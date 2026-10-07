Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mexiko und Chile ist 0:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mexiko und Chile ist 0:2.
96'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Felipe Loyola.
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95'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Sánchez.
93'
Ball abgeblockt. Israel Reyes (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Wechsel Chile. Igor Lichnovsky kommt für Gabriel Suazo.
92'
Wechsel Chile. Lucas Cepeda kommt für Gonzalo Tapia.
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91'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Paulo Díaz.
91'
Ball abgeblockt. Denzell García (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johan Vásquez.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Ben Brereton (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Felipe Méndez nach einem Konter.
88'
Isaías Violante (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
87'
Denzell García (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Gonzalo Tapia (Chile).
85'
Wechsel Chile. Matías Sepúlveda kommt für Vicente Pizarro.
84'
Wechsel Chile. Ben Brereton kommt für Darío Osorio.
84'
Santiago Sandoval (Mexiko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
83'
Vorbeigeschossen. Santiago Giménez (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
82'
Vorbeigeschossen. Israel Reyes (Mexiko) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Isaías Violante mit einer Flanke nach einer Ecke.
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82'
Wechsel Mexiko. Jeremy Márquez kommt für Álvaro Fidalgo.
82'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Suazo.
81'
Ball abgeblockt. Hugo Camberos (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álvaro Fidalgo.
80'
Foul von Jorge Sánchez (Mexiko).
80'
Felipe Méndez (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Isaías Violante (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Santiago Giménez.
78'
Wechsel Chile. César Pérez kommt für Maximiliano Gutiérrez.
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78'
Darío Osorio (Chile) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Jorge Sánchez (Mexiko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Darío Osorio (Chile).
75'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabriel Suazo (Chile).
73'
Everardo López (Mexiko) sieht eine Gelbe Karte.
72'
Jorge Sánchez (Mexiko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Gabriel Suazo (Chile).
72'
Wechsel Mexiko. Santiago Sandoval kommt für Obed Vargas.
72'
Wechsel Mexiko. Hugo Camberos kommt für Germán Berterame.
70'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen (Mexiko).
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
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65'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Mexiko und Chile ist 0:2. Vicente Pizarro (Chile) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Darío Osorio.
64'
Wechsel Mexiko. Santiago Giménez kommt für Armando González.
64'
Wechsel Mexiko. Denzell García kommt für Érik Lira.
64'
Wechsel Mexiko. Isaías Violante kommt für Roberto Alvarado.
64'
Wechsel Mexiko. Jorge Sánchez kommt für Dagoberto Espinoza.
64'
Wechsel Mexiko. Johan Vásquez kommt für Jesús Gallardo.
64'
Foul von Roberto Alvarado (Mexiko).
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64'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Vicente Pizarro.
62'
Ball abgeblockt. Érik Lira (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesús Gallardo.
60'
Ball pariert. Gonzalo Tapia (Chile) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Villagra.
57'
Foul von Érik Lira (Mexiko).
57'
Maximiliano Gutiérrez (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Mexiko und Chile ist 0:1. Maximiliano Gutiérrez (Chile) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Gonzalo Tapia nach einem Konter.
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53'
Foul von Armando González (Mexiko).
53'
Gabriel Suazo (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Everardo López (Mexiko) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Roberto Alvarado mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
50'
Álvaro Fidalgo (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Darío Osorio (Chile).
50'
Ball abgeblockt. Álvaro Fidalgo (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball pariert. Obed Vargas (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dagoberto Espinoza.
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48'
Vorbeigeschossen. Gonzalo Tapia (Chile) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gabriel Suazo nach einer Standardsituation.
47'
Foul von Everardo López (Mexiko).
47'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Everardo López (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Darío Osorio (Chile).
45'
Wechsel Chile. Felipe Méndez kommt für Rodrigo Echeverría.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mexiko und Chile ist 0:0.
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46'
Vorbeigeschossen. Armando González (Mexiko) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Érik Lira.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Jesús Gallardo (Mexiko) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Jesús Gallardo (Mexiko).
44'
Felipe Loyola (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits Mexiko. Armando González spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Obed Vargas im Abseits.
36'
Foul von Érik Lira (Mexiko).
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36'
Gonzalo Tapia (Chile) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Everardo López (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Gonzalo Tapia (Chile).
34'
Abseits Mexiko. Álvaro Fidalgo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armando González im Abseits.
33'
Vorbeigeschossen. Dagoberto Espinoza (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
32'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Vigouroux.
32'
Ball pariert. Roberto Alvarado (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Obed Vargas.
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30'
Abseits Chile. Vicente Pizarro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriel Suazo im Abseits.
29'
Vorbeigeschossen. Maximiliano Gutiérrez (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vicente Pizarro mit einem langen Ball nach einem Konter.
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Foul von Álvaro Fidalgo (Mexiko).
21'
Darío Osorio (Chile) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Obed Vargas (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
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15'
Álvaro Fidalgo (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Rodrigo Echeverría (Chile).
12'
Ecke Chile. Die Ecke wurde verursacht von Álex Padilla.
12'
Ball pariert. Gonzalo Tapia (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
12'
Ball abgeblockt. Gonzalo Tapia (Chile) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diego Ulloa mit einem langen Ball.
7'
Foul von Roberto Alvarado (Mexiko).
7'
Gabriel Suazo (Chile) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Vigouroux.
5'
Ball pariert. Jesús Gallardo (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Roberto Alvarado.
3'
Álvaro Fidalgo (Mexiko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Rodrigo Echeverría (Chile).
1'
Vorbeigeschossen. Maximiliano Gutiérrez (Chile) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Mexiko und Chile.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.