Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 3:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 3:2.
96'
Ball abgeblockt. Eom Ji-Sung (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Son Heung-Min.
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96'
Vorbeigeschossen. Lee Jae-Sung (Südkorea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lee Myung-Jae mit einer Flanke.
95'
Ball abgeblockt. Eom Ji-Sung (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
94'
Foul von Abdulmalik Al Oyayari (Saudi-Arabien).
94'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Mukhtar Ali (Saudi-Arabien).
92'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Oh Se-Hun (Südkorea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Eom Ji-Sung (Südkorea).
86'
Abseits Saudi-Arabien. Mohammed Al Owais spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdullah Al Salem im Abseits.
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85'
Sultan Tanker (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Oh Se-Hun (Südkorea).
84'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
83'
Musab Al Juwayr (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Lee Jae-Sung (Südkorea).
81'
Wechsel Saudi-Arabien. Abdulmalik Al Oyayari kommt für Hassan Al Tambakti.
81'
Wechsel Saudi-Arabien. Sultan Tanker kommt für Nasser Al Dawsari.
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81'
Wechsel Südkorea. Eom Ji-Sung kommt für Hwang Hee-Chan.
81'
Abdullah Al Salem (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Kim Ji-Soo (Südkorea).
79'
Ball pariert. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oh Se-Hun.
75'
Foul von Ahmed Al Ghamdi (Saudi-Arabien).
75'
Lee Kang-In (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Mukhtar Ali (Saudi-Arabien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Oh Se-Hun (Südkorea).
73'
Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Lee Jae-Sung (Südkorea).
71'
Wechsel Saudi-Arabien. Mukhtar Ali kommt für Abdullah Al Khaibari.
71'
Wechsel Saudi-Arabien. Ali Lajami kommt für Abdulelah Al Amri.
68'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 3:2. Lee Jae-Sung (Südkorea) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
66'
Wechsel Südkorea. Choi Jun kommt für Seol Young-Woo.
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66'
Wechsel Südkorea. Oh Se-Hun kommt für Oh Hyeon-Gyu.
66'
Wechsel Südkorea. Lee Jae-Sung kommt für Park Jin-Seob.
66'
Wechsel Südkorea. Kim Ji-Soo kommt für Lee Han-Beom.
66'
Vorbeigeschossen. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
65'
Wechsel Saudi-Arabien. Faris Abdi kommt für Moteb Al Harbi.
65'
Wechsel Saudi-Arabien. Ahmed Al Ghamdi kommt für Marwan Al Sahafi.
65'
Wechsel Saudi-Arabien. Sultan Mandash kommt für Mohammed Abu Al Shamat.
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65'
Wechsel Saudi-Arabien. Musab Al Juwayr kommt für Mohamed Kanno.
63'
Ball pariert. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
63'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
59'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 3:1. Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Nasser Al Dawsari mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Seol Young-Woo.
58'
Hassan Al Tambakti (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Südkorea).
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56'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 2:1. Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
55'
Foul von Mohammed Abu Al Shamat (Saudi-Arabien).
55'
Hwang In-Beom (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Foul von Mohamed Kanno (Saudi-Arabien).
54'
Lee Han-Beom (Südkorea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
50'
Abdullah Al Salem (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Kim Min-Jae (Südkorea).
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 1:1. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
46'
Abseits Saudi-Arabien. Hassan Al Tambakti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Kanno im Abseits.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Abdullah Al Salem kommt für Abdullah Al Hamddan.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Saud Abdulhamid kommt für Mohammed Al Qahtani.
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45'
Wechsel Südkorea. Lee Myung-Jae kommt für Cho Hyun-Taek.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 1:0.
46'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Südkorea ist 1:0. Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel in die Tormitte. Vorbereitet von Abdullah Al Hamddan.
46'
Vorbeigeschossen. Hwang In-Beom (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
45'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
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44'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
44'
Lee Kang-In (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Kim Seung-Gyu.
42'
Ball pariert. Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Moteb Al Harbi.
38'
Foul von Mohammed Abu Al Shamat (Saudi-Arabien).
38'
Hwang In-Beom (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Seol Young-Woo (Südkorea).
34'
Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lee Han-Beom (Südkorea).
32'
Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
30'
Mohammed Al Qahtani (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Seol Young-Woo (Südkorea).
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28'
Vorbeigeschossen. Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Kanno.
28'
Ball pariert. Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Abdullah Al Khaibari.
25'
Cho Hyun-Taek (Südkorea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Mohammed Al Qahtani (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Cho Hyun-Taek (Südkorea).
24'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Nasser Al Dawsari.
23'
Foul von Mohammed Abu Al Shamat (Saudi-Arabien).
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23'
Hwang Hee-Chan (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
17'
Abseits Südkorea. Hwang Hee-Chan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Son Heung-Min im Abseits.
13'
Vorbeigeschossen. Mohammed Al Qahtani (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nasser Al Dawsari mit einer Flanke.
9'
Abseits Südkorea. Hwang In-Beom spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Son Heung-Min im Abseits.
7'
Abseits Südkorea. Kim Seung-Gyu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hwang Hee-Chan im Abseits.
7'
Handspiel von Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien).
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5'
Vorbeigeschossen. Abdullah Al Hamddan (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
4'
Ball pariert. Hwang In-Beom (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Son Heung-Min.
2'
Lee Kang-In (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
1'
Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Hassan Al Tambakti (Saudi-Arabien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Saudi-Arabien und Südkorea.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.