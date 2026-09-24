Vorbeigeschossen. Oh Se-Hun (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Son Heung-Min nach einem Konter.
83'
Foul von Kim Bong-Soo (Südkorea).
83'
Pervis Estupiñán (Ecuador) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Alan Franco (Ecuador).
81'
Ball pariert. Juan Angulo (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pervis Estupiñán.
80'
Foul von Kim Min-Su (Südkorea).
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80'
Pervis Estupiñán (Ecuador) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Hwang Hee-Chan (Südkorea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Anthony Valencia (Ecuador).
75'
Wechsel Südkorea. Oh Se-Hun kommt für Oh Hyeon-Gyu.
75'
Wechsel Südkorea. Kim Min-Su kommt für Song Min-Kyu.
75'
Wechsel Südkorea. Cho Wi-Je kommt für Kim Min-Jae.
75'
Wechsel Ecuador. Anthony Valencia kommt für John Yeboah.
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74'
Wechsel Ecuador. Alan Minda kommt für Nilson Angulo.
74'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von John Mercado (Ecuador).
73'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Oh Hyeon-Gyu.
73'
Ball abgeblockt. John Mercado (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Kim Min-Jae.
73'
Ball abgeblockt. Pervis Estupiñán (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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71'
Foul von Kim Bong-Soo (Südkorea).
71'
John Yeboah (Ecuador) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball pariert. Juan Angulo (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
67'
Wechsel Ecuador. Juan Angulo kommt für Jordy Caicedo.
67'
Wechsel Ecuador. Denil Castillo kommt für Pedro Vite.
66'
Wechsel Ecuador. John Mercado kommt für Keny Arroyo.
65'
Wechsel Südkorea. Lee Tae-Seok kommt für Lee Han-Beom.
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65'
Wechsel Südkorea. Kim Bong-Soo kommt für Jeong Seung-Won.
65'
Wechsel Südkorea. Kim Tae-Hyeon kommt für Cho Hyun-Taek.
65'
Wechsel Südkorea. Hwang Hee-Chan kommt für Park Jin-Seob.
63'
Seol Young-Woo (Südkorea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Nilson Angulo (Ecuador).
62'
Lee Jae-Sung (Südkorea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Lee Jae-Sung (Südkorea).
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62'
Keny Arroyo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Song Min-Kyu (Südkorea).
61'
Ángelo Preciado (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Jordy Caicedo (Ecuador) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pervis Estupiñán mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Kim Seung-Gyu.
59'
Ball pariert. John Yeboah (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pervis Estupiñán.
58'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Ecuador ist 2:0. Son Heung-Min (Südkorea) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben rechts.
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57'
Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Jackson Porozo (Ecuador).
55'
Song Min-Kyu (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Jordy Caicedo (Ecuador).
54'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Ecuador ist 1:0. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kim Min-Jae mit einem langen Ball.
53'
Park Jin-Seob (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Pedro Vite (Ecuador).
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52'
Ángelo Preciado (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
VAR Entscheidung: Karte geändert Ángelo Preciado (Ecuador).
50'
Song Min-Kyu (Südkorea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Lee Jae-Sung (Südkorea).
49'
John Yeboah (Ecuador) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Jeong Seung-Won (Südkorea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Jeong Seung-Won (Südkorea).
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47'
Ángelo Preciado (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Willian Pacho.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Südkorea und Ecuador ist 0:0.
49'
Ball pariert. Kim Min-Jae (Südkorea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jeong Seung-Won mit einer Flanke.
46'
Lee Han-Beom (Südkorea) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Pervis Estupiñán (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Pervis Estupiñán (Ecuador).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von John Yeboah (Ecuador).
44'
Park Jin-Seob (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Pervis Estupiñán (Ecuador).
43'
Foul von Kim Min-Jae (Südkorea).
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43'
Jordy Caicedo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Song Min-Kyu (Südkorea).
41'
Nilson Angulo (Ecuador) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Song Min-Kyu (Südkorea).
38'
Jackson Porozo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Abseits Ecuador. Pervis Estupiñán spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jordy Caicedo im Abseits.
36'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Ángelo Preciado (Ecuador).
35'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Park Jin-Seob.
34'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
34'
Pervis Estupiñán (Ecuador) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Jordy Caicedo (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Cho Hyun-Taek (Südkorea).
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30'
Cho Hyun-Taek (Südkorea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Jordy Caicedo (Ecuador).
29'
Vorbeigeschossen. Keny Arroyo (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nilson Angulo.
27'
Foul von Son Heung-Min (Südkorea).
27'
Pedro Vite (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jordy Caicedo (Ecuador).
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23'
Handspiel von John Yeboah (Ecuador).
22'
Vorbeigeschossen. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jeong Seung-Won.
21'
Keny Arroyo (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
21'
Handspiel von Keny Arroyo (Ecuador).
20'
Ball abgeblockt. Alan Franco (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Nilson Angulo.
17'
Foul von Pedro Vite (Ecuador).
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17'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von John Yeboah (Ecuador).
16'
Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Park Jin-Seob (Südkorea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Pedro Vite (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
11'
John Yeboah (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
11'
Ball abgeblockt. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
Jackson Porozo (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Foul von Jackson Porozo (Ecuador).
9'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Alan Franco (Ecuador).
6'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Vorbeigeschossen. Pedro Vite (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
4'
Foul von Seol Young-Woo (Südkorea).
4'
Nilson Angulo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Jeong Seung-Won (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lee Jae-Sung.
1'
Foul von Seol Young-Woo (Südkorea).
1'
Nilson Angulo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Südkorea und Ecuador.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.