Kolumbien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Nils Reichmuth (Chile).
89'
Foul von Yáser Asprilla (Kolumbien).
89'
Gabriel Suazo (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Daniel Mosquera (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jonathan Villagra (Chile).
87'
César Pérez (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Óscar Perea (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von César Pérez (Chile).
85'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Muñoz.
85'
Vorbeigeschossen. Agustín Arce (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Cepeda mit einer Flanke.
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84'
Foul von Matías Orozco (Kolumbien).
84'
Jonathan Villagra (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Kolumbien. Daniel Mosquera kommt für Luis Suárez.
82'
Wechsel Kolumbien. Juan Rengifo kommt für Jhon Arias.
81'
Foul von Juan Arizala (Kolumbien).
81'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Chile. Agustín Arce kommt für Darío Osorio.
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80'
Wechsel Chile. Felipe Méndez kommt für Vicente Pizarro.
80'
Wechsel Chile. César Pérez kommt für Rodrigo Echeverría.
80'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
80'
Nils Reichmuth (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Matías Orozco.
78'
Foul von Luis Suárez (Kolumbien).
78'
Guillermo Maripán (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Vicente Pizarro (Chile).
73'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Wechsel Kolumbien. Matías Orozco kommt für Gustavo Puerta.
71'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
69'
Rodrigo Echeverría (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Daniel Muñoz (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte.
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69'
Yáser Asprilla (Kolumbien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Rodrigo Echeverría (Chile).
68'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Camilo Vargas.
68'
Vorbeigeschossen. Ben Brereton (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
68'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
68'
Lucas Cepeda (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Chile. Lucas Cepeda kommt für Maximiliano Gutiérrez.
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67'
Wechsel Chile. Ben Brereton kommt für Gonzalo Tapia.
64'
Vorbeigeschossen. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
63'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jonathan Villagra (Chile).
60'
Wechsel Kolumbien. Yáser Asprilla kommt für Camilo Durán aufgrund einer Verletzung.
60'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Camilo Durán (Kolumbien).
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55'
Óscar Perea (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Óscar Perea (Kolumbien).
55'
Felipe Loyola (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
55'
Vicente Pizarro (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Juan Arizala (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Felipe Loyola (Chile).
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52'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Nils Reichmuth (Chile).
52'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jhon Arias mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Felipe Loyola.
49'
Abseits Kolumbien. Camilo Vargas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jhon Arias im Abseits.
45'
Wechsel Kolumbien. Juan Arizala kommt für Samuel Velásquez.
45'
Wechsel Kolumbien. Óscar Perea kommt für Nelson Deossa.
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45'
Wechsel Chile. Nils Reichmuth kommt für Diego Ulloa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Chile ist 1:0.
49'
Ball pariert. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Camilo Durán.
47'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
46'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jhon Arias mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Guillermo Maripán (Chile).
42'
Foul von Daniel Muñoz (Kolumbien).
42'
Rodrigo Echeverría (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Ulloa (Chile).
37'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
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37'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
1 : 0
Pech für Chile - Eigentor von Guillermo Maripán! Der Spielstand zwischen Kolumbien und Chile ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
32'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Felipe Loyola (Chile).
30'
Nelson Deossa (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Rodrigo Echeverría (Chile).
29'
Foul von Jhon Arias (Kolumbien).
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29'
Felipe Loyola (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Puerta.
28'
Foul von Daniel Muñoz (Kolumbien).
28'
Gabriel Suazo (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
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23'
Abseits Chile. Gonzalo Tapia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Diego Ulloa im Abseits.
22'
Foul von Jhon Lucumí (Kolumbien).
22'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Jhon Lucumí (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
19'
Darío Osorio (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jhon Arias (Kolumbien).
17'
Maximiliano Gutiérrez (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
16'
Abseits Kolumbien. Jefferson Lerma spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
12'
Samuel Velásquez (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Samuel Velásquez (Kolumbien).
10'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
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8'
Vorbeigeschossen. Gonzalo Tapia (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maximiliano Gutiérrez.
7'
Foul von Vicente Pizarro (Chile).
7'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Darío Osorio (Chile).
7'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Davinson Sánchez.
3'
Ball abgeblockt. Maximiliano Gutiérrez (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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3'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nelson Deossa.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kolumbien und Chile.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.