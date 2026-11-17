Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:7.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:7.
91'
Abseits Brasilien. Marlon Gomes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Wechsel Singapur. Joel Chew kommt für Shah Shahiran.
89'
Das Spiel ist unterbrochen (Brasilien).
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89'
Wechsel Singapur. Joshua Pereira kommt für Safuwan Baharudin.
89'
Wechsel Singapur. Darren Teh kommt für Ryhan Stewart.
88'
Wechsel Singapur. Nathan Mao kommt für Kyoga Nakamura.
88'
Wechsel Singapur. Saifullah Akbar kommt für Harhys Stewart.
85'
Vorbeigeschossen. Endrick (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Allan.
85'
Gabriel Bontempo kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Brasilien hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
84'
Das Spiel läuft wieder.
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83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabriel Bontempo (Brasilien).
82'
Allan (Brasilien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Harhys Stewart (Singapur).
81'
Ball pariert. Shawal Anuar (Singapur) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
80'
Wechsel Brasilien. André kommt für Rayan.
80'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Safuwan Baharudin.
79'
Douglas Santos (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Hami Syahin (Singapur).
78'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Singapur.
76'
Ecke Singapur. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Dias.
74'
0 : 7
Pech für Singapur - Eigentor von Raoul Suhaimi! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:7. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
72'
Ball abgeblockt. Allan (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Endrick mit einem langen Ball.
71'
Wechsel Brasilien. Arthur Dias kommt für Jonathan Jesus.
71'
Wechsel Singapur. Hami Syahin kommt für Song Ui-Young.
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70'
Wechsel Singapur. Lionel Tan kommt für Jacob Mahler.
70'
Wechsel Brasilien. Alisson Santana kommt für Estêvão.
70'
Wechsel Singapur. Shawal Anuar kommt für Ilhan bin Fandi Ahmad.
68'
Foul von Vitor Reis (Brasilien).
68'
Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
0 : 6
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:6. Rayan (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Allan mit einem Steilpass.
64'
Foul von Jonathan Jesus (Brasilien).
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64'
Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Abseits Singapur. Ryhan Stewart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Song Ui-Young im Abseits.
62'
Ball pariert. Endrick (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Douglas Santos mit einem Steilpass.
61'
Endrick (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Kyoga Nakamura (Singapur).
61'
Wechsel Brasilien. Marlon Gomes kommt für Bruno Guimarães.
60'
Wechsel Brasilien. Gabriel Bontempo kommt für João Gomes.
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60'
Wechsel Brasilien. Allan kommt für Vinícius Júnior.
60'
Wechsel Brasilien. Vitor Reis kommt für Gabriel Magalhães.
60'
Foul von Rayan (Brasilien).
60'
Song Ui-Young (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Singapur. Glenn Kweh kommt für Farhan Zulkifli.
58'
Wechsel Singapur. Raoul Suhaimi kommt für Hariss Harun.
58'
Wechsel Singapur. Syazwan Buhari kommt für Izwan Mahbud.
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58'
Vorbeigeschossen. Gabriel Magalhães (Brasilien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Bruno Guimarães mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Safuwan Baharudin.
56'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Izwan Mahbud.
56'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Guimarães mit einem langen Ball.
55'
Vorbeigeschossen. Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farhan Zulkifli mit einer Flanke.
54'
Foul von João Gomes (Brasilien).
54'
Farhan Zulkifli (Singapur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Rayan (Brasilien) trifft die Latte mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Vinícius Júnior.
53'
Abseits Brasilien. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
52'
Vorbeigeschossen. Farhan Zulkifli (Singapur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jacob Mahler mit einem langen Ball.
51'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:5. Estêvão (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gabriel Magalhães nach einer Standardsituation.
50'
Jacob Mahler (Singapur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Estêvão (Brasilien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Jacob Mahler (Singapur).
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48'
Foul von João Gomes (Brasilien).
48'
Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bruno Guimarães (Brasilien).
47'
Shah Shahiran (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:4.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Safuwan Baharudin (Singapur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Endrick (Brasilien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Safuwan Baharudin (Singapur).
44'
Ecke Singapur. Die Ecke wurde verursacht von Rayan.
43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Izwan Mahbud (Singapur).
42'
Foul von Vinícius Júnior (Brasilien).
42'
Izwan Mahbud (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Vorbeigeschossen. Shah Shahiran (Singapur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Song Ui-Young nach einer Ecke.
39'
Ecke Singapur. Die Ecke wurde verursacht von João Gomes.
39'
Ball abgeblockt. Song Ui-Young (Singapur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Ball abgeblockt. Harhys Stewart (Singapur) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Foul von João Gomes (Brasilien).
38'
Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryhan Stewart mit einer Flanke.
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36'
Foul von Rayan (Brasilien).
36'
Shah Shahiran (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Rayan (Brasilien).
35'
Jacob Mahler (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Vanderson (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einem langen Ball nach einer Ecke.
33'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Ryhan Stewart.
33'
João Gomes (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Kyoga Nakamura (Singapur).
31'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:4. Endrick (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Estêvão.
30'
Foul von Vinícius Júnior (Brasilien).
30'
Ryhan Stewart (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Estêvão (Brasilien).
28'
Farhan Zulkifli (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von João Gomes (Brasilien).
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27'
Kyoga Nakamura (Singapur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
João Gomes (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Harhys Stewart (Singapur).
25'
Abseits Brasilien. Douglas Santos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
25'
Vorbeigeschossen. Jacob Mahler (Singapur) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kyoga Nakamura mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Singapur. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
24'
Ball abgeblockt. Ilhan bin Fandi Ahmad (Singapur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harhys Stewart.
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23'
Foul von Estêvão (Brasilien).
23'
Farhan Zulkifli (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:3. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Estêvão.
19'
Vorbeigeschossen. Rayan (Brasilien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Estêvão mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Mahler.
18'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Endrick mit einem Steilpass.
17'
Vorbeigeschossen. Bruno Guimarães (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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17'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
15'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:2. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Endrick nach einem Konter.
14'
Ball pariert. Rayan (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
13'
Foul von Gabriel Magalhães (Brasilien).
13'
Jacob Mahler (Singapur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Farhan Zulkifli.
10'
Vorbeigeschossen. Rayan (Brasilien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einer Flanke.
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9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Singapur und Brasilien ist 0:1. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
8'
Estêvão (Brasilien) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
6'
Abseits Brasilien. Vinícius Júnior spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Endrick im Abseits.
6'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
6'
Ball abgeblockt. Kyoga Nakamura (Singapur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harhys Stewart.
2'
Handspiel von João Gomes (Brasilien).
2'
Vorbeigeschossen. João Gomes (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Singapur und Brasilien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.