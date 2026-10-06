Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Peru ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Peru ist 2:0.
95'
Foul von Kevin Viveros (Kolumbien).
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95'
Jesús Pretell (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Kevin Viveros (Kolumbien).
94'
Erick Noriega (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kolumbien und Peru ist 2:0. Daniel Arcila (Kolumbien) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Juan Rengifo.
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92'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Matías Zegarra.
88'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
83'
Das Spiel läuft wieder.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedro Gallese (Peru).
81'
Abseits Kolumbien. Álvaro Angulo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Camilo Durán im Abseits.
81'
Ball pariert. Kevin Viveros (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Rengifo.
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81'
Vorbeigeschossen. Daniel Arcila (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Juan Rengifo.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Wechsel Kolumbien. Álvaro Angulo kommt für Samuel Velásquez.
76'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
75'
Foul von Richard Ríos (Kolumbien).
75'
Erick Noriega (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Daniel Arcila (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Rodrigo Vilca (Peru).
73'
Foul von Richard Ríos (Kolumbien).
73'
Marcos López (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Erick Noriega.
71'
Ball abgeblockt. Kevin Viveros (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Richard Ríos.
69'
Wechsel Peru. Matías Zegarra kommt für Jairo Vélez.
69'
Wechsel Peru. Alfonso Barco kommt für Piero Magallanes.
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69'
Ball abgeblockt. Richard Ríos (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Camilo Durán.
66'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Gallese.
66'
Ball pariert. Richard Ríos (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
65'
Miguel Araujo (Peru) sieht die Rote Karte.
64'
Camilo Durán (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Miguel Araujo (Peru).
63'
Foul von Daniel Muñoz (Kolumbien).
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63'
Rodrigo Vilca (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Peru. Miguel Araujo kommt für Renzo Garcés.
63'
Wechsel Peru. Rodrigo Vilca kommt für Yoshimar Yotún.
61'
Wechsel Kolumbien. Kevin Castaño kommt für Gustavo Puerta.
61'
Wechsel Kolumbien. Kevin Viveros kommt für Luis Suárez.
61'
Wechsel Kolumbien. Camilo Durán kommt für Andrés Gómez.
61'
Wechsel Kolumbien. Daniel Arcila kommt für Jhon Solís.
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60'
Wechsel Kolumbien. Richard Ríos kommt für Jhon Arias.
60'
Foul von Jhon Solís (Kolumbien).
60'
Pedro Gallese (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Gianluca Lapadula.
59'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Erick Noriega.
59'
Ball abgeblockt. Andrés Gómez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Puerta.
57'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kolumbien und Peru ist 1:0. Samuel Velásquez (Kolumbien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links.
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54'
Wechsel Peru. André Carrillo kommt für Jhonny Vidales.
54'
Wechsel Peru. Jesús Pretell kommt für Wilder Cartagena.
53'
Wechsel Peru. Gianluca Lapadula kommt für Adrián Ugarriza.
53'
Ball pariert. Andrés Gómez (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luis Suárez.
52'
Abseits Kolumbien. Juan Rengifo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Andrade im Abseits.
51'
Erick Noriega (Peru) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Kevin Andrade (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Piero Magallanes (Peru).
50'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
49'
Foul von Daniel Muñoz (Kolumbien).
49'
Jhonny Vidales (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Jhonny Vidales.
45'
Wechsel Kolumbien. Juan Rengifo kommt für Yáser Asprilla.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kolumbien und Peru ist 0:0.
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48'
Vorbeigeschossen. Adrián Ugarriza (Peru) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Piero Magallanes mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Andrés Gómez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samuel Velásquez.
45'
Ball abgeblockt. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Suárez.
44'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Adrián Ugarriza (Peru).
44'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jhon Arias mit einer Flanke nach einer Ecke.
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43'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Marco Huamán.
42'
Handspiel von Jairo Vélez (Peru).
42'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yáser Asprilla.
40'
Foul von Jhon Solís (Kolumbien).
40'
Pedro Gallese (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Renzo Garcés.
40'
Ball abgeblockt. Yáser Asprilla (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Puerta.
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40'
Ball abgeblockt. Yáser Asprilla (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Abseits Kolumbien. Jhon Arias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
38'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
34'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
34'
Adrián Ugarriza (Peru) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Das Spiel läuft wieder.
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31'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
30'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Renzo Garcés.
29'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Renzo Garcés.
25'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Renzo Garcés (Peru).
24'
Abseits Kolumbien. Samuel Velásquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
21'
Foul von Jhon Arias (Kolumbien).
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21'
Piero Magallanes (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Jairo Vélez (Peru) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Wilder Cartagena nach einem Konter.
19'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
18'
Foul von Luis Suárez (Kolumbien).
18'
Erick Noriega (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. Gustavo Puerta (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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16'
Vorbeigeschossen. Jhonny Vidales (Peru) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Renzo Garcés.
15'
Foul von Jhon Solís (Kolumbien).
15'
Adrián Ugarriza (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Piero Magallanes (Peru) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adrián Ugarriza.
11'
Foul von Yáser Asprilla (Kolumbien).
11'
Marcos López (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Davinson Sánchez (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Adrián Ugarriza (Peru).
8'
Yáser Asprilla (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Marcos López (Peru).
6'
Abseits Peru. Jhonny Vidales spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Ugarriza im Abseits.
5'
Foul von Samuel Velásquez (Kolumbien).
5'
Piero Magallanes (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
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4'
Gustavo Puerta (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Erick Noriega (Peru) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yoshimar Yotún mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
3'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
3'
Adrián Ugarriza (Peru) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Handspiel von Kevin Andrade (Kolumbien).
1'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kolumbien und Peru.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.