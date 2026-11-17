Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Russland und Venezuela ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Russland und Venezuela ist 2:0.
93'
Jesús Ramírez (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Viktor Melekhin (Russland).
93'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Danil Krugovoy (Russland).
92'
Ball pariert. Danil Krugovoy (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ivan Oblyakov mit einer Flanke.
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92'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von José Contreras.
92'
Ball pariert. Viktor Melekhin (Russland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lechi Sadulaev.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Ferraresi.
91'
Ball abgeblockt. Ivan Oblyakov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matvey Kislyak.
90'
Vorbeigeschossen. Yaroslav Gladyshev (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Konstantin Tyukavin.
89'
Abseits Venezuela. Robinson Flores spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luís Balbo im Abseits.
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89'
Wechsel Russland. Yaroslav Gladyshev kommt für Aleksey Miranchuk.
86'
Vorbeigeschossen. Jeferson Caraballo (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Robinson Flores.
85'
Abseits Venezuela. Luís Balbo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jesús Ramírez im Abseits.
84'
Jefferson Savarino (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Danil Prutsev (Russland).
84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen (Venezuela).
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82'
Wechsel Russland. Mingiyan Beveev kommt für Ilya Vakhania.
82'
Wechsel Russland. Danil Prutsev kommt für Aleksey Mironov.
81'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Lechi Sadulaev (Russland).
80'
Ball abgeblockt. Robinson Flores (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jeferson Caraballo.
80'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lechi Sadulaev (Russland).
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79'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
79'
Lechi Sadulaev (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Russland und Venezuela ist 2:0. Aleksey Miranchuk (Russland) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matvey Kislyak.
74'
Ball pariert. Lechi Sadulaev (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Abseits Russland. Aleksey Mironov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lechi Sadulaev im Abseits.
72'
Abseits Venezuela. Christian Makoun spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robinson Flores im Abseits.
71'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Aleksey Mironov.
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70'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Aleksey Mironov (Russland).
70'
Wechsel Russland. Ivan Oblyakov kommt für Danil Glebov.
70'
Wechsel Russland. Matvey Kislyak kommt für Aleksey Batrakov.
69'
Wechsel Russland. Konstantin Tyukavin kommt für Nikolay Komlichenko.
69'
Wechsel Russland. Lechi Sadulaev kommt für Kirill Glebov.
67'
Vorbeigeschossen. Jesús Ramírez (Venezuela) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Christian Makoun mit einer Flanke.
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65'
Wechsel Venezuela. Jeferson Caraballo kommt für Telasco Segovia.
65'
Wechsel Venezuela. Jesús Ramírez kommt für Kevin Kelsy.
65'
Wechsel Venezuela. Robinson Flores kommt für Eduard Bello.
64'
Foul von Dani Pereira (Venezuela).
64'
Aleksey Miranchuk (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Cristian Cásseres (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eduard Bello.
61'
Foul von Eduard Bello (Venezuela).
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61'
Ilya Vakhania (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Telasco Segovia (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Viktor Melekhin (Russland).
59'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Russland und Venezuela ist 1:0. Aleksey Miranchuk (Russland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Ilya Vakhania.
57'
Ball abgeblockt. Kirill Danilov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Foul von Dani Pereira (Venezuela).
56'
Aleksey Batrakov (Russland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Wechsel Venezuela. Dani Pereira kommt für Yangel Herrera.
54'
Handspiel von Aleksey Miranchuk (Russland).
52'
Telasco Segovia (Venezuela) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Foul von Telasco Segovia (Venezuela).
51'
Aleksey Mironov (Russland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Jon Aramburu (Venezuela).
51'
Kirill Glebov (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Nikolay Komlichenko (Russland) sieht eine Gelbe Karte.
50'
Cristian Cásseres (Venezuela) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Yangel Herrera (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Nikolay Komlichenko (Russland).
48'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Ferraresi.
46'
Abseits Venezuela. Kevin Kelsy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eduard Bello im Abseits.
45'
Wechsel Russland. Danil Krugovoy kommt für Andrey Langovich.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Russland und Venezuela ist 0:0.
46'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Christian Makoun.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
45'
Danil Glebov (Russland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Telasco Segovia (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
43'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Aleksey Mironov.
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43'
Kevin Kelsy (Venezuela) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Viktor Melekhin (Russland).
41'
Abseits Russland. Ilya Vakhania spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolay Komlichenko im Abseits.
41'
Foul von Luís Balbo (Venezuela).
41'
Aleksey Miranchuk (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Danil Glebov (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleksey Mironov nach einer Ecke.
39'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Luís Balbo.
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39'
Ball abgeblockt. Aleksey Miranchuk (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolay Komlichenko.
39'
Foul von Yangel Herrera (Venezuela).
39'
Aleksey Miranchuk (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Jon Aramburu.
36'
Foul von Telasco Segovia (Venezuela).
36'
Aleksey Batrakov (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Venezuela. Die Ecke wurde verursacht von Kirill Danilov.
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33'
Vorbeigeschossen. Aleksey Mironov (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ilya Vakhania.
32'
Vorbeigeschossen. Aleksey Batrakov (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ilya Vakhania.
30'
Vorbeigeschossen. Telasco Segovia (Venezuela) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jefferson Savarino mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Kirill Glebov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrey Langovich nach einer Ecke.
29'
Vorbeigeschossen. Viktor Melekhin (Russland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Danil Glebov mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Jon Aramburu.
28'
Ball abgeblockt. Andrey Langovich (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolay Komlichenko.
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27'
Foul von Kevin Kelsy (Venezuela).
27'
Andrey Langovich (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Yangel Herrera (Venezuela) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eduard Bello.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung José Contreras (Venezuela).
21'
Ball pariert. Nikolay Komlichenko (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleksey Miranchuk.
20'
Foul von Aleksey Mironov (Russland).
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20'
Luís Balbo (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Aleksey Batrakov (Russland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Cristian Cásseres (Venezuela).
16'
Luís Balbo (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Nikolay Komlichenko (Russland).
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aleksey Batrakov (Russland).
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7'
Ball pariert. Nikolay Komlichenko (Russland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kirill Glebov mit einer Flanke.
3'
Foul von Aleksey Batrakov (Russland).
3'
Jon Aramburu (Venezuela) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Russland und Venezuela.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.