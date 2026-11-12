Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:3.
95'
Ball abgeblockt. Umarali Rakhmonaliev (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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94'
Vorbeigeschossen. Khusain Norchaev (Usbekistan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dilshod Murtazayev mit einer Flanke.
94'
Foul von Mingiyan Beveev (Russland).
94'
Azizbek Amonov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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92'
Wechsel Russland. Danil Prutsev kommt für Aleksey Batrakov.
91'
Wechsel Russland. Mingiyan Beveev kommt für Danil Krugovoy.
91'
Vorbeigeschossen. Jakhongir Urozov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Foul von Kirill Danilov (Russland).
90'
Khusain Norchaev (Usbekistan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel Usbekistan. Umarali Rakhmonaliev kommt für Sherzod Esanov.
89'
Wechsel Usbekistan. Giyosjon Rizakulov kommt für Bekhruz Karimov.
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88'
Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Viktor Melekhin.
88'
Ball pariert. Azizbek Amonov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khusain Norchaev.
87'
Ball pariert. Khusain Norchaev (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Muhammadrasul Abdumajidov.
86'
Abseits Usbekistan. Dilshod Murtazayev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Khusain Norchaev im Abseits.
84'
Ball abgeblockt. Azizbek Amonov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Akmal Mozgovoy.
84'
Danil Glebov (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Sherzod Esanov (Usbekistan).
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83'
Foul von Danil Glebov (Russland).
83'
Diyor Kholmatov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Das Spiel läuft wieder.
82'
Das Spiel ist unterbrochen (Russland).
80'
Wechsel Usbekistan. Azizbek Amonov kommt für Abbosbek Fayzullaev.
80'
Wechsel Usbekistan. Khusain Norchaev kommt für Eldor Shomurodov.
80'
Wechsel Usbekistan. Dilshod Murtazayev kommt für Makhmudjon Makhamadjonov.
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79'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:3. Aleksey Miranchuk (Russland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
77'
Foul von Aleksey Miranchuk (Russland).
77'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Russland. Andrey Langovich kommt für Ilya Vakhania.
77'
Wechsel Russland. Danil Glebov kommt für Matvey Kislyak.
75'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:2. Nikolay Komlichenko (Russland) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten rechts.
75'
Ball abgeblockt. Aleksey Batrakov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matvey Kislyak.
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72'
Vorbeigeschossen. Danil Krugovoy (Russland) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei.
72'
Ball abgeblockt. Aleksey Batrakov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikolay Komlichenko.
70'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:1. Nikolay Komlichenko (Russland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
67'
Foul von Viktor Melekhin (Russland).
67'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Russland. Nikolay Komlichenko kommt für Konstantin Tyukavin.
66'
Wechsel Russland. Aleksey Miranchuk kommt für Lechi Sadulaev.
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66'
Wechsel Russland. Aleksey Mironov kommt für Ivan Oblyakov.
66'
Wechsel Russland. Kirill Glebov kommt für Yaroslav Gladyshev.
65'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Makhmudjon Makhamadjonov.
64'
Sherzod Esanov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Vorbeigeschossen. Konstantin Tyukavin (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lechi Sadulaev.
63'
Vorbeigeschossen. Konstantin Tyukavin (Russland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Oblyakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Bekhruz Karimov.
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62'
Wechsel Usbekistan. Ruslanbek Jiyanov kommt für Dostonbek Khamdamov.
62'
Wechsel Usbekistan. Diyor Kholmatov kommt für Aziz G'aniev.
61'
Danil Krugovoy (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Dostonbek Khamdamov (Usbekistan).
59'
Ball pariert. Dostonbek Khamdamov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Makhmudjon Makhamadjonov.
58'
Vorbeigeschossen. Danil Krugovoy (Russland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ilya Vakhania mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Vladimir Nazarov.
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57'
Ball pariert. Ilya Vakhania (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yaroslav Gladyshev.
56'
Konstantin Tyukavin (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jakhongir Urozov (Usbekistan).
53'
Foul von Ilya Vakhania (Russland).
53'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Dostonbek Khamdamov.
52'
Ball abgeblockt. Yaroslav Gladyshev (Russland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konstantin Tyukavin.
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51'
Ball pariert. Lechi Sadulaev (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matvey Kislyak mit einem Steilpass.
50'
Vorbeigeschossen. Ivan Oblyakov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
47'
Ivan Oblyakov (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Akmal Mozgovoy (Usbekistan).
46'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 2:0. Bekhruz Karimov (Usbekistan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
45'
Wechsel Russland. Kirill Danilov kommt für Aleksandr Silyanov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 1:0.
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46'
Foul von Aleksey Batrakov (Russland).
46'
Dostonbek Khamdamov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Bekhruz Karimov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
44'
Foul von Matvey Kislyak (Russland).
44'
Akmal Mozgovoy (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Konstantin Tyukavin (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yaroslav Gladyshev mit einer Flanke.
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40'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Akmal Mozgovoy.
32'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Aleksey Batrakov (Russland).
31'
Vorbeigeschossen. Eldor Shomurodov (Usbekistan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Akmal Mozgovoy.
28'
Ball abgeblockt. Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Akmal Mozgovoy.
27'
Vorbeigeschossen. Ivan Oblyakov (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Aleksey Batrakov.
24'
Vorbeigeschossen. Aleksey Batrakov (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yaroslav Gladyshev nach einem Konter.
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23'
Ilya Vakhania (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan).
21'
Vorbeigeschossen. Konstantin Tyukavin (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Viktor Melekhin mit einem Steilpass.
19'
Ilya Vakhania (Russland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Foul von Ilya Vakhania (Russland).
19'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Viktor Melekhin (Russland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksey Batrakov mit einer Flanke.
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17'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Jakhongir Urozov.
17'
Konstantin Tyukavin (Russland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jakhongir Urozov (Usbekistan).
16'
Akmal Mozgovoy (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Konstantin Tyukavin (Russland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Akmal Mozgovoy (Usbekistan).
14'
Abseits Usbekistan. Abbosbek Fayzullaev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eldor Shomurodov im Abseits.
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12'
Ball pariert. Lechi Sadulaev (Russland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konstantin Tyukavin.
12'
Abseits Usbekistan. Vladimir Nazarov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abbosbek Fayzullaev im Abseits.
11'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sherzod Esanov (Usbekistan).
9'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Jakhongir Urozov.
9'
Ecke Russland. Die Ecke wurde verursacht von Muhammadrasul Abdumajidov.
6'
Abseits Usbekistan. Bekhruz Karimov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eldor Shomurodov im Abseits.
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6'
Vorbeigeschossen. Sherzod Esanov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eldor Shomurodov.
5'
1 : 0
Pech für Russland - Eigentor von Viktor Melekhin! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Russland ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
5'
Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
2'
Vorbeigeschossen. Lechi Sadulaev (Russland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aleksey Batrakov.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Usbekistan und Russland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.