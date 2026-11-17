Nicolás de la Cruz (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Daniel Flores (Dominikanische Republik).
91'
Foul von Facundo Pellistri (Uruguay).
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91'
Lucas Bretón (Dominikanische Republik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Wechsel Dominikanische Republik. Luis Meneses kommt für Mariano Díaz.
90'
Wechsel Dominikanische Republik. Gerard Lavergne kommt für Pablo Rosario.
90'
Wechsel Dominikanische Republik. Daniel Flores kommt für Heinz Mörschel.
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90'
Wechsel Dominikanische Republik. Wilkins Geraldo kommt für Xavier Valdez.
89'
Vorbeigeschossen. Federico Valverde (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
87'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Uruguay und Dominikanische Republik ist 4:0. Federico Valverde (Uruguay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Darwin Núñez.
86'
Abseits Uruguay. Federico Valverde spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathías Olivera im Abseits.
85'
Wechsel Dominikanische Republik. Juan Pineda kommt für Edgar Pujol.
84'
Vorbeigeschossen. Lucas Bretón (Dominikanische Republik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Benjamín Rafael Núñez.
84'
Wechsel Uruguay. Bruno Damiani kommt für Rodrigo Bentancur.
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84'
Wechsel Uruguay. Ignacio de Arruabarrena kommt für Santiago Mele.
80'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Uruguay und Dominikanische Republik ist 3:0. Nicolás de la Cruz (Uruguay) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
79'
Elfmeter für Uruguay. Facundo Pellistri wurde im Strafraum gefoult.
79'
Xavier Valdez verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
78'
Ronald Araujo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Mariano Díaz (Dominikanische Republik).
76'
Pablo Rosario (Dominikanische Republik) sieht eine Gelbe Karte.
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75'
Foul von Martín Satriano (Uruguay).
75'
Heinz Mörschel (Dominikanische Republik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Uruguay. Facundo Pellistri kommt für Agustín Canobbio.
75'
Wechsel Uruguay. Martín Satriano kommt für Federico Viñas.
75'
Wechsel Uruguay. Nicolás de la Cruz kommt für Facundo Bernal.
75'
Wechsel Uruguay. Juan Rodríguez kommt für José María Giménez.
74'
Wechsel Dominikanische Republik. Lucas Bretón kommt für Juan Familia-Castillo.
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73'
Wechsel Dominikanische Republik. Edarlyn Reyes kommt für Peter González.
73'
Wechsel Dominikanische Republik. César García kommt für Noah Dollenmayer.
73'
Edgar Pujol (Dominikanische Republik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Agustín Canobbio (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Edgar Pujol (Dominikanische Republik).
72'
Ball pariert. Ronald Araujo (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Agustín Canobbio mit einer Flanke.
71'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Valdez.
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71'
Ball pariert. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Viñas.
70'
2 : 0
Pech für Dominikanische Republik - Eigentor von Xavier Valdez! Der Spielstand zwischen Uruguay und Dominikanische Republik ist 2:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
69'
Vorbeigeschossen. Federico Valverde (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
69'
Abseits Dominikanische Republik. Edison Azcona spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mariano Díaz im Abseits.
68'
Ball pariert. Mathías Olivera (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Darwin Núñez mit einer Flanke.
67'
Abseits Dominikanische Republik. Benjamín Rafael Núñez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mariano Díaz im Abseits.
65'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Luiyi de Lucas (Dominikanische Republik).
65'
Vorbeigeschossen. Noah Dollenmayer (Dominikanische Republik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Edison Azcona mit einer Flanke nach einer Ecke.
64'
Ecke Dominikanische Republik. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Cáceres.
63'
Facundo Bernal (Uruguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Foul von Facundo Bernal (Uruguay).
63'
Peter González (Dominikanische Republik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Uruguay. Ronald Araujo kommt für Santiago Mouriño.
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62'
Wechsel Uruguay. Darwin Núñez kommt für Rodrigo Aguirre.
62'
Wechsel Uruguay. Federico Valverde kommt für Rodrigo Zalazar.
61'
José María Giménez (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Edison Azcona (Dominikanische Republik).
57'
Juan Familia-Castillo (Dominikanische Republik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Rodrigo Aguirre (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Juan Familia-Castillo (Dominikanische Republik).
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56'
Ecke Dominikanische Republik. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Cáceres.
53'
Edison Azcona (Dominikanische Republik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Santiago Mouriño (Uruguay) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Edison Azcona (Dominikanische Republik).
52'
Foul von Rodrigo Aguirre (Uruguay).
52'
Luiyi de Lucas (Dominikanische Republik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Facundo Bernal (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Santiago Mouriño.
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49'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Rosario.
48'
Santiago Mouriño (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Edison Azcona (Dominikanische Republik).
45'
Wechsel Uruguay. Mathías Olivera kommt für Juan Manuel Sanabria.
45'
Wechsel Dominikanische Republik. Edison Azcona kommt für Dorny Romero.
45'
Wechsel Dominikanische Republik. Benjamín Rafael Núñez kommt für Jeremy Báez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Uruguay und Dominikanische Republik ist 1:0.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Abseits Dominikanische Republik. Noah Dollenmayer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dorny Romero im Abseits.
45'
Foul von Agustín Canobbio (Uruguay).
45'
Heinz Mörschel (Dominikanische Republik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Noah Dollenmayer (Dominikanische Republik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Noah Dollenmayer (Dominikanische Republik).
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42'
Rodrigo Zalazar (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Pablo Rosario (Dominikanische Republik).
41'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Uruguay und Dominikanische Republik ist 1:0. Rodrigo Aguirre (Uruguay) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
40'
Ball abgeblockt. Facundo Bernal (Uruguay) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von José María Giménez mit dem Kopf.
40'
Agustín Canobbio (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Noah Dollenmayer (Dominikanische Republik).
38'
Vorbeigeschossen. Heinz Mörschel (Dominikanische Republik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jeremy Báez mit einer Flanke.
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36'
Foul von Facundo Bernal (Uruguay).
36'
Dorny Romero (Dominikanische Republik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Sebastián Cáceres (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Mariano Díaz (Dominikanische Republik).
29'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Heinz Mörschel (Dominikanische Republik).
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26'
Vorbeigeschossen. Agustín Canobbio (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
24'
Ecke Dominikanische Republik. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Mele.
24'
Ball pariert. Mariano Díaz (Dominikanische Republik) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Peter González mit einem langen Ball.
24'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Valdez.
24'
Ball pariert. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Agustín Canobbio.
20'
Federico Viñas (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Heinz Mörschel (Dominikanische Republik).
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18'
Foul von Facundo Bernal (Uruguay).
18'
Pablo Rosario (Dominikanische Republik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Zalazar (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
16'
Ball abgeblockt. Agustín Canobbio (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
14'
Abseits Uruguay. José María Giménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Zalazar im Abseits.
12'
Agustín Canobbio (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Heinz Mörschel (Dominikanische Republik).
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12'
Ecke Dominikanische Republik. Die Ecke wurde verursacht von Juan Manuel Sanabria.
11'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
11'
Peter González (Dominikanische Republik) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Peter González (Dominikanische Republik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dorny Romero.
3'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen (Uruguay).
1'
Vorbeigeschossen. Jeremy Báez (Dominikanische Republik) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Uruguay und Dominikanische Republik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.