Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 3:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 3:1.
96'
Ali Nemati (Iran) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 3:1. Khusain Norchaev (Usbekistan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Makhmudjon Makhamadjonov.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Sherzod Esanov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Wechsel Usbekistan. Azizbek Amonov kommt für Abbosbek Fayzullaev.
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89'
Wechsel Usbekistan. Khusain Norchaev kommt für Eldor Shomurodov.
83'
Wechsel Usbekistan. Makhmudjon Makhamadjonov kommt für Sherzod Nasrullaev.
83'
Wechsel Usbekistan. Sherzod Esanov kommt für Odiljon Khamrobekov.
83'
Wechsel Usbekistan. Khojiakbar Alijonov kommt für Bekhruz Karimov.
74'
Ruslanbek Jiyanov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Wechsel Iran. Mehdi Limouchi kommt für Arya Yousefi.
65'
Wechsel Iran. Mohammad Ghorbani kommt für Ehsan Hajisafi.
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65'
Wechsel Iran. Amirhossein Mahmoudi kommt für Mohammad Mohebbi.
59'
Wechsel Usbekistan. Ruslanbek Jiyanov kommt für Dostonbek Khamdamov.
59'
Wechsel Usbekistan. Diyor Kholmatov kommt für Aziz G'aniev.
58'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 2:1. Eldor Shomurodov (Usbekistan) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
55'
Alireza Beiranvand (Iran) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
1 : 1
Pech für Usbekistan - Eigentor von Jakhongir Urozov! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
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45'
Wechsel Iran. Ramin Rezaeian kommt für Saleh Hardani.
45'
Wechsel Iran. Shoja Khalilzadeh kommt für Saman Fallah.
45'
Wechsel Iran. Sardar Azmoun kommt für Dennis Dargahi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
17'
Saeid Ezatolahi (Iran) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Iran ist 1:0. Eldor Shomurodov (Usbekistan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Usbekistan und Iran.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.