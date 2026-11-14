Yomar Rocha (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
74'
Wechsel Bolivien. Jorge Lovera kommt für Óscar López.
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74'
Wechsel Bolivien. José Flores kommt für Nabil Nacif.
71'
Foul von Piero Magallanes (Peru).
71'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Óscar López (Bolivien) sieht eine Gelbe Karte.
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68'
Vorbeigeschossen. Andy Polo (Peru) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adrián Ugarriza.
67'
Wechsel Peru. Maxloren Castro kommt für Jhonny Vidales.
67'
Wechsel Peru. Jesús Pretell kommt für Rodrigo Vilca.
67'
Wechsel Peru. Erinson Ramírez kommt für Oslimg Mora.
66'
Miguel Terceros (Bolivien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Foul von Miguel Terceros (Bolivien).
66'
Piero Magallanes (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Ball abgeblockt. Ramiro Vaca (Bolivien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Marcos López (Peru) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Nabil Nacif (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Marcos López (Peru).
62'
Ball abgeblockt. Miguel Terceros (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramiro Vaca.
60'
Foul von Yomar Rocha (Bolivien).
60'
Marcos López (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Andy Polo (Peru).
58'
Vorbeigeschossen. Miguel Terceros (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Óscar López.
55'
Wechsel Peru. Adrián Ugarriza kommt für Gianluca Lapadula aufgrund einer Verletzung.
55'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gianluca Lapadula (Peru).
54'
Foul von Yomar Rocha (Bolivien).
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54'
Jhonny Vidales (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Roberto Fernández.
50'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Cuéllar.
49'
Foul von Efraín Morales (Bolivien).
49'
Piero Magallanes (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Roberto Fernández (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Andy Polo (Peru).
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45'
Wechsel Bolivien. Carlos Melgar kommt für Robson Matheus.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Peru und Bolivien ist 1:0.
47'
Foul von Nabil Nacif (Bolivien).
47'
Fabio Gruber (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Vorbeigeschossen. Marcos López (Peru) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yoshimar Yotún.
39'
Ball pariert. Robson Matheus (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Moisés Paniagua.
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37'
Ball pariert. Ramiro Vaca (Bolivien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miguel Terceros.
36'
Vorbeigeschossen. Héctor Cuéllar (Bolivien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
35'
Ecke Bolivien. Die Ecke wurde verursacht von Erick Noriega.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Robson Matheus (Bolivien).
31'
Robson Matheus (Bolivien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Oslimg Mora (Peru).
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30'
Foul von Robson Matheus (Bolivien).
30'
Rodrigo Vilca (Peru) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Yomar Rocha.
27'
Vorbeigeschossen. Gianluca Lapadula (Peru) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Erick Noriega.
26'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Lampe.
26'
Ball pariert. Gianluca Lapadula (Peru) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Erick Noriega mit einem langen Ball.
25'
Foul von Ramiro Vaca (Bolivien).
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25'
Gianluca Lapadula (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke Bolivien. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Gallese.
24'
Ball pariert. Miguel Terceros (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robson Matheus mit einer Flanke.
24'
Ball pariert. Miguel Terceros (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nabil Nacif.
23'
Yomar Rocha (Bolivien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Gianluca Lapadula (Peru).
21'
Ball abgeblockt. Roberto Fernández (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Terceros.
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20'
Vorbeigeschossen. Piero Magallanes (Peru) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
15'
Rodrigo Vilca (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Óscar López (Bolivien).
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Peru und Bolivien ist 1:0. Gianluca Lapadula (Peru) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben links.
10'
VAR Entscheidung: Elfmeter Peru.
10'
Elfmeter für Peru. Rodrigo Vilca wurde im Strafraum gefoult.
10'
Héctor Cuéllar verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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9'
Vorbeigeschossen. Miguel Terceros (Bolivien) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
8'
Ecke Bolivien. Die Ecke wurde verursacht von Jhonny Vidales.
6'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Lampe.
5'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Lampe.
5'
Ball pariert. Gianluca Lapadula (Peru) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yoshimar Yotún mit einer Flanke.
5'
Andy Polo (Peru) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Roberto Fernández (Bolivien).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Peru und Bolivien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.