Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Marokko und Mali ist 1:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Marokko und Mali ist 1:1.
96'
Zakaria El Ouahdi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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96'
Foul von Amadou Dante (Mali).
94'
Vorbeigeschossen. Sékou Koïta (Mali) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kamory Doumbia.
93'
Wechsel Marokko. Tawfik Bentayeb kommt für Bilal El Khannouss.
93'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (Marokko) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Bilal El Khannouss mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Amadou Dante.
91'
Gessime Yassine (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Ousmane Diakité (Mali).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Issa Diop (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Ousmane Diakité (Mali).
90'
Ecke Mali. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
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90'
Ball abgeblockt. Mamadou Doumbia (Mali) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diarra (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amadou Dante.
88'
Modibo Sagnan (Mali) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Soufiane Rahimi (Marokko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Modibo Sagnan (Mali).
84'
Brahim Díaz (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Aliou Dieng (Mali).
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83'
Nayef Aguerd (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Kamory Doumbia (Mali).
81'
Aliou Dieng (Mali) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Brahim Díaz (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Aliou Dieng (Mali).
80'
Wechsel Marokko. Gessime Yassine kommt für Azzedine Ounahi.
80'
Wechsel Marokko. Zakaria El Ouahdi kommt für Ali Maamar.
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79'
Wechsel Mali. Sékou Koïta kommt für Martial Tia aufgrund einer Verletzung.
77'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Marokko und Mali ist 1:1. Gaoussou Diarra (Mali) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, oben rechts. Vorbereitet von Amadou Dante mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
77'
Bilal El Khannouss (Marokko) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Bilal El Khannouss (Marokko).
76'
Martial Tia (Mali) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Mali. Kamory Doumbia kommt für Lassana Coulibaly.
73'
Wechsel Mali. Aliou Dieng kommt für Mamadou Sangaré.
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73'
Wechsel Mali. Amadou Dante kommt für Daouda Guindo.
73'
Wechsel Mali. Émile Doucouré kommt für Mamadou Samassa.
72'
Ecke Mali. Die Ecke wurde verursacht von Yassine Bounou.
72'
Ball pariert. Ousmane Camara (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mamadou Sangaré.
71'
Ecke Mali. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
71'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Vorbeigeschossen. Gaoussou Diarra (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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69'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diarra (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mamadou Sangaré.
67'
Check Keita (Mali) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Soufiane Rahimi (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Check Keita (Mali).
65'
Wechsel Mali. Gaoussou Diarra kommt für Dorgeles Nene.
65'
Wechsel Mali. Ousmane Diakité kommt für Amadou Haidara aufgrund einer Verletzung.
65'
Wechsel Marokko. Soufiane Rahimi kommt für Ismael Saibari.
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65'
Wechsel Marokko. Brahim Díaz kommt für Abde Ezzalzouli.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amadou Haidara (Mali).
62'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Samassa.
62'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
62'
Ball abgeblockt. Azzedine Ounahi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Handspiel von Dorgeles Nene (Mali).
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58'
Ismael Saibari (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Martial Tia (Mali).
55'
Foul von Anass Salah-Eddine (Marokko).
55'
Martial Tia (Mali) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits Mali. Martial Tia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Camara im Abseits.
51'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sangaré (Mali) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
48'
Ayyoub Bouaddi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Mamadou Sangaré (Mali).
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lassana Coulibaly (Mali).
45'
Wechsel Mali. Modibo Sagnan kommt für Nathan Gassama.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Marokko und Mali ist 1:0.
47'
Ball pariert. Neil El Aynaoui (Marokko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ayyoub Bouaddi mit einer Flanke.
47'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
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47'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Amadou Haidara (Mali) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Neil El Aynaoui (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Amadou Haidara (Mali).
45'
Vorbeigeschossen. Azzedine Ounahi (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ali Maamar.
45'
Ayyoub Bouaddi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Martial Tia (Mali).
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43'
Azzedine Ounahi (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Amadou Haidara (Mali).
42'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Azzedine Ounahi.
39'
Ali Maamar (Marokko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Amadou Haidara (Mali).
37'
Neil El Aynaoui (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Dorgeles Nene (Mali).
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35'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Marokko und Mali ist 1:0. Abde Ezzalzouli (Marokko) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
33'
Elfmeter für Marokko. Abde Ezzalzouli wurde im Strafraum gefoult.
33'
Check Keita verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
32'
Abseits Mali. Mamadou Sangaré spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Doumbia im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Martial Tia (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lassana Coulibaly.
30'
Azzedine Ounahi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Lassana Coulibaly (Mali).
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28'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismael Saibari.
25'
Vorbeigeschossen. Mamadou Doumbia (Mali) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daouda Guindo mit einer Flanke.
24'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Samassa.
22'
Neil El Aynaoui (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Amadou Haidara (Mali).
21'
Vorbeigeschossen. Neil El Aynaoui (Marokko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke Marokko. Die Ecke wurde verursacht von Martial Tia.
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20'
Ball pariert. Ismael Saibari (Marokko) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ayyoub Bouaddi.
19'
Foul von Mamadou Doumbia (Mali).
19'
Nayef Aguerd (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Bilal El Khannouss (Marokko).
16'
Dorgeles Nene (Mali) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ayyoub Bouaddi (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Mamadou Doumbia (Mali).
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13'
Mamadou Sangaré (Mali) sieht eine Gelbe Karte.
13'
Foul von Amadou Haidara (Mali).
13'
Ali Maamar (Marokko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Amadou Haidara (Mali) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ismael Saibari (Marokko).
9'
Foul von Mamadou Doumbia (Mali).
9'
Issa Diop (Marokko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Ball pariert. Mamadou Doumbia (Mali) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Amadou Haidara mit einem langen Ball.
2'
Ismael Saibari (Marokko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Check Keita (Mali).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Marokko und Mali.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.