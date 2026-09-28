Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 1:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 1:4.
91'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
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91'
Brian Rodríguez (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Park Tae-Jun (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
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88'
Foul von Park Tae-Jun (Südkorea).
88'
Rodrigo Zalazar (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
87'
Joaquín Piquerez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel Uruguay. Rodrigo Aguirre kommt für Darwin Núñez.
85'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Cristopher Fiermarín.
85'
Ball pariert. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Park Tae-Jun.
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82'
Handspiel von Park Tae-Jun (Südkorea).
81'
Wechsel Südkorea. Cho Wi-Je kommt für Lee Han-Beom.
80'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 1:4. Lee Kang-In (Südkorea) trifft mit dem linken Fuss vom rechten Flügel unten links. Vorbereitet von Lee Han-Beom.
78'
Ball abgeblockt. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kim Tae-Hyeon.
77'
Wechsel Uruguay. Rodrigo Zalazar kommt für Giorgian de Arrascaeta aufgrund einer Verletzung.
77'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Giorgian de Arrascaeta (Uruguay).
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72'
Wechsel Südkorea. Park Tae-Jun kommt für Seol Young-Woo.
72'
Wechsel Südkorea. Choi Jun kommt für Lee Jae-Sung.
72'
Wechsel Südkorea. Oh Se-Hun kommt für Oh Hyeon-Gyu.
72'
Vorbeigeschossen. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lee Kang-In nach einer Ecke.
71'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Maxi Araújo.
68'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
65'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Kim Seung-Gyu.
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65'
Ball pariert. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
65'
Vorbeigeschossen. Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber.
62'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 0:4. Darwin Núñez (Uruguay) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Guillermo Varela mit einer Flanke.
61'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guillermo Varela.
60'
Foul von Park Jin-Seob (Südkorea).
60'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Cho Hyun-Taek (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Brian Rodríguez (Uruguay).
58'
Vorbeigeschossen. Kim Min-Su (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Son Heung-Min.
55'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lee Jae-Sung mit einem Steilpass.
51'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Son Heung-Min.
50'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
50'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Seol Young-Woo.
49'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kim Min-Su.
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48'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Cristopher Fiermarín.
48'
Ball pariert. Kim Min-Su (Südkorea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Son Heung-Min.
47'
Oh Hyeon-Gyu (Südkorea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Mathías Olivera (Uruguay).
45'
Wechsel Südkorea. Kim Min-Su kommt für Lee Tae-Seok.
45'
Wechsel Südkorea. Cho Hyun-Taek kommt für Kim Bong-Soo.
45'
Wechsel Südkorea. Park Jin-Seob kommt für Hwang Hee-Chan.
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45'
Wechsel Südkorea. Kim Tae-Hyeon kommt für Kim Min-Jae.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 0:3.
48'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
47'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ronald Araujo (Uruguay).
43'
0 : 3
Pech für Südkorea - Eigentor von Kim Min-Jae! Der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 0:3. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
39'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Darwin Núñez.
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38'
Lee Jae-Sung (Südkorea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
34'
Seol Young-Woo (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lee Han-Beom (Südkorea).
31'
Ball abgeblockt. Son Heung-Min (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu.
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28'
Seol Young-Woo (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
27'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 0:2. Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Maxi Araújo.
26'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Torreira.
22'
Ronald Araujo (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte.
22'
Son Heung-Min (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Ronald Araujo (Uruguay).
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18'
Foul von Kim Bong-Soo (Südkorea).
18'
Darwin Núñez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Ronald Araujo.
16'
Foul von Maxi Araújo (Uruguay).
16'
Seol Young-Woo (Südkorea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Südkorea und Uruguay ist 0:1. Darwin Núñez (Uruguay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta mit einem Steilpass.
13'
Foul von Lee Han-Beom (Südkorea).
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13'
Brian Rodríguez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball abgeblockt. Lee Han-Beom (Südkorea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
12'
Ecke Südkorea. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
12'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Südkorea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang Hee-Chan.
10'
Abseits Südkorea. Hwang Hee-Chan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oh Hyeon-Gyu im Abseits.
7'
Vorbeigeschossen. Brian Rodríguez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giorgian de Arrascaeta.
3'
Vorbeigeschossen. Joaquín Piquerez (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Südkorea und Uruguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.