Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 3:1.
94'
Ball pariert. Denil Maldonado (Honduras) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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94'
Ball abgeblockt. Santos Martinez (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giancarlos Sacaza.
94'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mike Arana nach einer Standardsituation.
94'
Harib Abdalla (Vereinigte Arabische Emirate) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Mike Arana (Honduras) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Harib Abdalla (Vereinigte Arabische Emirate).
93'
Ball pariert. Mike Arana (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
93'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Ala Zouhir.
92'
Vorbeigeschossen. Erick Puerto (Honduras) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alenis Vargas nach einer Standardsituation.
92'
Vorbeigeschossen. Alenis Vargas (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
92'
Sultan Adil kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Vereinigte Arabische Emirate hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
92'
Das Spiel läuft wieder.
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92'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sultan Adil (Vereinigte Arabische Emirate).
91'
Mike Arana (Honduras) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Sultan Adil (Vereinigte Arabische Emirate).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Handspiel von Giancarlos Sacaza (Honduras).
88'
Denil Maldonado (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Sultan Adil (Vereinigte Arabische Emirate).
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87'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 3:1. Mohammad Juma (Vereinigte Arabische Emirate) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sultan Adil.
85'
Foul von Edwin Rodríguez (Honduras).
85'
Nicolás Giménez (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Giancarlos Sacaza (Honduras) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joseph Rosales mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Khalifa Al Hammadi.
82'
Wechsel Honduras. Erick Puerto kommt für Dereck Moncada.
82'
Wechsel Honduras. Santos Martinez kommt für Rigoberto Rivas aufgrund einer Verletzung.
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77'
Foul von Luis Palma (Honduras).
77'
Rúben Canedo (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Harib Abdalla kommt für Ali Saleh.
76'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
74'
Vorbeigeschossen. Alenis Vargas (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dereck Moncada nach einem Konter.
73'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Abdulla Hamad kommt für Issam Faiz.
73'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Sultan Adil kommt für Bruno Conceição.
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72'
Wechsel Honduras. Alenis Vargas kommt für Keyrol Figueroa.
72'
Ball abgeblockt. Edwin Rodríguez (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rigoberto Rivas.
70'
Ball pariert. Luis Palma (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alejandro Reyes.
68'
Vorbeigeschossen. Ali Saleh (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolás Giménez mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke Vereinigte Arabische Emirate. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Rosales.
67'
Ecke Vereinigte Arabische Emirate. Die Ecke wurde verursacht von Rigoberto Rivas.
67'
Ball pariert. Ali Saleh (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ala Zouhir mit einem langen Ball.
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62'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Mohammad Juma kommt für Luanzinho.
62'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Nicolás Giménez kommt für Marcus Meloni.
62'
Wechsel Vereinigte Arabische Emirate. Zayed Sultan kommt für Ousmane Camara.
60'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Meloni.
59'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Canedo.
58'
Vorbeigeschossen. Ala Zouhir (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ali Saleh mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Vereinigte Arabische Emirate. Die Ecke wurde verursacht von Denil Maldonado.
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57'
Wechsel Honduras. Mike Arana kommt für Jonathan Toro.
57'
Wechsel Honduras. Giancarlos Sacaza kommt für Julián Martínez.
57'
Wechsel Honduras. Edwin Rodríguez kommt für David Ruíz.
57'
Foul von Joseph Rosales (Honduras).
57'
Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball pariert. Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
55'
Ecke Vereinigte Arabische Emirate. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Rosales.
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55'
Ball abgeblockt. Ousmane Camara (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Saleh.
52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 2:1. Jonathan Toro (Honduras) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von David Ruíz mit einem Steilpass.
51'
Rigoberto Rivas (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate).
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 2:0. Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ali Saleh mit einem Steilpass.
46'
Alejandro Reyes (Honduras) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 1:0.
48'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Canedo.
47'
Alejandro Reyes (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Mamadou Coulibaly (Vereinigte Arabische Emirate).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Julián Martínez (Honduras).
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45'
Ball abgeblockt. Jonathan Toro (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Rúben Canedo (Vereinigte Arabische Emirate) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Dereck Moncada (Honduras) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Rúben Canedo (Vereinigte Arabische Emirate).
41'
Ecke Vereinigte Arabische Emirate. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Rosales.
39'
Joseph Rosales (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ousmane Camara (Vereinigte Arabische Emirate).
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37'
Foul von Marcus Meloni (Vereinigte Arabische Emirate).
37'
Luis Palma (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras ist 1:0. Khalifa Al Hammadi (Vereinigte Arabische Emirate) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Rúben Canedo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
32'
Ali Saleh (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Rigoberto Rivas (Honduras).
27'
Vorbeigeschossen. Ali Saleh (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ousmane Camara.
25'
Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Joseph Rosales (Honduras).
25'
Ousmane Camara (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Julián Martínez (Honduras).
24'
Vorbeigeschossen. Alejandro Reyes (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
23'
Vorbeigeschossen. Luis Palma (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
22'
Foul von Mamadou Coulibaly (Vereinigte Arabische Emirate).
22'
David Ruíz (Honduras) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Ecke Honduras. Die Ecke wurde verursacht von Ala Zouhir.
21'
Ball abgeblockt. Joseph Rosales (Honduras) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Toro.
20'
Vorbeigeschossen. Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ousmane Camara.
18'
Foul von Marcus Meloni (Vereinigte Arabische Emirate).
18'
Joseph Rosales (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Rigoberto Rivas (Honduras).
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16'
Khalifa Al Hammadi (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Jonathan Toro (Honduras).
15'
Ousmane Camara (Vereinigte Arabische Emirate) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Ali Saleh mit einer Flanke.
14'
Foul von Rigoberto Rivas (Honduras).
14'
Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Issam Faiz (Vereinigte Arabische Emirate).
12'
Dereck Moncada (Honduras) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Ball pariert. Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Meloni.
8'
Foul von Joseph Rosales (Honduras).
8'
Marcus Meloni (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Ali Saleh (Vereinigte Arabische Emirate) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Foul von Alejandro Reyes (Honduras).
4'
Bruno Conceição (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Dereck Moncada (Honduras) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keyrol Figueroa.
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3'
Foul von Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate).
3'
Denil Maldonado (Honduras) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Luanzinho (Vereinigte Arabische Emirate) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Denil Maldonado (Honduras).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Honduras.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.