Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 1:2.
97'
Ball abgeblockt. Faris Abdi (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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95'
Das Spiel läuft wieder.
94'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abduvokhid Nematov (Usbekistan).
94'
Foul von Ziyad Al Johani (Saudi-Arabien).
94'
Abduvokhid Nematov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Ball pariert. Hassan Al Tambakti (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
94'
Ball abgeblockt. Ziyad Al Johani (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Al Kuwaykibi.
93'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Nawaf Bu Washl (Saudi-Arabien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Dilshod Murtazayev (Usbekistan).
89'
Wechsel Usbekistan. Giyosjon Rizakulov kommt für Bekhruz Karimov.
89'
Foul von Faris Abdi (Saudi-Arabien).
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89'
Sherzod Esanov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel Usbekistan. Dilshod Murtazayev kommt für Makhmudjon Makhamadjonov.
88'
Wechsel Usbekistan. Aziz G'aniev kommt für Odiljon Khamrobekov.
87'
Jakhongir Urozov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Abdullah Khateeb (Saudi-Arabien).
87'
Sherzod Esanov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Abdullah Al Hamddan (Saudi-Arabien).
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86'
Abduvokhid Nematov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Mohammed Al Kuwaykibi (Saudi-Arabien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Makhmudjon Makhamadjonov (Usbekistan).
82'
Sherzod Esanov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Faris Abdi (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
80'
Foul von Abdullah Khateeb (Saudi-Arabien).
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80'
Aziz Kholmurodov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Rustam Ashurmatov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Abdullah Al Hamddan (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Rustam Ashurmatov (Usbekistan).
75'
Foul von Nawaf Bu Washl (Saudi-Arabien).
75'
Aziz Kholmurodov (Usbekistan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Mohammed Al Kuwaykibi (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Abdullah Khateeb.
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73'
Wechsel Usbekistan. Aziz Kholmurodov kommt für Umarali Rakhmonaliev.
73'
Wechsel Usbekistan. Dostonbek Khamdamov kommt für Khusain Norchaev.
72'
Wechsel Saudi-Arabien. Mohammed Al Kuwaykibi kommt für Nasser Al Dawsari.
71'
Vorbeigeschossen. Akmal Mozgovoy (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
70'
Ball pariert. Khusain Norchaev (Usbekistan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bekhruz Karimov mit einer Flanke.
68'
Ball pariert. Khusain Norchaev (Usbekistan) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sherzod Esanov.
66'
Ball abgeblockt. Bekhruz Karimov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
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65'
Wechsel Saudi-Arabien. Ziyad Al Johani kommt für Marwan Al Sahafi.
63'
Hassan Al Tambakti (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Azizbek Amonov (Usbekistan).
61'
Ball pariert. Khusain Norchaev (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Makhmudjon Makhamadjonov mit einer Flanke.
60'
Abdullah Al Hamddan (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
58'
Wechsel Saudi-Arabien. Mohamed Kanno kommt für Ahmed Al Ghamdi.
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58'
Wechsel Saudi-Arabien. Abdullah Khateeb kommt für Musab Al Juwayr.
54'
Wechsel Usbekistan. Azizbek Amonov kommt für Abbosbek Fayzullaev aufgrund einer Verletzung.
52'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan).
51'
Ali Lajami (Saudi-Arabien) sieht die Rote Karte.
50'
Foul von Ali Lajami (Saudi-Arabien).
50'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Faris Abdi (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
46'
Musab Al Juwayr (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Rustam Ashurmatov (Usbekistan).
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Ali Lajami kommt für Abdulelah Al Amri.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Faris Abdi kommt für Moteb Al Harbi.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Mukhtar Ali kommt für Abdullah Al Khaibari.
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45'
Wechsel Saudi-Arabien. Abdulquddus Atiah kommt für Hamed Al Shanqiti.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Nawaf Bu Washl kommt für Saud Abdulhamid.
45'
Wechsel Saudi-Arabien. Abdullah Al Hamddan kommt für Feras Al Brikan.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 1:2.
47'
Abseits Saudi-Arabien. Saud Abdulhamid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Feras Al Brikan im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien).
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43'
Sherzod Esanov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Abseits Usbekistan. Sherzod Esanov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Khusain Norchaev im Abseits.
39'
Ball abgeblockt. Sherzod Esanov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
37'
Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Akmal Mozgovoy (Usbekistan).
35'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 1:2. Sherzod Esanov (Usbekistan) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
34'
Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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34'
Foul von Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien).
34'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
32'
Khusain Norchaev (Usbekistan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Abdullah Al Khaibari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
27'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Jakhongir Urozov.
25'
Abseits Usbekistan. Makhmudjon Makhamadjonov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abbosbek Fayzullaev im Abseits.
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23'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 1:1. Feras Al Brikan (Saudi-Arabien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Ahmed Al Ghamdi mit einer Flanke.
22'
Foul von Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien).
22'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan ist 0:1. Sherzod Esanov (Usbekistan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte.
17'
Abseits Usbekistan. Akmal Mozgovoy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Khusain Norchaev im Abseits.
15'
Ball abgeblockt. Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Musab Al Juwayr mit einer Flanke.
15'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Abduvokhid Nematov.
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15'
Ball pariert. Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
11'
Handspiel von Ahmed Al Ghamdi (Saudi-Arabien).
10'
Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
9'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Bekhruz Karimov.
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7'
Bekhruz Karimov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien).
7'
Ball pariert. Marwan Al Sahafi (Saudi-Arabien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ahmed Al Ghamdi mit einem langen Ball.
5'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
5'
Umarali Rakhmonaliev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
3'
Abdullah Al Khaibari (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Abseits Usbekistan. Jakhongir Urozov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Khusain Norchaev im Abseits.
2'
Makhmudjon Makhamadjonov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Ahmed Al Ghamdi (Saudi-Arabien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.